Как стать ИП и начать продавать в соцсетях в 2023 году. Чек-лист

Какие шаги пройти, чтобы начать продавать онлайн легально
1. Выбрать тип ведения деятельности.
Для торговли в соцсетях физлицо может зарегистрироваться в качестве ИП на УСН или самозанятого.
2. Подобрать коды ОКВЭД.
Определиться с желаемой деятельностью и добавить соответствующие коды.
3. Встать на учёт в налоговой.
Независимо от того, какой тип ведения деятельности выбрал будущий предприниматель, он обязан встать на учёт в налоговой.
4. Создать страницу в соцсетях.
Определите целевую аудиторию, создайте уникальный дизайн и наполните страницу стильным фото- и видеоконтентом.
Лайфхак: можно и нужно проанализировать, как ведут соцсети конкуренты.
5. Определиться, как получать оплату
Продажа в соцсетях имеет свою специфику: выберите оптимальный тип расчётов — удобный для покупателей и выгодный для продавца.
Принимайте оплату в соцсетях и мессенджерах с помощью интернет-эквайринга от QIWI Business и IntellectMoney. Создавайте ссылки на оплату в личном кабинете и делитесь ими с клиентами.
Шаг 1. Выберите тип ведения бизнеса
Выбор статуса зависит от того, что вы будете продавать в соцсетях: готовые товары или услуги и товары, которые вы сделаете сами.
Если вы хотите продавать готовые товары, можно выбрать только статус ИП: например, перейти на упрощенку — режим УСН с налогом 6%. Самозанятость не подойдёт: самозанятым перепродавать товары запрещено.
Если вы планируете изготавливать товары сами или оказывать услуги, то можно выбирать статус — стать самозанятым или зарегистрировать ИП: на УСН или на НПД.
Патентная система налогообложения не подойдёт для интернет-торговли.
Шаг 2. Подберите коды ОКВЭД
Обязательный шаг только для ИП, самозанятым коды ОКВЭД не нужны. Если у вас уже есть ИП, но не добавлены необходимые коды, зарегистрируйте их в налоговой дополнительно.
Собрали в таблице коды ОКВЭД, которые подойдут для продажи через соцсети:
ОКВЭД
Описание
Комментарий
Основные ОКВЭД
*ИП выбирают один основной ОКВЭД и неограниченное количество дополнительных
73.11
73.3 «Деятельность в сфере информирования и влияния на мнение аудитории в социальных сетях и создания пользовательского контента».
Основной код для блогеров и тех, кто продаёт места для рекламы в своём блоге или на личной странице
47.91
Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
Основной ОКВЭД для продажи товаров в интернете
63.99
Деятельность информационных служб прочая, не включённая в другие группировки
Можно указать этот код в качестве основного, если деятельность связана с проведением вебинаров
Дополнительные ОКВЭД
73.12
Представление в средствах массовой информации
При оказании рекламных услуг в СМИ
47.99
Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
Дополнительные коды для тех,
53.20
Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность
82.92
Деятельность по упаковыванию товаров
63.11
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Дополнительные коды для тех, кто размещает рекламу в своём блоге или рекламирует свои услуги и товары
63.99
Деятельность информационных служб прочая, не включённая в другие группировки
70.21
Деятельность в сфере связей с общественностью
74.90
Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включённая в другие группировки
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Шаг 3. Встаньте на учёт в налоговой инспекции
Чтобы будущий предприниматель смог зарегистрироваться как ИП, нужно:
заполнить заявление по форме Р21001;
оплатить госпошлину;
направить документы в налоговую;
получить документы, подтверждающие регистрацию ИП.
Заполнить заявление по форме Р21001
Форма заявления единая, скачать её можно на сайте налоговой. Требования к заполнению утверждены приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.
Заполняя форму, нужно внимательно придерживаться требований из приказа: из-за ошибки в заявлении могут отказать в регистрации ИП.
Например, обращайте внимание на используемые в заявлении сокращения адресов. Раньше нужно было указывать адрес как в паспорте, а с 2023 года — как указан в ФИАС, Федеральной информационной адресной системе.
