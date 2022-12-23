Что нужно знать перед открытием таксопарка

Мы вас поддерживаем — и хотим дать несколько полезных советов. Говорим со знанием дела: QIWI Business давно работает с рынком такси и доставок и поэтому знает, с какими проблемами сталкиваются предприниматели-новички.

Вот топ-5 вещей, которые нужно знать любому, кто хочет открыть таксопарк.

Сразу поставьте правильную комиссию

Многие новички в бизнесе хотят быстрее выйти в ноль и ставят комфортную им комиссию — а потом удивляются, когда водители не приходят.

Ориентируйтесь на среднюю цифру в вашем регионе: скорее всего, она варьируется от 3 до 5%. Конечно, сами таксопарки этой информацией не поделятся — но всегда можно пообщаться с водителями или поискать информацию в интернете.

Нужно найти баланс между потребностями бизнеса и ожиданиями водителей. С одной стороны, не демпингуйте сильно и не работайте себе в убыток: это могут себе позволить только IT-гиганты с миллионами капитала, и даже им потом тяжело выйти на прибыль. С другой стороны, не пытайтесь заработать на водителях с помощью высокой комиссии: даже разницы в процент порой достаточно, чтобы водитель думал о смене таксопарка.

Не берите все задачи на себя

Если ваше дело не работает без вас — значит, вы просто очень занятой фрилансер. Автоматизируйте и отдавайте на третью сторону всё, что не является вашей экспертизой, и тратьте своё время на развитие бизнеса и поиск новых возможностей. Конечно, в первые месяцы вам лично придётся управлять многими процессами: но некоторые вещи можно упростить с самого начала.

Одна из таких вещей — систематизация выплат водителям. QIWI Business помогает автоматизировать этот процесс вместе с сервисом Таксиагрегатор — на одном экране видна информация по всем агрегаторам, которые используют ваши водители. Команду бухгалтеров и кипу бумаг можно заменить одним сервисом — попробуйте!

QIWI для таксопарков — сервисы нового поколения для бизнеса от эксперта рынка платёжных решений России и СНГ. QIWI успешно работает с самозанятыми и такси и принимает участие в развитии Таксиагрегатора — сервиса автоматизации выплат для таксопарков.

Предложите что-то уникальное

Конкуренция — это полезно, но таксопарки с одинаковыми условиями не представляют собой жаркую конкуренцию. Тем более сейчас, когда большинство заказов приходит онлайн, водителям легче оформить ИП и работать на себя. Чтобы партнёры захотели к вам прийти, должна быть веская причина — и вряд ли это будет только низкая комиссия.

Подумайте, что еще нужно таксистам в вашем регионе, и предложите им это. Начать можно с малого: например, бесплатный регулярный техосмотр в сервисном центре ваших знакомых или зарезервированные для вас места у аэропорта или вокзала. Любая «плюшка» для водителей, в конце концов, может быть конвертирована либо в экономию их расходов, либо в увеличение их заработка.

Приготовьтесь играть вдолгую

«А вдруг выстрелит» — не самая лучшая мотивация для любого бизнеса, а тем более для таксопарков с их уровнем маржинальности. На растущем рынке интересно работать, но один лишь рост количества заказов не сможет обеспечить вам беспроблемное существование. Приготовьтесь к серьёзным инвестициям в первый год-два вашего дела.

Перед запуском таксопарка рекомендуем вам сесть и составить годовой бизнес-план — а после этого смело умножить все траты в два раза. Надо учитывать, что возможность сократить расходы чаще всего появляется при больших оборотах, а зарплаты бухгалтерам и диспетчерам надо платить одинаковые вне зависимости от доходов.

Поддерживайте прозрачность выплат

Водители такси заслуженно считают себя независимыми предпринимателями и рассматривают таксопарк как партнёра, которого они в любой момент могут поменять. Поэтому не стоит относиться к ним как к подчинённым и превращать выплаты заработка в процесс с таинствами. Деньги — это важно, и ваш партнёр всегда должен знать, сколько он заработает и получит в этом месяце.

Это легко устроить, если вы работаете с QIWI Business и используете сервис Таксиагрегатор для автоматизации выплат. Каждый водитель может установить себе мобильное приложение и видеть в режиме реального времени свой заработок со всех сервисов. Там же он может оформить заявку на выплату — вам остаётся лишь её подтвердить.

Начинать своё дело непросто, но всегда интересно. QIWI Business помогает своим партнёрам расти и поэтому, хотя мы и обещали 5 советов, дадим вам ещё один: всегда будьте в курсе новостей рынка.

Такси — одна из самых бурно меняющихся отраслей бизнеса, где каждый день появляются новые конкуренты, приложения, правила и законы. Хотите быть на волне? Подпишитесь на этот блог или на наш телеграм-канал QIWI для такси, где мы обсуждаем важные новости индустрии.

Удачи в бизнесе!