Логотип QIWI Business
QIWI Business
Экологический сбор

Реестр утилизаторов отходов: будут ли в нём ломозаготовительные компании

Правительство ужесточает контроль над утилизацией отходов, меняет принципы расширенной ответственности производителей и формирует реестр утилизаторов. Разберём, стоит ли ломозаготовителям в нём регистрироваться и зачем.
11
Реестр утилизаторов отходов: будут ли в нём ломозаготовительные компании
Иллюстрация: QIWI Business

В чём смысл реестра утилизаторов

Реестр организаций, которые утилизируют отходы, начнёт работать с января 2024 года. Фактически это информационная система, куда будут включать перерабатывающие компании — те, где работают специалисты нужной квалификации и есть всё необходимое оборудование и разрешительные документы. Так поставщикам отходов будет ясно, с какими предприятиями можно сотрудничать.

С помощью реестра правительство планирует сделать рынок более прозрачным и контролировать объёмы утилизируемых отходов. По словам экспертов, компании, которых в реестре не будет, не смогут заниматься утилизацией упаковки и товаров, которые утратили потребительские свойства. 

Госдума приняла закон о расширенной ответственности производителя (РОП). К 2025 году производители будут отвечать за упаковку товаров вместе с утилизаторами, а с 2026 года импортёры будут предоставлять банковские гарантии или платить экосбор. К 2027 году производители продукции и упаковки должны утилизировать 100% упаковки из картона, бумаги, полимерных материалов и в том числе из металла. Им нужно заключить договоры с утилизаторами, справляться своими силами с помощью нужного оборудования и технических средств или платить экосбор.

Ранее некоторым участникам рынка удавалось не выполнять нормативы утилизации и при этом не платить экосбор. Но теперь законодатели планируют отрегулировать механизм контроля.

Экосбор — неналоговый платёж, который вносят производители и импортёры, если не утилизируют товары и упаковку или не выполняют нормы утилизации. Его взимают, чтобы бюджет мог получить дополнительные деньги для переработки отходов.

Моментальные выплаты поставщикам металлолома

Переходите на безналичный расчёт. Удобные выплаты на карты любых банков РФ

Что нужно компании, чтобы попасть в реестр

Как следует из названия, в реестр попадают организации, которые утилизируют отходы. К ним же относятся те ломозаготовители, которые перерабатывают товары с содержанием металла, например, бытовую химию и упаковку из металла.

Компании из реестра должны иметь лицензию на отходы, если они относятся к I-IV классу опасности, и специально оборудованные объекты с производственными мощностями, которые позволяют утилизировать отходы. 

Компании-ломозаготовители работают не с отходами, а с другим объектом регулирования — ломом. Соответственно, у них должна быть лицензия на лом, а вот лицензию на отходы они могут не получать. Однако в таком случае попасть в реестр не получится.

Включение компании в реестр —это дополнительное конкурентное преимущество для ломозаготовителя. Также попасть в реестр важно тем, кто планирует работать по механизму РОП. Это означает, что утилизационная компания будет получать деньги от производителей, чьи товары и упаковку она перерабатывает. Но каким образом утилизаторы получат деньги, пока не определили.

В рамках РОП, если производитель не выполнил норму утилизации, то платит экосбор. Как эти деньги будут попадать утилизаторам, неизвестно. Возможны два пути: 

  • Производитель платит утилизатору напрямую.

  • Утилизатор получает деньги от государства в виде субсидии. Этот вариант подойдёт в случае, если производитель не заключил договор с утилизационной компанией сам.

Понятно, что для перерабатывающей компании первый вариант выгоднее, так как это быстрая и гарантированная оплата. Получить же деньги из бюджета может быть сложно и долго. На субсидию придётся подавать заявку, ждать, пока проверят документы и когда поступят средства.

QIWI Business для рынка вторсырья — это:

  • моментальные выплаты на карты РФ любых банков до 500 тысяч ₽;

  • овердрафт для наших надёжных клиентов;

  • прозрачный тариф — чем больше оборот, тем ниже комиссия;

  • техническая поддержка 24/7.

