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Самозанятые

Как правильно выплачивать аванс самозанятым

Перед началом оказания услуг самозанятый может попросить у заказчика предоплату. Разберём, можно ли таким исполнителям перечислять аванс и как правильно это сделать, чтобы не вызвать подозрения у налоговых инспекторов.
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Как правильно выплачивать аванс самозанятым
Иллюстрация: QIWI Business

Самозанятый и аванс. Что говорит закон

Закон не запрещает выдавать аванс самозанятым. Нет и каких-либо ограничений, в какие сроки перечислять такую выплату, в каком размере и как оформить.

Но отсутствие запрета не означает, что не возникнут проблемы. 

Риски заказчика при выплате аванса самозанятому

Главный риск — переквалификация отношений в трудовые. 

Аванс самозанятому налоговая может расценить как один из признаков подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

Ведь зарплата, согласно Трудовому кодексу, должна выплачиваться сотруднику не менее двух раз в месяц:

  • Первая часть (зарплата за первую часть месяца) — выплачивается сотруднику с 16 по 30 (31) число текущего месяца.

  • Вторая часть (зарплата, окончательный расчёт) — за вторую половину месяца, выплачивается с 1 по 15 число следующего месяца.

Если следовать определённым правилам, можно избежать проблем при выплате аванса самозанятому.

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Как правильно выплачивать аванс самозанятым

  • По возможности отказаться от предоплаты.

Если исполнитель не настаивает на выплате аванса, лучше отказаться от этой идеи. Полный расчёт с внештатниками нужно проводить после того, как будет подписан акт оказанных услуг, то есть когда заказчик получит готовый результат.

  • Прописать условие об авансе в договоре.

Если отказаться от выплаты аванса невозможно, в договоре нужно указать причины, по которым он перечисляется исполнителю. Например, для закупки материала или оборудования, которое необходимо для оказания услуг.

Условие о выдаче аванса можно отразить в договоре следующим образом:

«В течение 5 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 коп. для покрытия первоначальных затрат по договору.

Окончательный расчёт с Исполнителем производится в течение 5 рабочих дней после подписания акта выполненных работ».

Избегайте в договоре таких формулировок, как: «выплата первой части вознаграждения», «аванс (предоплата) за первую часть месяца», «выплата за первую часть месяца» и т.д. То есть любых формулировок, которые прямо или косвенно намекают на трудовой характер отношений.

  • Не привязывать выплату аванса к конкретной дате.

Перечислить предоплату лучше в день, когда заключаете с исполнителем договор. Не выплачивайте аванс ежемесячно в одни и те же дни одному или сразу нескольким самозанятым. 

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  • Избегать ежемесячной выплаты аванса в одном и том же размере.

Размер предоплаты должен зависеть от количества услуг по договору. Пропишите конкретный перечень услуг в задании к договору. Тогда у налогового органа будет меньше шансов сослаться на то, что выплата аванса не привязана к конкретному объёму услуг.

  • Получить от самозанятого чек на аванс.

Самозанятые обязаны формировать чек на каждую выплату. Неважно, аванс это или окончательный расчёт. Чек формируется в сроки, которые указаны в законе 422-ФЗ, а именно:

  • В момент расчёта — если заказчик оплатил наличными или банковской картой.

  • До 9 числа следующего месяца — если оплата прошла по безналу: переводом на счёт исполнителя, по СБП.

QIWI Bussiness — оптимальное решение для сотрудничества с внештатными исполнителями. Сервис проверяет статус самозанятого перед каждой выплатой и формирует чек сразу после перечисления выплаты. 

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