Исполнители-нерезиденты. Нюансы сотрудничества

Статус нерезидента накладывает определенные обязанности как на самого исполнителя, так и на его заказчика. Разберем, что необходимо учесть при сотрудничестве с исполнителем-нерезидентом РФ.

Валютное и налоговое резидентство РФ. В чем разница

Резидентство бывает валютным и налоговым.

Валютными резидентами признаются все граждане России и иностранцы с видом на жительство вне зависимости от того, сколько дней в году они находились на территории РФ. Есть гражданство или ВНЖ — вы валютный резидент.

Для налогового резидентства важно не гражданство, а количество дней нахождения в России. Если исполнитель пробыл на территории РФ менее 183 дней в течение 12 последних месяцев — он нерезидент, если 183 дня и более — резидент. Окончательный статус налогового резидентства определяется по итогам года — 31 декабря.

Статус налогового резидентства исполнителя напрямую влияет на порядок уплаты за него налогов и страховых взносов.

Как резидентство влияет на сотрудничество с исполнителем

Заказчику важно какой статус резидентства у его исполнителя только тогда, когда он сотрудничает с физическим лицом без статуса ИП.

От статуса зависит порядок расчета НДФЛ и его ставка:

13% — если вознаграждение перечислено исполнителю-резиденту;

30% — если исполнитель-нерезидент.

В сотрудничестве с нерезидентами есть много других нюансов, от которых зависит порядок уплаты налогов и взносов за них. Например, работодатель обязан:

уведомлять МВД, когда заключает договор ГПХ с нерезидентом;

вести миграционный учет,

получать специальные разрешения, чтобы привлекать иностранцев к работе.

Телеграм-канал QIWI Business — актуальная информация и последние новости из мира налогов и финансов.

Особенности сотрудничества с иностранными исполнителями

Порядок сотрудничества с иностранным исполнителем зависит от нескольких нюансов.

Наличие у исполнителя статуса ИП или самозанятого

За исполнителей-ИП или самозанятых без статуса ИП заказчик не должен платить в бюджет НДФЛ и страховые взносы.

Онисамостоятельно уплачивают налоги и страховые взносы в зависимости от применяемого режима налогообложения:

ИП или физлица на НПД платят налог с полученного дохода.

ИП на ПСН оплачивают стоимость патента в зависимости от выбранного вида деятельности и региона, в котором он ведется (не путать с рабочим патентом для временно пребывающих в РФ).

ИП на УСН уплачивают налог с дохода (если выбран объект «доходы») или с прибыли (если выбран объект «доходы минус расходы»).

ИП на ОСНО платят НДС, НДФЛ и налог на имущество. Но сотрудничество с таким исполнителем — редкость.

ИП на ПСН и УСН перечисляют в бюджет страховые взносы в обязательном порядке, а самозанятые (ИП и физлица) — по своему желанию.

За исполнителей без статуса ИП или самозанятого заказчик должен:

Перечислять в бюджет НДФЛ по ставке 13% пока исполнитель является резидентом или 30%, если исполнитель стал нерезидентом. С дохода резидентов свыше 5 000 000 руб. ставка налога повышается до 15%. Уплачивать страховые взносы на ОМС, ОПС и с 2023 года — на временную нетрудоспособность и в связи с материнством. Взносы на травматизм по-прежнему остаются на усмотрение заказчика. Сдавать отчетность в ИФНС и СФР. За таких исполнителей нужно сдавать отчеты РСВ, 6-НДФЛ, Персонифицированные сведения, ЕФС-1 (в составе разных разделов).

Место нахождения исполнителя

На территории РФ.

За пределами РФ.

От того, где находится исполнитель, зависит:

Необходимость уведомления органов МВД о заключении договора ГПХ с иностранцем.

За исполнителей (неважно физлиц без статуса, ИП или самозанятых), которые находятся за границей, не нужно отчитываться в МВД о заключении договора с ними.

По иностранным исполнителям, которые ведут деятельность в РФ, нужно уведомить МВД о факте заключения или расторжения договора ГПХ с ними.

Необходимость уплаты НДФЛ.

Необходимость уплаты налога с вознаграждения исполнителя зависит от его статуса:

Физическое лицо без статуса.

Нужно перечислить в бюджет НДФЛ. Причем важен не сам факт физического нахождения за рубежом, а отражение места ведения деятельности в договоре.

Для договоров ГПХ место работы не является обязательным условием, но его можно указать там.

Если в договоре с исполнителем-физлицом место работы определено за пределами РФ или по месту нахождения исполнителя, а сам он находится за рубежом, то заказчик с его дохода в бюджет НДФЛ не перечисляет. Это делает сам исполнитель, до того момента пока не утратит статус налогового резидента.

Если в договоре ГПХ место работы не указано, то считается, что деятельность ведется по месту нахождения исполнителя.

ИП или физлицо на НПД.

За таких исполнителей заказчик налог платить не должен. Они сами рассчитывают и уплачивают его исходя из применяемой системы налогообложения.

ИП на УСН могут работать за границей независимо от того, где находится их заказчик: в РФ или за ее пределами.

ИП на ПСН могут вести деятельность, если заказчик находится в регионе, на который взят патент по определенным видам деятельности, или в целом на территории РФ.

Самозанятые также могут работать из-за границы, если их заказчик находится на территории РФ.

