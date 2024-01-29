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Лицензирование

Сколько лицензий нужно ломозаготовительной компании 

Ломозаготовитель принимает у населения и организаций бывшие изделия из металлов и сплавов и далее перепродаёт их заводам. Чтобы заниматься такой деятельностью, нужна лицензия. Кроме специальной лицензии на лом, есть ещё лицензия на отходы. Разбираемся, какая из них нужна ломозаготовительной компании.
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Сколько лицензий нужно ломозаготовительной компании 
Иллюстрация: QIWI Business

Специальное разрешение уже давно не выдают в виде бумажного документа с названием «лицензия». Компания получает государственную услугу по предоставлению лицензии в виде записи в Реестре лицензий. Выписка из этого Реестра заменяет бумажную лицензию. 

Выписка каждый раз нужна свежая, поэтому для бизнеса имеет значение запись в реестре, который находится в свободном для всех доступе.

Лицензия на лом или на отходы

Росприроднадзор разъяснил, что компании, у которой есть лицензия на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома, лицензия на обращение с отходами не нужна (в письме от 10.09.2018 № АА-10-01-32/19160 «О направлении информации»).

Это касается наименований из ФККО 4 60 000 «лом и отходы черных и цветных металлов». При этом такие типы отходов имеют классы опасности от второго до пятого. Компании нужно подтвердить, что они соответствуют ГОСТу Р 54564-2022 или ГОСТу 2787-2019. 

Получать дополнительно разрешение на обращение с отходами не нужно. 

Но есть исключение — если образуются отходы, которые к металлолому отношения не имеют, тогда лицензия потребуется.

Минприроды на обращение частной фирмы отвечает, что если она принимает к учету отходы, то требуется именно лицензия на отходы (в письме от 19.08.2022 № 25-47/32426). Тогда деятельность фирмы регулируют законы № 89-ФЗ и № 99-ФЗ. Если организация принимает к учету лом, то тогда лицензия нужна на работу с ним. Обращаться с ломом нужно согласно Правилам из постановления Правительства № 980

Таким образом, компания сама решает, как квалифицировать лом — как продукцию или как отходы. От этого зависит, какая лицензия ей нужна.

В пользу того, что фирме нужна всего одна лицензия, говорит судебная практика. Например, Арбитражный апелляционный суд постановил, что на один и тот же вид деятельности законы РФ не предусматривают необходимость нескольких лицензий (в постановлении от 31.08.2022 № 08АП-7830/2022).

Даже то, что некоторые виды лома имеют IV класс опасности, не говорит о том, что компании нужна еще и лицензия на отходы. Законодательство выделяет лом и металлические отходы из общего перечня отходов производства и потребления (статья 13.1 закона № 89-ФЗ), и обращение с ними регулируют отдельные нормативные акты.

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Как получить лицензию на лом

Лицензию на лом с 2015 года компаниям и индивидуальным предпринимателям выдают однократно — это удобно, потому что раньше её нужно было получать заново каждые пять лет. Сейчас тоже есть ситуации, когда лицензию придётся переоформить:

  • У юрлица меняется наименование или юридический адрес.

  • Изменился адрес пункта приёма лома.

  • Организация добавляет что-то в список работ, который указан в лицензии, или убирает из него.

  • ИП меняет паспорт.

Прежде чем обращаться за лицензией, нужно решить юридические и технические моменты:

1. Добавить соответствующий вид деятельности в ОКВЭД.

2. Выбрать офис и помещения. Пункт приёма должен включать офис, складские помещения для отдельных видов лома и площадку с твёрдым покрытием. 

3. Закупить нужное оборудование. В том числе:

  • пресс для пакетирования лома;

  • установки для разбивки, дробления и сортировки лома, измельчения стружки;

  • пресс-ножницы;

  • грузовые и подвесные весы;

  • дозиметрическое оборудование.

4. Оформить сотрудников. Минимальный штат — контролер лома и металлических отходов второго разряда и прессовщик первого разряда. А ещё потребуется ответственный за контроль радиации, чтобы отслеживать взрывоопасность.

После этого можно собрать пакет документов и отправить в орган, ответственный за выдачу лицензий, — в каждом регионе это свое ведомство. Компания отправляет документы почтой, через МФЦ, Госуслуги или приносит лично.

Перечень документов, которые нужны для лицензии

  • Копии учредительных документов — предварительно их заверяет нотариус: устав, протокол о назначении генерального директора и приказ о том, что он вступил в должность.

  • Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

  • Копия ИНН.

  • Свидетельство о собственности или договор аренды на офис, производственное помещение, участок, а также план-схема территории.

  • Договоры купли-продажи или аренды, которые подтвердят, что у компании есть нужное оборудование и инструменты.

  • Копии трудовых договоров с работниками.

  • Приказ о назначении лиц, которые будут контролировать взрывоопасность.

  • Квитанция об уплате госпошлины на получение лицензии. Её размер по стране — 7,5 тысяч рублей.

Получит компания разрешение или нет, соответствующий орган ответит в течение 45 рабочих дней. Для Москвы и Санкт-Петербурга этот срок меньше на 10 дней. 

Чаще всего в лицензии отказывают из-за того, что у предпринимателя не хватает каких-либо документов, а иногда помещение или оборудование не отвечают требованиям. В этом случае необходимо исправить ошибки, если они были, и можно подавать документы повторно или сразу обжаловать решение — для этого нужно обратиться в лицензирующий орган или в суд.

Что делать дальше

После того как компания получила лицензию, она может принимать лом от поставщиков. Напомним, что с 1 октября 2023 года вступил в силу закон об оплате лома по безналу. 

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