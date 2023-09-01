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Как стать ИП и начать продавать в соцсетях в 2023 году. Чек-лист

Торговля в соцсетях уже стала мейнстримом — открывать магазин или создавать свой сайт необязательно, достаточно страницы VK. Соцсети можно использовать и как дополнительный канал продаж. Расскажем, как юридически подготовится, чтобы стать ИП и начать продавать через соцсети: от подбора кодов ОКВЭД до выбора формы оплаты для соцсетей.
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Как стать ИП и начать продавать в соцсетях в 2023 году. Чек-лист
Иллюстрация: Екатерина Грин/Клерк.ру

Какие шаги пройти, чтобы начать продавать онлайн легально

1. Выбрать тип ведения деятельности. 

Для торговли в соцсетях физлицо может зарегистрироваться в качестве ИП на УСН или самозанятого.

2. Подобрать коды ОКВЭД. 

Определиться с желаемой деятельностью и добавить соответствующие коды.

3. Встать на учёт в налоговой. 

Независимо от того, какой тип ведения деятельности выбрал будущий предприниматель, он обязан встать на учёт в налоговой.

4. Создать страницу в соцсетях. 

Определите целевую аудиторию, создайте уникальный дизайн и наполните страницу стильным фото- и видеоконтентом. 

Лайфхак: можно и нужно проанализировать, как ведут соцсети конкуренты.

5. Определиться, как получать оплату

Продажа в соцсетях имеет свою специфику: выберите оптимальный тип расчётов — удобный для покупателей и выгодный для продавца.

Принимайте оплату в соцсетях и мессенджерах с помощью интернет-эквайринга от QIWI Business и IntellectMoney. Создавайте ссылки на оплату в личном кабинете и делитесь ими с клиентами.

Шаг 1. Выберите тип ведения бизнеса

Выбор статуса зависит от того, что вы будете продавать в соцсетях: готовые товары или услуги и товары, которые вы сделаете сами.

Если вы хотите продавать готовые товары, можно выбрать только статус ИП: например, перейти на упрощенку — режим УСН с налогом 6%. Самозанятость не подойдёт: самозанятым перепродавать товары запрещено.

Если вы планируете изготавливать товары сами или оказывать услуги, то можно выбирать статус — стать самозанятым или зарегистрировать ИП: на УСН или на НПД.

Патентная система налогообложения не подойдёт для интернет-торговли.

Шаг 2. Подберите коды ОКВЭД

Обязательный шаг только для ИП, самозанятым коды ОКВЭД не нужны. Если у вас уже есть ИП, но не добавлены необходимые коды, зарегистрируйте их в налоговой дополнительно. 

Собрали в таблице коды ОКВЭД, которые подойдут для продажи через соцсети:

ОКВЭД

Описание

Комментарий

Основные ОКВЭД

*ИП выбирают один основной ОКВЭД и неограниченное количество дополнительных

73.11

73.3 «Деятельность в сфере информирования и влияния на мнение аудитории в социальных сетях и создания пользовательского контента».

Основной код для блогеров и тех, кто продаёт места для рекламы в своём блоге или на личной странице

47.91

Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

Основной ОКВЭД для продажи товаров в интернете

63.99

Деятельность информационных служб прочая, не включённая в другие группировки

Можно указать этот код в качестве основного, если деятельность связана с проведением вебинаров

Дополнительные ОКВЭД

73.12

Представление в средствах массовой информации

При оказании рекламных услуг в СМИ

47.99

Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

Дополнительные коды для тех,
кто продаёт товары в соцсетях

53.20

Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность

82.92

Деятельность по упаковыванию товаров

63.11

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

Дополнительные коды для тех, кто размещает рекламу в своём блоге или рекламирует свои услуги и товары

63.99

Деятельность информационных служб прочая, не включённая в другие группировки

70.21

Деятельность в сфере связей с общественностью

74.90

Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включённая в другие группировки

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Шаг 3. Встаньте на учёт в налоговой инспекции

Чтобы будущий предприниматель смог зарегистрироваться как ИП, нужно:

  • заполнить заявление по форме Р21001

  • оплатить госпошлину;

  • направить документы в налоговую;

  • получить документы, подтверждающие регистрацию ИП.

Заполнить заявление по форме Р21001

Форма заявления единая, скачать её можно на сайте налоговой. Требования к заполнению утверждены приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@

Заполняя форму, нужно внимательно придерживаться требований из приказа: из-за ошибки в заявлении могут отказать в регистрации ИП.