Нужно ли ломозаготовителям в реестр утилизаторов

Заниматься утилизацией ломозаготовителям выгодно в долгосрочной перспективе: благодаря этой деятельности компании увеличат объём оборотных средств и обеспечат дополнительную финансовую устойчивость. Но как будет финансироваться эта система — ещё неизвестно. В любом случае, чтобы получать деньги от экосбора, нужно сначала вступить в реестр. 

Вот при каких условиях это возможно:

  • Компания должна получить лицензию на переработку отходов I–IV классов опасности. Для работ с V классом нужно обладать специальными объектами с производственными мощностями, которые позволяют перерабатывать отходы из контрактов на утилизацию. Подтверждающие документы организация передаёт территориальному отделению Росприроднадзора.

  • Ломозаготовитель должен работать с отходами, которые образуются от товаров РОП (они указаны в распоряжении Правительства от 31.12.2020 № 3721-р).

  • Компании нужно вести учёт отходов по Правилам приказа Минприроды № 1028.

Есть ещё один нюанс: п. 4 статьи 17.1 закона № 89-ФЗ сообщает, что передача вторичных ресурсов (отходов), которые являются ломом, происходит с учётом особенностей ломового регулирования (постановление Правительства от 28.05.2022 № 980). Это важная оговорка, которая фактически может исключать обязанность иметь лицензию на отходы.

QIWI Business седьмой год работает с отраслью лома и вторсырья и является экспертом в безналичных расчётах с поставщиками. Проводите выплаты поставщикам лома и вторичного сырья на банковские карты РФ и через СБП, работайте в удобном личном кабинете с функцией создания ПСА, настройкой лимитов и ролевой моделью.

Моментальные выплаты поставщикам металлолома

Переходите на безналичный расчёт. Удобные выплаты на карты любых банков РФ

Реклама: КИВИ БАНК (АО), ИНН: 3123011520, erid: LjN8KUbiV

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Ипотека

    Центробанк начал работать над лимитами по ипотеке

    В 2024 году у банков появится ограничение на число ипотечных кредитов, которые они могут выдавать.

    21
    Логотип Ольга Ульянова аудитор
    Ольга Ульянова аудитор
    Дробление бизнеса

    Дарение между родственниками — опасная схема

    Если провернуть дарение между родственниками ИП, удержаться на упрощенке не получится.

    Дарение между родственниками — опасная схема
    24

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Отпуска

    Как заполнить график отпусков на 2024 год: образец + разъяснения Роструда

    График отпусков на 2024 год надо составить и утвердить до 17 декабря 2023 года. Форма графика может быть свободная, но чаще всего используют унифицированную форму Т-7. Разберем некоторые нюансы.

    Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
    24
    Логотип vtrishkina
    vtrishkina
    Поиск работы бухгалтеров

    Есть резюме на HeadHunter? Перенесите данные в «Клерк» за один клик

    Знаем, как иногда сложно заставить себя сесть и составить резюме, а когда уже составили, копировать из одной системы в другую нет никакого желания. Теперь можно перенести данные из резюме на HeadHunter в Клерк.Работа за один клик и сразу начать откликаться на вакансии.

    Есть резюме на HeadHunter? Перенесите данные в «Клерк» за один клик
    1
    48
    Бесплатно с Отпуска

    Кому нужно предоставить отпуск по желанию: составляем график отпусков на 2024 год. Мини-курс

    Рассказываем, кому в 2024 году нужно предоставить отпуск по желанию.

    Кому нужно предоставить отпуск по желанию: составляем график отпусков на 2024 год. Мини-курс
    11
    Логотип QIWI Business
    QIWI Business
    Экологический сбор

    Реестр утилизаторов отходов: будут ли в нём ломозаготовительные компании

    Правительство ужесточает контроль над утилизацией отходов, меняет принципы расширенной ответственности производителей и формирует реестр утилизаторов. Разберём, стоит ли ломозаготовителям в нём регистрироваться и зачем.

    Реестр утилизаторов отходов: будут ли в нём ломозаготовительные компании
    11
    Самозанятые

    ИП на НПД не обязан применять онлайн-кассу

    Самозанятые обязаны выдать клиенту чек, но формировать его надо не с помощью ККТ, а в приложении «Мой налог». Это касается, в том числе, ИП.

