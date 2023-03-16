Оплата патентов для иностранных работников

Зачем иностранному работнику нужен патент

Патент дает иностранцу право работать в России. Патент нужен иностранцам, прибывшим из стран, с которыми у России установлен безвизовый режим, за исключением граждан стран ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан и Кыргызстан). В основном это представители Таджикистана, Узбекистана, Абхазии, Украины, Молдавии и Азербайджана.

Патент выдают на срок до одного года. Оплата производится авансом на год вперед или разбивается на ежемесячные платежи (ст. 13.3 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ). Мнение, что патент можно оплатить и позже, например, из-за болезни – ошибочное. Крайняя дата для внесения очередного платежа – число месяца, предшествующее дате получения патента.

Например, если патент получен 15 января и платится ежемесячно, то следующие платежи нужно вносить до 14 февраля, 14 марта, 14 апреля и так далее.

Стоимость патента в разных субъектах федерации отличается и пересматривается ежегодно в зависимости от экономических показателей региона. Для каждого региона – свой патент. Получить патент в одном субъекта, а работать в другом – нельзя.

Кто и как оплачивает патент

Впервые оформляет патент и вносит первый авансовый платеж непосредственно будущий работник. В последующем оплатить стоимость патента может как сам иностранец, так и его работодатель. Однако, платеж, совершенный компанией за сотрудника, признается доходом последнего. Это значит, что с него нужно удержать НДФЛ.

Иностранец вправе уменьшить сумму НДФЛ на величину патентных платежей вне зависимости от того, кто перечислил в бюджет деньги за патент. Фактически уменьшение НДФЛ делает работодатель при расчете и выплате зарплаты. Но для этого должны соблюдаться условия:

патент оплачен , и есть чек или платежное поручение;

получено уведомление из налоговой о праве на налоговый вычет.

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Что будет работодателю за просрочку патента

Невнесение очередного авансового платежа лишает иностранца права работать в России. Работодатель обязан отстранить его от работы на срок до 30 дней (ст. 327.5 ТК). Это время дается работнику на приобретение нового патента, в противном случае последует увольнение (ст. 327.6 ТК).

Допуск к работе иностранца с неоплаченным патентом то же самое, что работа без документов. В таком случае компанию ждут штрафы по ч. 1 и 3 ст. 18.15 КоАП за каждого нелегально работающего мигранта:

на должностное лицо – 25 000 – 50 000 рублей ;

на юрлицо – 250 000 – 800 000 рублей либо приостановка деятельности на срок от двух недель до 90 дней.

Поэтому компании, принимающие на работу иностранцев по патенту, должны контролировать сроки оплаты патента: можно требовать от работников чеки об оплате, можно делать это самостоятельно.

Но даже если компания оплачивает патент за иностранца, легко пропустить срок, особенно, когда таких работников много, а даты получения патента у всех разные.

Кроме того, оплата патентов работодателем в компаниях и организациях, где иностранцы на патенте – явление массовое (ЖКХ, такси, строительство и другие), увеличивает нагрузку на бухгалтерию и, как следствие, растет риск ошибок при оформлении платежных поручений. Поздно обнаруженная ошибка – просрочка и штрафы.

Как не пропустить оплату патента

Оплата патентов от QIWI Business – сервис для оптимизации работы с иностранцами на патенте и снижения риска нарушений и штрафов. Работа строится так:

Шаг № 1. Компания направляет реестр работников в QIWI Business.

Шаг № 2. Пополняет транзитный счет в QIWI Банке на сумму, необходимую для оплаты патентов по сотрудникам из реестра.

Шаг № 3. QIWI Business единовременно перечисляет в ФНС оплату за каждый патент и предоставляет документ об оплате в формате PDF.

Работодателю остается только контролировать наличие денег на счете и своевременно пополнять его, а также формировать актуальный список работающих по патенту мигрантов.

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