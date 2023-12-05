Реестр утилизаторов отходов: будут ли в нём ломозаготовительные компании

Правительство ужесточает контроль над утилизацией отходов, меняет принципы расширенной ответственности производителей и формирует реестр утилизаторов. Разберём, стоит ли ломозаготовителям в нём регистрироваться и зачем.

В чём смысл реестра утилизаторов

Реестр организаций, которые утилизируют отходы, начнёт работать с января 2024 года. Фактически это информационная система, куда будут включать перерабатывающие компании — те, где работают специалисты нужной квалификации и есть всё необходимое оборудование и разрешительные документы. Так поставщикам отходов будет ясно, с какими предприятиями можно сотрудничать.

С помощью реестра правительство планирует сделать рынок более прозрачным и контролировать объёмы утилизируемых отходов. По словам экспертов, компании, которых в реестре не будет, не смогут заниматься утилизацией упаковки и товаров, которые утратили потребительские свойства.

Госдума приняла закон о расширенной ответственности производителя (РОП). К 2025 году производители будут отвечать за упаковку товаров вместе с утилизаторами, а с 2026 года импортёры будут предоставлять банковские гарантии или платить экосбор. К 2027 году производители продукции и упаковки должны утилизировать 100% упаковки из картона, бумаги, полимерных материалов и в том числе из металла. Им нужно заключить договоры с утилизаторами, справляться своими силами с помощью нужного оборудования и технических средств или платить экосбор.

Ранее некоторым участникам рынка удавалось не выполнять нормативы утилизации и при этом не платить экосбор. Но теперь законодатели планируют отрегулировать механизм контроля.

Экосбор — неналоговый платёж, который вносят производители и импортёры, если не утилизируют товары и упаковку или не выполняют нормы утилизации. Его взимают, чтобы бюджет мог получить дополнительные деньги для переработки отходов.

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Что нужно компании, чтобы попасть в реестр

Как следует из названия, в реестр попадают организации, которые утилизируют отходы. К ним же относятся те ломозаготовители, которые перерабатывают товары с содержанием металла, например, бытовую химию и упаковку из металла.

Компании из реестра должны иметь лицензию на отходы, если они относятся к I-IV классу опасности, и специально оборудованные объекты с производственными мощностями, которые позволяют утилизировать отходы.

Компании-ломозаготовители работают не с отходами, а с другим объектом регулирования — ломом. Соответственно, у них должна быть лицензия на лом, а вот лицензию на отходы они могут не получать. Однако в таком случае попасть в реестр не получится.

Включение компании в реестр —это дополнительное конкурентное преимущество для ломозаготовителя. Также попасть в реестр важно тем, кто планирует работать по механизму РОП. Это означает, что утилизационная компания будет получать деньги от производителей, чьи товары и упаковку она перерабатывает. Но каким образом утилизаторы получат деньги, пока не определили.

В рамках РОП, если производитель не выполнил норму утилизации, то платит экосбор. Как эти деньги будут попадать утилизаторам, неизвестно. Возможны два пути:

Производитель платит утилизатору напрямую.

Утилизатор получает деньги от государства в виде субсидии. Этот вариант подойдёт в случае, если производитель не заключил договор с утилизационной компанией сам.

Понятно, что для перерабатывающей компании первый вариант выгоднее, так как это быстрая и гарантированная оплата. Получить же деньги из бюджета может быть сложно и долго. На субсидию придётся подавать заявку, ждать, пока проверят документы и когда поступят средства.

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Нужно ли ломозаготовителям в реестр утилизаторов

Заниматься утилизацией ломозаготовителям выгодно в долгосрочной перспективе: благодаря этой деятельности компании увеличат объём оборотных средств и обеспечат дополнительную финансовую устойчивость. Но как будет финансироваться эта система — ещё неизвестно. В любом случае, чтобы получать деньги от экосбора, нужно сначала вступить в реестр.

Вот при каких условиях это возможно:

Компания должна получить лицензию на переработку отходов I–IV классов опасности. Для работ с V классом нужно обладать специальными объектами с производственными мощностями, которые позволяют перерабатывать отходы из контрактов на утилизацию. Подтверждающие документы организация передаёт территориальному отделению Росприроднадзора.

Ломозаготовитель должен работать с отходами, которые образуются от товаров РОП (они указаны в распоряжении Правительства от 31.12.2020 № 3721-р).

Компании нужно вести учёт отходов по Правилам приказа Минприроды № 1028.

Есть ещё один нюанс: п. 4 статьи 17.1 закона № 89-ФЗ сообщает, что передача вторичных ресурсов (отходов), которые являются ломом, происходит с учётом особенностей ломового регулирования (постановление Правительства от 28.05.2022 № 980). Это важная оговорка, которая фактически может исключать обязанность иметь лицензию на отходы.

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