Уточнить адрес можно на официальном сайте ФИАС.
Оплатить госпошлину
Госпошлина на регистрацию ИП в ИФНС или через МФЦ — 800 ₽.
Оплатить госпошлину нужно при подаче документов. Проверьте реквизиты: если подаёте через МФЦ, госпошлину нужно оплачивать на реквизиты МФЦ, а не ИФНС.
Квитанцию об оплате госпошлины можно сформировать на сайте налоговой службы.
Если регистрируете ИП через нотариуса, госпошлину оплачивать не нужно, но потребуется оплатить услуги нотариуса.
Чтобы самостоятельно зарегистрироваться в качестве ИП на сайте ФНС, нужно оформить квалифицированную электронную подпись.
Направить документы в налоговую
Документы на открытие ИП нужно подавать в регистрирующий орган по месту постоянной прописки будущего предпринимателя.
Например, в Москве регистрацией индивидуальных предпринимателей занимается только МРИ ФНС № 46. В какой налоговый орган подавать документы, можно узнать на сайте ФНС.
Получить документы, подтверждающие регистрацию в качестве ИП
Регистрируют ИП в течение 3 рабочих дней с даты подачи документов.
По умолчанию документы о регистрации ИП направляются на адрес электронной почты, указанной в заявлении.
Если нужно получить документы на бумаге, сделайте об этом отметку в заявлении, и налоговая направит их на адрес постоянной прописки ИП.
Как стать самозанятым
Если будущий предприниматель решил работать в статусе самозанятого и не регистрировать ИП, для этого нужно скачать приложение «Мой налог» и в приложении.
Сделать это можно с помощью логина и пароля от личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС, через учётную запись на портале Госуслуг или по паспорту. Чтобы стать самозанятым, госпошлина за регистрацию не нужна.
Шаг 4. Создайте страницы в соцсетях
Советы, которые помогут увеличить продажи:
Изучите целевую аудиторию. Проанализируйте рынок и подумайте, кому именно вы будете продавать товары и услуги. Адаптируйте содержание и дизайн страницы под конкретную аудиторию.
Создайте уникальный дизайн для страницы. Сделайте её привлекательной для потенциальных клиентов: сравните похожие страницы с товарами и услугами.
Наполните страницу качественным контентом. Уделите контенту особое внимание — по нему покупатели будут оценивать товары и услуги.
Уделите внимание описанию и ключевым словам. Подробно заполните раздел «О себе» и раздел о продуктах или услугах. Распишите преимущества товара и используйте ключевые слова, чтобы повысить число показов в поисковиках.
Шаг 5. Решите, как получать оплату
Интернет-эквайринг — оптимальный вариант. Если интернет-эквайринг подключен, продавец направляет клиенту ссылку на оплату. Клиент оплачивает товар или услугу, данные об операции передаются в онлайн-кассу, далее в ИФНС — клиенту приходит электронный чек.
Чтобы подключить интернет-эквайринг, продавцу нужна онлайн-касса —
её можно купить или взять в аренду.
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Если торговля ведётся только в соцсетях, нет пунктов выдачи и офлайн-магазинов, то лучше взять в аренду облачную кассу.
Облачная онлайн-касса арендуется и находится у поставщика услуг, покупать и обслуживать стационарную кассу не нужно.
Итого
Если решили стать ИП, то оформитесь в налоговой, если хотите стать самозанятым — зарегистрируйтесь на Госуслугах или через приложение «Мой налог». Учтите, что самозанятый не может перепродавать товары, которые изготовил не сам.
Код ОКВЭД 47.91 — самый популярный код для ИП, которые продают товары онлайн. ИП может добавить один основной код деятельности и любое количество дополнительных кодов.
Чтобы стать ИП, заполните заявление по форме Р21001, оплатите госпошлину, направьте документы в налоговую и получите подтверждение о регистрации.
Подключите интернет-эквайринг, чтобы принимать оплату в соцсетях или мессенджерах без рисков.
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