    35

    Записи вебинаров

    691
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Когда подавать заявление на переход с УСН на ОСНО?

    Добрый вечер, возник такой вопрос, чтобы перейти с УСН на ОСНО нужно подать заявление о переходе не позднее 15 января следующего года, могу ли я подать заявление в этом году, в конце декабря или мне нужно сделать это именно в следующем?

    13

    Как в 1С:Бухгалтерии 8 сформировать отчеты для руководителя

    Бухгалтеры смогут быстро подготовить для руководителей отчеты по продажам. Теперь можно устанавливать свои варианты оформления сумм и подсвечивать красным отрицательные показатели.

    83
    Бесплатно с Индивидуальный предприниматель

    Декларация при закрытии ИП на УСН: когда подать, как заполнить

    После ликвидации ИП физлицо продолжает отвечать по долгам бизнеса, в том числе перед налоговой службой. Рассказываем, в какие сроки сдать и как заполнить ликвидационную декларацию ИП на УСН, чтобы уменьшить налог и избежать штрафов. 

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    55
    Экономические преступления

    ЦБ и Росфинмониторинг не дали вывести в теневой сектор 320 млрд рублей

    Финансовая разведка ликвидировала 14 финансовых пирамид и 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей. 90% финансовых организаций работают в рамках закона и не отмывают деньги.

    32
    Аренда

    Лизинг: что это такое, кому подходит и как его правильно оформить

    Когда предпринимателю на время нужны оборудование или транспорт для бизнеса, он может их арендовать. Если они нужны надолго, обычно выгоднее их купить, даже если для этого придется взять кредит. Но получить кредит бывает не так просто. В этой ситуации удобнее воспользоваться такой услугой как лизинг. Правда, при этом нужно тщательно оценить возможные преимущества и риски.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    43
    Пользователи интернета

    На российских сайтах можно авторизоваться через зарубежные сервисы, но до 2025 года

    С 1 января 2025 года авторизация на российских сайтах будет возможна только с помощью номера телефона, аккаунта на Госуслугах, Единой биометрической системы и электронной почты российских сервисов.

    28
    Логотип Разобраться в налогах
    Разобраться в налогах
    Трудовое право

    Самые частые нарушения трудового законодательства 2023. Какие ошибки не допускать в 2024

    Здесь мы собрали самые частые нарушения при работе с персоналом, чтобы вы знали, на что обратить внимание, чтобы не допускать нарушения трудового законодательства.

    Самые частые нарушения трудового законодательства 2023. Какие ошибки не допускать в 2024
    68
    Пользователи интернета

    «ВКонтакте» адаптировала социальную сеть для людей с нарушением зрения

    В интерфейсе мобильного приложения «ВКонтакте», в VK ID и в VK звонках появилась озвучка.

    27
    Социальная поддержка

    Госдума в окончательном чтении приняла закон о занятости

    Основной акцент в законе сделан на профилактику безработицы, поддержку безработных, участников СВО, инвалидов, предпенсионеров и детей-сирот. Также определены понятия «самозанятость» и «подходящая работа».

    110
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Если у компании меняется адрес, то и отделение СФР тоже поменяется?

    Здравствуйте! Коллеги, подскажите, пожалуйста, у организации сменился адрес, это теперь и отделение СФР поменяется? Мне отчитываться в другое отделение нужно или всё-таки в одно? Дозвониться никуда не могу 😒

    22
    Социальные пособия

    Меняют правила расчета среднего заработка для справки в центр занятости

    Работодатели будут считать средний заработок для пособия по безработице по новым правилам.

    121
    Трудовые отношения

    Как отдыхаем в 2024 году: календарь

    Сотрудников в 2024 году ждут две рабочие субботы в апреле и в ноябре, 10 дней новогодних каникул и длинные праздники в феврале и марте.

    361
    Ипотека

    Льготная ипотека теперь будет действовать в Арктической зоне

    Жители Арктических регионов смогут купить жилье в ипотеку под 2% годовых, максимальная сумма займа — 6 млн рублей.

    59