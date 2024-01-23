Что выгоднее: эквайринг или оплата по QR-коду

С помощью системы быстрых платежей (СБП) можно принимать оплату от клиентов по QR-коду без дополнительного оборудования. Сравниваем платежи через СБП с обычным эквайрингом — то есть приемом оплат по банковским картам — и выясняем, какой способ выгоднее бизнесу.

Эквайринг

Какие бывают виды эквайринга

Бизнесу важно понимать, чем отличается торговый эквайринг от интернет-эквайринга.

Самое важное отличие — в том, что для оплаты банковской картой в офлайн-магазине нужен специальный POS-терминал. Кроме карты, к устройству можно приложить смартфон или умные часы, в которых есть NFC-модуль.

При интернет-эквайринге терминал не нужен, оплата происходит через интернет, поэтому услугой пользуются и обладатели виртуальных карт. Интернет-эквайринг — услуга для интернет-магазинов и всех тех, кто принимает оплату в интернете.

Иногда в отдельный вид выделяют мобильный эквайринг — когда платеж принимают с помощью переносного терминала: через курьеров, в такси, при передвижной торговле.

Как происходит процесс оплаты

Данные карты передаются в процессинговый центр банка-эмитента, который выпустил карту покупателя. Затем банк списывает нужную сумму и отправляет ее на счет продавца, а терминал печатает чек.

Какое оборудование потребуется дополнительно

Кроме терминала для приема оплаты картой, понадобится онлайн-касса — она обеспечивает создание и хранение фискальных документов и выдачу чеков в соответствии с 54-ФЗ.

При приеме платежей в интернете предприниматель может взять в аренду облачную кассу — она интегрируется с сайтом и отправляет чек покупателю на электронную почту или в смс-сообщении.

Когда деньги поступают на счет продавца

Обычно это происходит в течение трех дней — точный срок установлен в договоре с банком.

Какую комиссию берет банк за проведение безналичных операций

В среднем, комиссия составляет около 2,5%, причем торговый эквайринг чаще всего дешевле интернет-эквайринга. Условия зависят от банка, вида деятельности, действующих акций и оборота.

В чем плюсы эквайринга

Увеличение продаж. Покупатели все меньше расплачиваются наличкой, даже в розничных магазинах, поэтому возможность оплаты картами, телефонами и часами превращается в необходимость.

Экономия на инкассации. Так как наличных нет, то и инкассация не понадобится.

Безопасность. Нет риска принять фальшивую купюру от покупателя.

Скорость. Оплата происходит быстро, не нужно считать сдачу, поэтому в магазине будет меньше очередей.

В чем минусы эквайринга

Основной — относительно высокая комиссия банка с каждого платежа.

Еще один существенный недостаток в том, что деньги зачисляются на счет продавца не сразу , а в течение нескольких часов или даже дней.

Терминал или касса могут сломаться. Ремонт оборудования — это дополнительные расходы.

Прием платежей по QR-коду или куаринг

Как оплачивать товары и услуги по QR-коду

Продавец может использовать постоянный QR-код или создавать отдельный для каждой продажи. Первый способ подойдет для оплаты товаров, цены на которые не меняются, второй — для разовых покупок и оплаты услуг. Для отправки платежа клиент открывает камеру или приложение банка, сканирует QR-код и переводит деньги.

Большую популярность среди владельцев бизнеса приобрел такой способ оплаты через СБП, как использование кассовой ссылки. Это статическая ссылка, которая закреплена за торговой точкой продавца. Она не меняется, а значит, ее можно распечатать, как QR-код, а также «зашить» в нее креативную NFC-метку с логотипом вашей компании.

Платежи принимаются не только через сканирование QR-кода, но и по технологии NFC — покупателю достаточно приложить смартфон к NFC-табличке.

QRService предоставляет простое решение, необходимое для активации кассовой ссылки. Приложение QRManager доступно во всех магазинах приложений — оно умеет принимать платежи даже по банковским картам. Также в QRServive можно заказать красивую NFC-табличку с логотипом вашей компании. Если вам нужен больший функционал — партнеры QRService предлагают решения для 1С, сегмента HoReCa и автотранспорта.

