Как выбрать интернет-эквайринг для интернет-магазина 

Зачем онлайн-магазину интернет-эквайринг
Работа интернет-магазинов организована по-разному. Через сайт продавца можно просто оформить заказ, а можно и оплатить: сразу или по факту доставки товара или оказания услуги.
Функция онлайн-оплаты необходима:
Сервисам, которые оказывают услуги онлайн. Например, покупка билетов, предоставление доступа к закрытым сервисам и т. д. Оплатив заказ через интернет-магазин, покупатель получает e-mail или sms сообщение с документом, подтверждающим оплату, и результат оказания услуги: билеты, логины и пароли и прочее.
Интернет-продавцам, которые хотят предоставить покупателю удобство выбора способа оплаты. Многие клиенты минимизируют оплату наличными, предпочитая расчеты по безналу, в том числе через интернет. Доставку предоплаченного товара удобно заказать в качестве подарка или заботы о близком. Также пользуется спросом услуга оставить заказ у двери или консьержа, когда покупатель не может лично принять заказ.
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Как выбрать поставщика интернет-эквайринга
При выборе учитывайте следующие параметры и характеристики:
Поддержка технологий двухфакторной авторизации владельца карты, например, 3D-Secure или SecureCode. Двухфакторная авторизация – это подтверждение платежа с помощью CVV- или CVC-кода, указанного на карте, и одновременно с помощью кода из смс-сообщения, которое приходит на привязанный к карте номер мобильного телефона.
То есть владелец карты подтверждает, что оплату осуществляет именно он. Такие транзакции безопаснее, а сайт или интернет-магазин сможет обеспечить конфиденциальность и сохранность данных банковских карт покупателей.
Если на карте не установлена система защиты платежей, то в IntellectMoney срабатывает собственная система – активационный платеж.
Возможность приема платежей через соцсети и мессенджеры.
Способы уведомления о платежах (сообщение на сервер, интеграции с CMS, письма на ваш почтовый адрес, сообщения в мессенджер, личный кабинет).
Каналы поддержки и sla.
C интернет-эквайрингом QIWI Business и IntellectMoney продавец может принимать оплату через сайт, социальные сети, мобильные приложения на iOS или Android и в торговых точках по QR-коду.
Поддерживаемые валюты. Чем больше денежных единиц различных стран мира сайт принимает к оплате, тем больше покупателей он может привлечь.
Возможность интеграции с CMS и SAAS-сервисами, чтобы обойтись без доработки сайта.
Величина комиссии за проведение безналичного платежа через интернет. В среднем она колеблется от 2% до 3,5%. Некоторые банки могут привязывать ставку к обороту. Поэтому просчитайте ожидаемые доходы и оцените предстоящие расходы на оплату интернет-эквайринга.
Интеграция с онлайн-кассами и соответствие 54-ФЗ. Чтобы соблюсти законодательство о расчетах с физлицами, продавцы товаров и услуг должны применять онлайн-кассу. Поэтому при выборе поставщика эквайринга важна интеграция с онлайн-кассой, чтобы клиенты вовремя получали чеки.
Нужно ли открывать счет в банке-поставщике эквайринга. Часто банки требуют открыть у них расчетный счет, чтобы эквайринговые поступления зачислялись на него. При этом по другим параметрам, сервисам и услугам банк может уступать конкурентам. Клиент оказывается перед сложным выбором.
Если требование о наличии счета в банке-поставщике – не обязательное, клиент может продолжить обслуживание в одном банке, а пользоваться эквайрингом – от другого, тем самым избежит лишних трат, а уровень удовлетворения от получаемых услуг не пострадает.
Интернет-эквайринг QIWI Business и IntellectMoney интегрируется с онлайн-кассами, работает со счетами в любых банках, а зачисления поступают в течение одного дня.
Как подключить эквайринг к сайту
Для приема платежей через интернет никакого специального оборудования не требуется.
Достаточно проделать несколько шагов:
Зарегистрироваться на сайте платежного агрегатора или банка, предоставляющего такую услугу.
Заполнить анкету и описать предполагаемый процесс приема платежей.
Заключить договор с поставщиком интернет-эквайринга.
Интегрироваться или начать использовать сервис выставления счетов, если у вашего поставщика он есть.
Подключить интернет-эквайринг QIWI Business и и IntellectMoney за 0 рублей.
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