Например, обращайте внимание на используемые в заявлении сокращения адресов. Раньше нужно было указывать адрес как в паспорте, а с 2023 года — как указан в ФИАС, Федеральной информационной адресной системе. 

Уточнить адрес можно на официальном сайте ФИАС.

Оплатить госпошлину

Госпошлина на регистрацию ИП в ИФНС или через МФЦ — 800 ₽. 

Оплатить госпошлину нужно при подаче документов. Проверьте реквизиты: если подаёте через МФЦ, госпошлину нужно оплачивать на реквизиты МФЦ, а не ИФНС. 

Квитанцию об оплате госпошлины можно сформировать на сайте налоговой службы.

Если регистрируете ИП через нотариуса, госпошлину оплачивать не нужно, но потребуется оплатить услуги нотариуса.

Чтобы самостоятельно зарегистрироваться в качестве ИП на сайте ФНС, нужно оформить квалифицированную электронную подпись. 

Направить документы в налоговую

Документы на открытие ИП нужно подавать в регистрирующий орган по месту постоянной прописки будущего предпринимателя.

Например, в Москве регистрацией индивидуальных предпринимателей занимается только МРИ ФНС № 46. В какой налоговый орган подавать документы, можно узнать на сайте ФНС.

Получить документы, подтверждающие регистрацию в качестве ИП

Регистрируют ИП в течение 3 рабочих дней с даты подачи документов.

По умолчанию документы о регистрации ИП направляются на адрес электронной почты, указанной в заявлении. 

Если нужно получить документы на бумаге, сделайте об этом отметку в заявлении, и налоговая направит их на адрес постоянной прописки ИП.

Как стать самозанятым

Если будущий предприниматель решил работать в статусе самозанятого и не регистрировать ИП, для этого нужно скачать приложение «Мой налог» и в приложении.

Сделать это можно с помощью логина и пароля от личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС, через учётную запись на портале Госуслуг или по паспорту. Чтобы стать самозанятым, госпошлина за регистрацию не нужна.

Шаг 4. Создайте страницы в соцсетях

Советы, которые помогут увеличить продажи:

  • Изучите целевую аудиторию. Проанализируйте рынок и подумайте, кому именно вы будете продавать товары и услуги. Адаптируйте содержание и дизайн страницы под конкретную аудиторию. 

  • Создайте уникальный дизайн для страницы. Сделайте её привлекательной для потенциальных клиентов: сравните похожие страницы с товарами и услугами. 

  • Наполните страницу качественным контентом. Уделите контенту особое внимание — по нему покупатели будут оценивать товары и услуги.

  • Уделите внимание описанию и ключевым словам. Подробно заполните раздел «О себе» и раздел о продуктах или услугах. Распишите преимущества товара и используйте ключевые слова, чтобы повысить число показов в поисковиках.

Шаг 5. Решите, как получать оплату

Интернет-эквайринг — оптимальный вариант. Если интернет-эквайринг подключен, продавец направляет клиенту ссылку на оплату. Клиент оплачивает товар или услугу, данные об операции передаются в онлайн-кассу, далее в ИФНС — клиенту приходит электронный чек.

Чтобы подключить интернет-эквайринг, продавцу нужна онлайн-касса —
её можно купить или взять в аренду.

Интернет-эквайринг от QIWI Business и IntellectMoney: оплата комиссии только за успешные платежи и быстрая отправка фискальных документов в ФНС. Интеграция бесплатно.

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Если торговля ведётся только в соцсетях, нет пунктов выдачи и офлайн-магазинов, то лучше взять в аренду облачную кассу.

Облачная онлайн-касса арендуется и находится у поставщика услуг, покупать и обслуживать стационарную кассу не нужно. 

Итого

  1. Если решили стать ИП, то оформитесь в налоговой, если хотите стать самозанятым — зарегистрируйтесь на Госуслугах или через приложение «Мой налог». Учтите, что самозанятый не может перепродавать товары, которые изготовил не сам.

  2. Код ОКВЭД 47.91 — самый популярный код для ИП, которые продают товары онлайн. ИП может добавить один основной код деятельности и любое количество дополнительных кодов.

  3. Чтобы стать ИП, заполните заявление по форме Р21001, оплатите госпошлину, направьте документы в налоговую и получите подтверждение о регистрации.

  4. Подключите интернет-эквайринг, чтобы принимать оплату в соцсетях или мессенджерах без рисков.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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