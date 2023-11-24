Утилизация автохлама: какая лицензия нужна для таких работ

Законы прямо не указывают, кто именно утилизирует транспортные средства. Но заниматься такой деятельностью может не каждая компания. Для этого нужно получить лицензию — разбираем, какую.

Что включает утилизация автомобиля

Каждый автомобиль имеет ограниченный срок службы, как бы владелец о нём ни заботился. Рано или поздно, как и любое техническое средство, авто выйдет из строя. А ещё бывают пожары, аварии и прочие форс-мажоры. Если не получается продать машину, её можно отправить на утилизацию.

Автомобильная отрасль — один из основных источников металлолома. В прошлом году, согласно Росстату, в стране было 59 млн машин, а объём автомобильного лома составил 878 тысяч тонн чермета и 71,3 тысячи тонн цветмета.

Автомобиль практически на 60–70% состоит из чёрных металлов. Всё остальное — пластик, стекло, резина, масло, цветмет. При неправильной утилизации такие вещества способны нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому компания, которая утилизирует авто, выполняет несколько процессов:

Осушает бензобак и сливает технические жидкости — масла, антифризы, хладагенты. Отходы отработанных моторных масел относят к третьему классу опасности. Это значит, что это опасные загрязнители поверхностных и подземных вод, почвы и воздуха. Поэтому их нужно утилизировать — повторно перерабатывать, чтобы использовать снова. Например, на основе переработанных машинных масел получают солярку и гидравлические масла.

Отсоединяет аккумулятор. Аккумулятор — второй класс опасных отходов: он содержит свинец, который накапливается в организме и разрушает его, и электролит — раствор из дистиллированной воды и серной кислоты.

Снимает покрышки и шины. Их причисляют к четвёртому классу опасности: сами шины почти не разлагаются, но во время их сжигания выделяется вредный для озонового слоя и человека газ.

Разбирает автомобиль на комплектующие, снимает металлические части. Цветные металлы отделяют от чёрных, дробят в шредере и сортируют дроблёный лом, чтобы минимизировать в нём примеси других веществ.

Отбирает детали, которые содержат драгметаллы — например, платы электронных компонентов.

Итак, утилизация автомобиля — это работа с металлоломом и опасными неметаллическими отходами. Причём комплектующие негативно воздействуют на экологию и человека.

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Лицензии для компании-утилизатора

По мнению члена НТС Росприроднадзора Натальи Беляевой, рынок работает так, что для утилизации ТС прежде всего нужно иметь лицензию на работу с ломом. Но чтобы самостоятельно перерабатывать неметаллические отходы, необходимо обладать лицензией на работу с отходами 1—4 класса.

Лицензия на лом

При утилизации отходов используют шрёдерные установки, которые сортируют и измельчают материал. В результате получается качественный лом, резиновая крошка или другой продукт, который можно применять повторно.

Автомобильный лом по ГОСТу 2787-2019 относится к категориям: 5А — кусковой лом и 12А — кусковой лом, легковесный лом. Как мы уже писали, лом, который соответствует ГОСТу — это продукция. Чтобы его заготавливать, хранить, перерабатывать и продавать заводам, нужна соответствующая лицензия. Как её получить, мы подробно писали в статье.

Нередко машины сдают в разобранном виде. Тогда ломозаготовителю не придётся заниматься разборкой техники на части и сортировать металлические и неметаллические детали. Для переработчика это самый удобный вариант.

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Лицензия на отходы

Чтобы работать с неметаллическими отходами, нужно получить лицензию на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I–IV классов опасности. Другой вариант — передавать все отходы, кроме лома чёрных и цветных металлов, компании, у которой есть такая лицензия.

Кто может получить лицензию на отходы

Лицензии на отходы выдаёт Росприроднадзор. К лицензиату ведомство предъявляет несколько требований. Получить лицензию может юридическое лицо или ИП. Требования:

Организационно-правовая может быть любой, главное — отсутствие задолженности по налогам и обязательным платежам.

Земельный участок в аренде или в собственности. Плюс, санитарно-защитная зона должна находиться в 500—1000 метрах от участка: расстояние зависит от того, насколько интенсивной будет деятельность.

Проект площадки, где будут утилизировать ТС.

Сотрудники прошли специальное обучение по обращению с опасными отходами.

Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора РФ, что оборудование и участок соответствуют санитарным правилам и нормам. Заключение выдаётся на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Обычно компании получают лицензию на отходы в течение нескольких месяцев. За это время они разрабатывают необходимые внутренние регламенты, приобретают оборудование.

Правила заполнения заявления, список документов Росприроднадзор публикует на своём официальном сайте. После того как заявление приняли, сотрудники ведомства в течение 45 рабочих дней выносят решение. Срок можно сократить, если подать заявление с пакетом документов через личный кабинет на Госуслугах.

Экспертиза включает три этапа — экспресс-анализ поступивших документов и комплектность, затем документальную проверку, после — выездную.

Свидетельство или акт об утилизации

Утилизационная компания предоставляет физлицу сертификат, свидетельство или акт об утилизации вышедшего из эксплуатации ТС, с которым гражданин подаёт заявление для снятия автомобиля с учёта:

лично в отделении ГИБДД;

онлайн на Госуслугах.

Юрлицам, кроме свидетельства, обычно предоставляют ещё приёмо-сдаточные акты и копии лицензий.

Решением от QIWI Business пользуются компании, которые занимаются сбором лома, имеют все необходимые для этой деятельности лицензии и разрешительные документы. У сервиса удобный личный кабинет, который работает через браузер:

можно переводить деньги за вторсырьё поставщикам на карты;

печатать ПСА прямо из личного кабинета;

импортировать платежи из файла;

назначать роли сотрудникам, чтобы безопасно делегировать задачи.

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