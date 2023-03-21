Гранты для сельского хозяйства. Перспективы для предпринимателей 

Вот о чем говорил президент:

" ...На недавнем Совете по науке и образованию мы говорили о необходимости чётко расставить приоритеты, сконцентрировать ресурсы на получении конкретных, принципиально значимых научных результатов, прежде всего в тех сферах, где у нас есть хорошие заделы и которые имеют критическое значение для жизни страны, включая транспорт, энергетику, ту же систему ЖКХ, медицину, сельское хозяйство, промышленность...

...Используем здесь следующий механизм: средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, регионы смогут получить и использовать уже сейчас через беспроцентные казначейские кредиты – в апреле будущего года они будут автоматически погашены. Хороший инструмент".

Что такое нацпроекты

И как предприниматели их могут использовать в помощь для начала и развития своего дела?

Национальные проекты (далее – нацпроекты) представляют собой федеральные проекты и программы, принятые в рамках национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда», «Наука и университеты», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Туризм и индустрия гостеприимства».

Официальный сайт нацпроектов «Национальные Проекты.рф» наглядно демонстрирует нам их в виде слайдов, раскрывающих суть и цель каждого нацпроекта – «94 возможности» .

Законодательством предусмотрено поощрение деятельности самозанятых, субъектов малого и среднего предпринимательства. В целях развития сферы малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России совместно с заинтересованными органами государственной власти и институтами развития реализует вышеупомянутый национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ("Паспорт национального проекта «Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (утв. Минэкономразвития 24.12.2018).

В рамках данного национального проекта оказание поддержки распределено по целевым группам: самозанятые граждане, начинающие предприниматели и растущие субъекты малого/среднего предпринимательства, нацеленные на дальнейшее развитие. Гражданам, которые хотят заниматься развитием именно сельского хозяйства, законодатель уделил особое внимание.

Рассмотрим такие способы господдержки сельхозпредпринимателей, как:

1) Социальные контракты (далее – соцконтракты).

2) Гранты.

Очень подробно рассматриваем меры господдержки на практикуме «Гранты и субсидии».

Соцконтракты

Социальный контракт – это соглашение между гражданином и органом соцзащиты населения по месту его жительства или пребывания, в соответствии с которым последний обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации и направленные на преодоление им трудной жизненной ситуации (абз. 8, 9 ст. 1, ч. 8 ст. 8.1 закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ).

Заключение с гражданином соцконтракта всегда предусматривает конкретную цель оказания помощи – стимулирование активных действий ее получателей по преодолению трудной жизненной ситуации.

Таким образом, для заключения соцконтракта и выделения помощи, помимо прочего, от граждан потребуется предпринять конкретные, установленные законом действия, среди которых особо выделены:

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности . Под индивидуальной предпринимательской деятельностью понимается коммерческая деятельность, в том числе деятельность в рамках ведения крестьянско-фермерского хозяйства гражданина, с которым заключен социальный контракт, в статусе ИП или налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого);

ведение личного подсобного хозяйства.

В рамках указанного основного мероприятия оказывается государственная социальная помощь на основании социального контракта при наличии в соответствующем субъекте утвержденных нормативным правовым актом субъекта в соответствии со статьей 11 закона от 5 апреля 2003 № 44-ФЗнормативов чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции.

Социальный контракт, направленный на реализацию указанного основного мероприятия, с одним и тем же гражданином может быть заключен после окончания срока действующего социального контракта (положения пункта 5 приказа Минтруда от 03.08.2021 № 536 «Методические рекомендации по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта»).

Получение грантов в качестве меры господдержки

Сначала следует определить понятие гранта, поскольку в законодательстве нет единого определения.

Так, в соответствии с положениями ст. 2 закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» гранты – денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном правительством порядке, на осуществление конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями.

Понятие «грант» используется и в налоговом законодательстве, где грантами признаются денежные средства или иное имущество в случае, если их передача (получение) удовлетворяет определенным условиям (пп. 14 п. 1 ст. 251 НК).

С 1 января 2023 года для двух категорий сельхозпредпринимателей, которые получают гранты от государства на развитие производства, смягчились условия предоставления такой поддержки:

Фермерских хозяйств, занимающихся развитием семейных ферм. Начинающих фермеров.

Какая господдержка может быть получена начинающим фермером

Начинающие фермеры могут претендовать на получение грантов и субсидий, в частности гранта «Агростартап», гранта на развитие семейной фермы, согласно Приложениям № 6 и № 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – Программа).