Резюмируем

В договоре указано, что место работы в РФ — налог платит заказчик по ставке 13% пока исполнитель-резидент РФ и 30% после утраты резидентства.

В договоре место работы не указано или указано, что оно находится за пределами РФ или по месту нахождения исполнителя — налог платит исполнитель: пока он резидент РФ, НДФЛ перечисляется в бюджет РФ и, если нет соглашения об избежании двойного налогообложения, в бюджет страны, где проживает. После утраты статуса резидента налог платится только в стране проживания.

Правовой статус исполнителя

Эта особенность также применяется только к обычным физлицам без предпринимательского статуса (ИП или самозанятого).

Есть три категории иностранных исполнителей-физлиц:

Временно пребывающие в РФ.

Самая большая категория иностранцев-исполнителей. Порядок сотрудничества с ними зависит от того, гражданином какой страны является исполнитель.

По исполнителям-гражданам стран с визовым порядком пребывания в РФ нужно оформлять квоту, разрешение на привлечение к работе, приглашение, визу и разрешение на работу.

За исполнителей-граждан стран безвизового порядка пребывания в РФ не нужно оформлять квоту, разрешение и приглашение, но такие исполнители должны иметь патент на работу в РФимиграционную карту. Сотрудничество с такими исполнителями самое сложное.

Сотрудничаете с исполнителями, временно пребывающими на территории РФ? Автоматизируйте оплату их патентов с помощью сервиса от QIWI Business. Это поможет значительно снизить риск нарушений и штрафов и сэкономит время вашему бухгалтеру.

Для исполнителей-граждан стран ЕАЭС не нужно оформлять патент на работу, они могут сотрудничать с заказчиками на основании договора.

Временно проживающие в РФ.

Исполнители этой категории находятся на территории РФ на основании вида на жительство. На них не нужно оформлять квоту, разрешение и приглашение.

Постоянно проживающие в РФ.

Находятся на территории РФ на основании вида на жительство. За таких исполнителей также не нужно получать квоту, разрешение и оформлять приглашение.

Постоянно и временно проживающие в РФ исполнители могут открыть ИП. Самозанятость при этом могут применять только исполнители-граждане стран ЕАЭС и Украины, а также четырех новых регионов: ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона.

Налоги и взносы за исполнителей нерезидентов

Заказчик производит эти отчисления только за исполнителей-физлиц при условии, что они работают на территории РФ или в договоре с ними в качестве места работы указана территория РФ.

Ставка НДФЛ зависит от размера дохода и статуса резидентства:

13% — с доходов резидентов РФ в пределах 5 млн руб.

15% — с доходов резидентов РФ свыше 5 млн руб.

30% — с доходов нерезидентов РФ независимо от суммы.

Страховые взносы с вознаграждений иностранцам, независимо от их правового статуса, с 2023 года начисляются по полной ставке — 30%.

До 2023 года взносы на ОМС по временно пребывающим на территории РФ гражданам (ставка 5,1%) не начислялись.

Взносы на травматизм начисляются, как и ранее, только если это прямо предусмотрено договором (ст. 5 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

За исполнителей, которые трудятся за пределами РФ, не нужно начислять страховые взносы (п. 5 ст. 420 НК).

Уведомление МВД о заключении договора ГПХ с иностранным исполнителем

Уведомление направляется в МВД по всем исполнителям: временно пребывающим или проживающим на территории РФ независимо от того, имеют ли они статус ИП (самозанятого) или трудятся как физлица.

Не требуется уведомлять МВД только об исполнителях-гражданах Беларуси (решение ВСС Беларуси и России от 22.06.1996 № 4).

Уведомление направляется в территориальный орган МВД в течение 3 рабочих дней с даты заключения или расторжения договора (п. 8 ст. 13 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ).

Форма уведомления утверждена приказом МВД от 30.07.2020 № 536 и подается отдельно по каждому иностранному исполнителю.

Непредставление такого уведомления грозит заказчику серьезным штрафом или приостановкой деятельности на срок до 90 суток (п. 3 ст. 18.15 КоАП):

Для ИП — штраф составит от 35 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

Для организаций — от 400 тыс. руб. до 800 тыс. руб.

Для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, штрафы выше: для ИП — от 35 тыс. руб. до 70 тыс. руб., для юридических лиц — от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. (п. 4 ст. 18.15 КоАП).

Миграционный учет исполнителя-иностранца

Постановка исполнителя на миграционный учет требуется только, если он будет жить на территории заказчика (ч. 2 ст. 21 закона № 109-ФЗ от 18.07.2006).

Поставить на учет такого исполнителя нужно в течение 7 рабочих дней со дня его прибытия или со дня получения им временного удостоверения личности (ч. 3 ст. 20 закона № 109-ФЗ, абз. 2 п. 20 правил).

Уведомление нужно подать по форме, утвержденной приказом МВД от 10.12.2020 № 856.

Сотрудничайте с большим количеством исполнителей? Автоматизируйте массовые выплаты с QIWI Business. Мы предоставим вам готовое решение для работы с исполнителями без статуса самозанятости. Доступны выплаты через интерфейс или API на любые карты РФ или через СБП по номеру телефона исполнителя.

Реклама: КИВИ БАНК (АО), ИНН: 3123011520, erid: LjN8KApwF