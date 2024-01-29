Сколько лицензий нужно ломозаготовительной компании 

Ломозаготовитель принимает у населения и организаций бывшие изделия из металлов и сплавов и далее перепродаёт их заводам. Чтобы заниматься такой деятельностью, нужна лицензия. Кроме специальной лицензии на лом, есть ещё лицензия на отходы. Разбираемся, какая из них нужна ломозаготовительной компании.

Специальное разрешение уже давно не выдают в виде бумажного документа с названием «лицензия». Компания получает государственную услугу по предоставлению лицензии в виде записи в Реестре лицензий. Выписка из этого Реестра заменяет бумажную лицензию.

Выписка каждый раз нужна свежая, поэтому для бизнеса имеет значение запись в реестре, который находится в свободном для всех доступе.

Лицензия на лом или на отходы

Росприроднадзор разъяснил, что компании, у которой есть лицензия на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома, лицензия на обращение с отходами не нужна (в письме от 10.09.2018 № АА-10-01-32/19160 «О направлении информации»).

Это касается наименований из ФККО 4 60 000 «лом и отходы черных и цветных металлов». При этом такие типы отходов имеют классы опасности от второго до пятого. Компании нужно подтвердить, что они соответствуют ГОСТу Р 54564-2022 или ГОСТу 2787-2019.

Получать дополнительно разрешение на обращение с отходами не нужно.

Но есть исключение — если образуются отходы, которые к металлолому отношения не имеют, тогда лицензия потребуется.

Минприроды на обращение частной фирмы отвечает, что если она принимает к учету отходы, то требуется именно лицензия на отходы (в письме от 19.08.2022 № 25-47/32426). Тогда деятельность фирмы регулируют законы № 89-ФЗ и № 99-ФЗ. Если организация принимает к учету лом, то тогда лицензия нужна на работу с ним. Обращаться с ломом нужно согласно Правилам из постановления Правительства № 980.

Таким образом, компания сама решает, как квалифицировать лом — как продукцию или как отходы. От этого зависит, какая лицензия ей нужна.

В пользу того, что фирме нужна всего одна лицензия, говорит судебная практика. Например, Арбитражный апелляционный суд постановил, что на один и тот же вид деятельности законы РФ не предусматривают необходимость нескольких лицензий (в постановлении от 31.08.2022 № 08АП-7830/2022).

Даже то, что некоторые виды лома имеют IV класс опасности, не говорит о том, что компании нужна еще и лицензия на отходы. Законодательство выделяет лом и металлические отходы из общего перечня отходов производства и потребления (статья 13.1 закона № 89-ФЗ), и обращение с ними регулируют отдельные нормативные акты.

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Как получить лицензию на лом

Лицензию на лом с 2015 года компаниям и индивидуальным предпринимателям выдают однократно — это удобно, потому что раньше её нужно было получать заново каждые пять лет. Сейчас тоже есть ситуации, когда лицензию придётся переоформить:

У юрлица меняется наименование или юридический адрес.

Изменился адрес пункта приёма лома.

Организация добавляет что-то в список работ, который указан в лицензии, или убирает из него.

ИП меняет паспорт.

Прежде чем обращаться за лицензией, нужно решить юридические и технические моменты:

1. Добавить соответствующий вид деятельности в ОКВЭД.

2. Выбрать офис и помещения. Пункт приёма должен включать офис, складские помещения для отдельных видов лома и площадку с твёрдым покрытием.

3. Закупить нужное оборудование. В том числе:

пресс для пакетирования лома;

установки для разбивки, дробления и сортировки лома, измельчения стружки;

пресс-ножницы;

грузовые и подвесные весы;

дозиметрическое оборудование.

4. Оформить сотрудников. Минимальный штат — контролер лома и металлических отходов второго разряда и прессовщик первого разряда. А ещё потребуется ответственный за контроль радиации, чтобы отслеживать взрывоопасность.

После этого можно собрать пакет документов и отправить в орган, ответственный за выдачу лицензий, — в каждом регионе это свое ведомство. Компания отправляет документы почтой, через МФЦ, Госуслуги или приносит лично.

Перечень документов, которые нужны для лицензии

Копии учредительных документов — предварительно их заверяет нотариус: устав, протокол о назначении генерального директора и приказ о том, что он вступил в должность.

Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Копия ИНН.

Свидетельство о собственности или договор аренды на офис, производственное помещение, участок, а также план-схема территории.

Договоры купли-продажи или аренды, которые подтвердят, что у компании есть нужное оборудование и инструменты.

Копии трудовых договоров с работниками.

Приказ о назначении лиц, которые будут контролировать взрывоопасность.

Квитанция об уплате госпошлины на получение лицензии. Её размер по стране — 7,5 тысяч рублей.

Получит компания разрешение или нет, соответствующий орган ответит в течение 45 рабочих дней. Для Москвы и Санкт-Петербурга этот срок меньше на 10 дней.

Чаще всего в лицензии отказывают из-за того, что у предпринимателя не хватает каких-либо документов, а иногда помещение или оборудование не отвечают требованиям. В этом случае необходимо исправить ошибки, если они были, и можно подавать документы повторно или сразу обжаловать решение — для этого нужно обратиться в лицензирующий орган или в суд.

Что делать дальше

После того как компания получила лицензию, она может принимать лом от поставщиков. Напомним, что с 1 октября 2023 года вступил в силу закон об оплате лома по безналу.

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