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Ведение бизнеса

Интернет-магазины и рестораны: как организовать доставку с оплатой в месте получения заказа

Согласно ежегодному исследованию Яндекс Маркета и компании GfK Rus, большая часть россиян — 52% — хотела бы оплачивать интернет-заказы при получении товаров. Поэтому интернет-магазинам и общепиту с доставкой стоит предусмотреть этот способ платежа среди возможных.
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Интернет-магазины и рестораны: как организовать доставку с оплатой в месте получения заказа
Иллюстрация: QRService

Как выбрать доставку интернет-магазину или ресторану

Чтобы понять, как лучше организовать доставку, учитывайте специфику и географию продаж:

  • где живут потенциальные клиенты: в одном районе, городе, регионе, по всей стране;

  • какое планируется количество заказов в день;

  • товар скоропортящийся или с длительным сроком хранения.

Так, например, небольшая пиццерия, которая работает на доставку в городской черте, вероятно, справится собственными силами. А крупному интернет-магазину выгоднее отдать доставку на аутсорсинг.

Собственная служба доставки

У новых и небольших интернет-магазинов обычно не так много клиентов, у небольших заведений общепита — ограниченная зона доставки, а у ресторанов — скоропортящийся продукт и в целом доставка для них — скорее, не основной способ дохода. В этих случаях целесообразнее нанять своих курьеров, которые будут приезжать по требованию, и платить им по факту за выполненную работу.

Потребуется разработать меры по приему и обработке заказов, организовать оперативную линию помощи для курьеров и клиентов, а также сформировать систему информирования покупателей. Кроме того, нужно создать онлайн-витрину для оформления заказов онлайн и подключить необходимые способы оплаты — на сайте, в приложении или по факту приезда курьера.

Внешние курьерские службы

Если заказов много, можно заключить договор со специализированной курьерской службой или агрегатором — посредником между интернет-магазином и службами доставки. 

Если у вас договор с агрегатором, то при оформлении покупки клиент сам выбирает удобную ему компанию, которая сотрудничает с агрегатором. Но для небольшого или недавно работающего бизнеса не всегда понятно, какой вариант окажется выгоднее, поэтому есть смысл наладить сотрудничество с одной или двумя службами доставки или организовать ее своими силами.

Способы оплаты заказов при получении

После того как определились с тем, кто доставляет товары, нужно выбрать способы оплаты, которые будут доступны покупателям. Дать клиентам возможность выбора — это одна из составляющих качественного сервиса. Так как многие рыночные ниши уже насыщены и выделиться с помощью качественного продукта получается не всегда, сервис становится важным конкурентным преимуществом. 

Чаще всего людям нравится простота, и они стремятся минимизировать когнитивную нагрузку — во всяком случае, в плане клиентского опыта. Поэтому оплата должна быть максимальной простой и удобной. При этом нужно учесть, что понятие удобства у разных людей может отличаться, поэтому нужно предоставить им выбор.

Понятно, что для бизнеса удобно получать деньги сразу — то есть брать предоплату. Но, как показывает исследование, о котором упоминали выше, больше половины клиентов интернет-магазинов хотят оплачивать покупку при получении. Причем в этом случае тоже нужно предусмотреть несколько вариантов, как покупатели могут внести платеж.

Наличные

Привычный и понятный многим способ оплаты, хотя его популярность благодаря распространению безналичных платежей стремительно снижается.

Плюсы: наличными можно расплатиться, даже если нет подключения к интернету. Деньги бизнес получает мгновенно, не придется ждать, пока они появятся на расчетном счете. При оплате наличными нет комиссии, которую обычно взимают банки за обработку транзакций по кредитным или дебетовым картам. 

Минусы: курьеру придется потратить дополнительное время на то, чтобы посчитать купюры и сдачу. Также есть риск ошибки со стороны принимающего оплату сотрудника и риск получить фальшивую банкноту.

Банковские карты

Платежи банковской картой — стандартный вид безналичных расчетов. Чтобы начать им пользоваться, бизнесу нужно подключить торговый эквайринг.

Плюсы: не придется иметь дело с наличными, что снижает риск ошибки и упрощает расчеты. Деньги не нужно везти в банк — они попадают на ваш расчетный счет автоматически. Эквайринг — удобный вариант при оплате кредитной картой. Снимать наличные деньги с нее покупатель не будет, так как по ней высокий процент и нужно идти до банкомата.

Минусы: банки берут высокую комиссию за обработку платежей. Нужно настроить систему приема оплаты и обеспечить курьеров необходимыми устройствами — терминал можно купить или арендовать у банка. Кроме того, деньги поступают на счет продавца не сразу, а на следующий день или даже в течение трех дней.

QR-код

Расчеты происходят через систему быстрых платежей (СБП), которую контролирует ЦБ. СБП использует QR-коды без платежных реквизитов, но с информацией об идентификаторе продавца, сумме и других параметрах. Утечка таких данных не позволяет подделать транзакцию. 

Плюсы: для покупателя — не нужно иметь под рукой карту, достаточно смартфона с установленным приложением банка. Фактически это альтернатива Google Pay и Apple Pay, которые сейчас в России не работают. 

Для бизнеса это, прежде всего, экономия на комиссии — по сравнению с обычным эквайрингом с комиссией до 2,5% от суммы транзакции при оплате через СБП придется отдать банку всего 0,4–0,7%. 

Кроме того, курьеру не нужно носить с собой банковский терминал. Он может показать QR-код в приложении на смартфоне. Покупатель считает код, перейдет в приложение банка и оплатит покупку. При этом приложение, при необходимости, можно интегрировать с облачной кассой и после оплаты клиент получит электронный чек — все в строгом соответствии с законом 54-ФЗ.

Принимайте платежи через СБП с помощью QRService. QRService удобно подключить в вашу систему — например, в iiko, r_keeper или 1С, с помощью интеграции по API.

QRService интегрируется с облачной онлайн-кассой АТОЛ и OFD.ru. По желанию специалисты могут настроить интеграцию с другим ОФД. Благодаря ей вы сможете принимать платежи и выдавать покупателям чеки согласно закону 54-ФЗ

Кроме того, при оплате через СБП деньги поступят на счет продавца мгновенно. Если вы используете QRService, то в приложении QRManaqer можно подключить уведомление об оплате на смарт-часы или в телеграм-бот.

Минусы: при этом способе расчета клиент может получить привычный  кешбэк, только если и он, и ресторан или интернет-магазин зарегистрированы в программе лояльности СБП и «МИР». Также иногда покупателей сложно убедить оплатить заказ по коду. Если карта у клиента под рукой, ему быстрее приложить пластик к терминалу, чем сканировать код камерой и переходить в приложение банка. Но для тех, кто привык к оплате смартфоном, QR-коды окажутся удобнее. 

Но с сервисом QRService вы можете настроить собственную программу лояльности для бонусов через СБП: для всего бизнеса или для каждой из торговых точек отдельно. Без интеграции с банком доступно пополнение и списание баллов со счета программы лояльности.

Загрузите бесплатное приложение QRManager, которое является  «Личным кабинетом» владельца бизнеса и простая онлайн-касса для персонала с функцией генерации QR-кода для оплаты.

При оплате годовой подписки на QRService вы получите табличку с кассовой ссылкой и NFC-меткой совершенно бесплатно. NFC-метку можно разместить в кассовой зоне: покупатель прикладывает к ней смартфон и оплачивает покупку быстро и удобно.

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Комментарии

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