Грант «Агростартап» – средства, перечисляемые из бюджета субъекта РФ грантополучателю для финансового обеспечения его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства, представляемого заявителем в региональную конкурсную комиссию.

Грантополучатель – заявитель, отобранный региональной конкурсной комиссией для предоставления гранта «Агростартап», зарегистрированный в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – КФХ) или индивидуального предпринимателя в соответствии с законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ (абз. 4, 5 п. 2 Приложения № 6 к Программе).

Таким образом, заявителем может выступать КФХ или ИП, который является главой КФХ. Главное – соответствие следующим условиям:

осуществлять деятельность по производству / переработки сельскохозяйственной продукции;

быть зарегистрированными на сельской территории или на территории сельской агломерации субъекта РФ в текущем финансовом году;

обязаться осуществлять деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации не менее пяти лет со дня получения средств;

достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и (или) развития хозяйства;

не быть получателями средств финансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, субсидий, предоставляемых гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, в соответствии с Приложением № 8 к Программе), субсидий или грантов, а также гранта на поддержку начинающего фермера в рамках указанной Программы.

Также к понятию «заявитель» относится гражданин РФ, обязующийся в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты принятия решения региональной конкурсной комиссии о предоставлении ему гранта «Агростартап», осуществить государственную регистрацию КФХ или зарегистрироваться в качестве ИП, которые отвечают вышеуказанным условиям (абз. 7, 8 п. 2 Приложения № 6 к Программе).

Грант «Агростартап» предоставляется грантополучателю однократно на основании решения региональной конкурсной комиссии по результатам конкурсного отбора заявителей на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства (п. 5, пп. «а» п. 6 Приложения № 6 к Программе):

по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направления продуктивности – в размере, не превышающем 7 млн руб., но не более 90% затрат;

по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направления продуктивности, в случае, если предусмотрено использование части гранта «Агростартап» на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является грантополучатель, – в размере, не превышающем 8 млн руб., но не более 90% затрат;

по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства – в размере, не превышающем 5 млн руб., но не более 90% затрат;

по иным направлениям проекта создания и (или) развития хозяйства, в случае если предусмотрено использование части гранта «Агростартап» на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является грантополучатель, – в размере, не превышающем 6 млн руб., но не более 90% затрат.

Грант на развитие семейной фермы

Семейная ферма – крестьянское (фермерское) хозяйство, которое представляет собой или семью или членов семьи, объединенных свойством, при этом число членов семейной фермы должно быть не менее двух (включая главу крестьянского (фермерского) хозяйства), но семейную ферму может создать и ИП, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, в состав членов которого входят два и более членов семьи, также объединенных родством и (или) свойством.

Члены семейной фермы должны быть зарегистрированы на сельской территории или на территории сельской агломерации субъекта Российской Федерации, а свою деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации субъекта Российской Федерации осуществлять более 12 месяцев с даты регистрации (пп. «п» п. 2 Приложения № 8 к Программе).

Грант на развитие семейной фермы – это тоже бюджетные ассигнования, которые могут быть перечислены как из бюджета субъекта Российской Федерации, так и из местного бюджета – как решит региональная конкурсная комиссия.

Этот грант выдают семейной ферме для финансового обеспечения ее затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, предусмотренных Государственной программой, в целях развития на сельских территориях и на территориях сельских агломераций субъекта Российской Федерации малого и среднего предпринимательства, реализации проекта грантополучателя и трудоустройства на постоянную работу новых работников, исходя из расчета трудоустройства на постоянную работу не менее одного нового работника на каждые 10 млн рублей гранта, но не менее одного нового работника на один грант, в срок, определяемый субъектом Российской Федерации, но не позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта.

При этом средства гранта на развитие семейной фермы могут направляться на осуществление следующих расходов:

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности;

разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт или модернизация объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

комплектация объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их монтаж. Перечень указанных оборудования, техники и специализированного транспорта утверждается высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом;

приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней) и птицы. При этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 400 голов, овец и коз – 500 условных голов;

приобретение рыбопосадочного материала и прочее (пп «в» п. 2 Приложения № 8 к Программе).

Перечень этот приведен не полностью, а только в части, поскольку он достаточно обширный, а это уже отдельная тема для изучения.

В целом, участие в нацпроектах, получение и целевое использование гранта, получение господдержки в виде соцконтракта – это отдельные большие вопросы, реализация которых дает большие возможности для предпринимателей, но в связи с наличием множества нюансов, большого массива законодательства – без помощи юристов и бухгалтеров не обойтись.

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