Как происходит процесс оплаты

После того как покупатель отсканирует код, он попадает в приложение своего банка, подтверждает оплату, и деньги поступают на счет компании. При этом ему не нужно вводить данные карты, включая секретный CVC-код.

Какое оборудование потребуется дополнительно

Для приема оплаты по СБП терминал приобретать не придется. Но по 54-ФЗ ККТ предпринимателю все равно необходима.

Приложение QRManager интегрируется с облачной онлайн-кассой, например, АТОЛ Онлайн или ОФД.ру. В нем можно указать сумму продажи с помощью калькулятора или выбора товаров из номенклатуры.

Как быстро деньги поступают на счет продавца после оплаты

Деньги зачисляются на счет продавца мгновенно.

Какую комиссию берет банк

Комиссии одинаковые у всех банков — 0,4% для некоторых категорий бизнеса, например, компаний, которые продают товары повседневного спроса, образовательных и медучреждений, страховых компаний, ЖКУ, благотворительных организаций, транспортных компаний, ПИФов и инвестиционных фондов — и 0,7% для остальных.

В чем плюсы куаринга

Плюсы, которые ранее отмечали для эквайринга, справедливы и для оплаты по QR-коду. Помимо этого, у куаринга есть еще несколько важных преимуществ перед эквайрингом:

Небольшие комиссии. Комиссия значительно ниже, чем при эквайринге — чем больше оборот через СБП, тем больше будет заметна разница.

Мгновенное зачисление денег.

Не нужно тратить время и деньги на обслуживание ККТ и терминала. Если предприниматель берет облачную кассу в аренду, ее обслуживает поставщик ККТ.

Безопасность средств покупателей, которым не нужно вводить данные карты при оплате.

В чем минусы куаринга

По сравнению с эквайрингом процесс оплаты занимает чуть больше времени, так как требуется перейти в мобильное приложение банка.

Не всем покупателям может быть понятно, как оплатить товар или услугу по QR-коду. Поэтому рекомендуется размещать инструкцию рядом с распечатанным QR-кодом, NFC-табличкой или отправлять ее покупателям вместе с платежной ссылкой.

Если банк клиента не подключен к СБП, расплатиться с продавцом не получится. Но все ведущие банки страны есть в системе, и вероятность того, что у клиента не будет счета хотя бы в одном из них, мала.

Сколько можно сэкономить на СБП

Итак, главный плюс куаринга — экономия на комиссии банка. Покажем выгоду на примере.

В декабре 2023 года компания, которая занимается доставкой воды, лимонадов и товаров для здорового питания, подключила СБП и начала переводить клиентов на новый способ оплаты. В компании есть два варианта перечисления средств через СБП: онлайн по платежной ссылке или по QR-коду курьеру при получении заказа.

Уже в первый месяц экономия на комиссии составила 21 664 рубля. Откуда такие цифры?

Сумма всех безналичных платежей за декабрь составила 2 500 000 рублей, из них через СБП прошло 1 354 000 рублей. Комиссия за все платежи составила: 5 416 рублей (по СБП 0,4%) + 22 920 (эквайринг 2%) = 28 336 рубля.

При обычном эквайринге комиссия составила бы 50 000 рублей.

Так компания сэкономит минимум 259 968 рублей за год, даже если не будет предпринимать дополнительных усилий по переводу большего количества своих клиентов на СБП.

Куаринг — универсальный способ приема платежей, который подойдет любому виду бизнеса: от интернет-магазина, кафе или ресторана до транспортной компании или бизнеса в сфере аренды жилых и коммерческих помещений. Подключите СБП-платежи через платформу QRService и начните экономить на комиссии банка уже сейчас.

Узнайте больше о выгоде СБП Дадим бесплатную консультацию, узнаете, как экономить на комиссиях и соблюдать закон при приеме платежей Расскажем как быстро внедрить СБП в вашем бизнесе Оставьте ваши данные для связи, менеджер вам перезвонит: Отправить

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