Кешбэк и система лояльности при оплате по QR-коду

В современном бизнесе, где конкуренция постоянно растет, компаниям приходится искать новые пути для привлечения и удержания клиентов. Одним из таких путей является внедрение системы лояльности. Рассказываем, как и почему ее выгодно сочетать с приемом платежей по QR-коду через СБП.

Почему бизнесу нужно мотивировать покупателей оплачивать покупки через СБП

С помощью системы быстрых платежей (СБП) покупатель может оплатить покупку в интернет- или офлайн-магазине с помощью смартфона. Есть несколько вариантов такой оплаты:

приложить телефон к NFC-табличке на кассе;

отсканировать показанный продавцом QR-код;

в мобильном приложении или в мобильной версии сайта при внесении платежа нажать на кнопку оплаты с логотипом СБП.

Для бизнеса принимать оплату таким способом выгодно, прежде всего, по двум причинам:

Экономия на комиссии банка — при СБП комиссия равна 0,4%, в то время как при эквайринге тарифы часто превышают 1,5% от оборота. Кстати, для приема платежей через СБП не понадобится покупать банковский терминал.

Мгновенное зачисление средств на расчетный счет продавца — деньги не идут по несколько часов, как при оплате картой, а поступают мгновенно, причем СБП работает без выходных и праздничных дней.

QRService — это прием СБП-платежей для бизнеса с удобной интеграцией в учетную систему и возможностью оплаты через NFC-табличку с вашим дизайном. Приложение QRManager работает по технологии SoftPOS и позволяет оплачивать покупки путем прикосновения к смартфону продавца без дополнительного оборудования. Интегрируется с облачной онлайн-кассой — вы сможете выдавать клиенту электронные чеки в соответствии с 54-ФЗ.

В целом, прием платежей по СБП выгоден всем предпринимателям с высокой комиссией при приеме оплаты через банковский терминал, в том числе всем представителям малого и среднего бизнеса:

магазинам у дома;

службам доставки;

салонам красоты;

кафе и другим предприятиям общепита;

интернет-магазинам с точкой выдачи;

владельцам вендинговых автоматов.

А вот для покупателя этот способ оплаты может быть удобен не всегда. Кому-то проще приложить пластик к терминалу, а кто-то копит кешбэк, который многие банки предоставляют при оплате картой.

При оплате через СБП банки, как правило, кешбэк не начисляют. Объясняют это тем, что он рассчитывается от комиссии, которую получает банк продавца. При СБП комиссия меньше, поэтому и кешбэка обычно нет.

Сейчас СБП запустил свой сервис лояльности, но чтобы клиент мог получить привычный кешбэк, он и магазин должны быть зарегистрированы в программе лояльности СБП и «МИР». Поэтому многие покупатели избегают использовать СБП для оплаты.

В таком случае продавцу стоит задуматься о том, как стимулировать покупателя переходить на СБП.

Нужна ли система лояльности при СБП и как ее организовать

Система лояльности — полезный маркетинговый инструмент для любого бизнеса. Она выполняет несколько функций:

Удержание клиентов.

Лояльные клиенты охотнее возвращаются в компанию, так как они получают различные бонусы и скидки. Что важно, маркетинговые исследования утверждают, что удерживать текущих клиентов обходится в 5-7 раз дешевле, чем привлекать новых. И система лояльности — незаменимый помощник в удержании покупателей.

Привлечение новых клиентов.

Привлекательная система лояльности может стать стимулом для новых клиентов попробовать продукты или услуги компании.

Увеличение среднего чека.

Часто клиенты, участвующие в программе лояльности, тратят больше средств, поскольку они получают бонусы или скидки за дополнительные покупки.

Формирование позитивного имиджа компании.

Наличие подобной программы говорит о заботе компании о своих клиентах и повышает их лояльность.

Системы лояльности можно разделить на несколько видов:

Скидки.

Распространенный вид систем лояльности, который предполагает предоставление клиентам скидок на товары или услуги. Скидки могут быть фиксированными или накопительными, а также временными или постоянными.

Кешбэк.

Кешбэк — это возврат части стоимости товара или услуги на карту или счет клиента. Размер кешбэка обычно варьируется от 1% до 20% от суммы покупки.

Бонусы.

Тоже своего рода кешбэк, но не в прямой денежной форме. Бонусные программы позволяют клиентам накапливать баллы или бонусы за каждую покупку, которые затем можно обменять на товары или услуги на бесплатной основе или со скидкой.

Клуб постоянных покупателей или пользователей услуги.

Членство в клубе или программе лояльности предполагает получение дополнительных привилегий, таких как доступ к закрытым распродажам, эксклюзивным предложениям и скидкам.

Все больше предпринимателей обращается к бонусным системам или кешбэку.Это легко объяснить: кешбэк можно использовать для оплаты последующих покупок, что стимулирует клиентов возвращаться к продавцу снова и снова.

Если распространить систему лояльности на клиентов, которые оплачивают покупки через СБП — так можно замотивировать покупателя использовать именно этот способ оплаты.

Если правильно рассчитать процент кешбэка или баллов, которые будут возвращаться клиенту за каждую совершенную покупку, то предприниматель вполне может компенсировать потраченные средства за счет экономии на комиссии при транзакциях через СБП.

QRService интегрирован с конструктором программ лояльности BenefittY. По статистике BenefittY, после подключения бонусной системы: средний чек увеличивается на 12%;

число покупок на одного клиента растет на 8%. Возьмем за основу эти данные и покажем на примере, почему программа лояльности выгодна даже небольшому бизнесу.

У предпринимателя-владельца доставки суши есть 300 постоянных клиентов, которые регулярно делают заказы — 2 раза в месяц, их средний чек составляет 1 000 рублей. Таким образом, за год они приносят предпринимателю 300 х (2х12) х 1 000 = 7 200 000 рублей.

Все они подключили программу лояльности. Теперь 5% от покупки клиенты возвращают в качестве кешбэка. Средний чек увеличился на 12% и составляет 1 120 рублей, а количество заказов в год — 26 на каждого.

Теперь за год они приносят выручку в сумме 300 х 26 х 1 120 = 8 736 000 рублей.

Вычтем дополнительные расходы: 8 736 000 — 0,05 х 8 736 000 (5% от суммы покупок предприниматель возвращает клиенту бонусами, то есть это расходы бизнеса) — 3000 х 12 (стоимость подключения самой программы лояльности за год) = 8 263 200 рублей.

Итого выручка увеличилась на 1 063 200 рублей.

Так как этих клиентов нужно было перевести на СБП, то можно предположить, что покупки они оплачивали по безналу, а значит, предприниматель тратил еще 7 200 000 х 2,4% = 172 800 рублей на комиссию банку. С СБП его комиссия меньше, даже несмотря на то, что выручка больше: 8 736 000 х 0,07% = 61 152 рубля. То есть он дополнительно сэкономит еще 111 648 рублей.

Из приложения QRManager можно настроить программу лояльности для любого количества ваших торговых точек. После этого покупатель может копить и тратить баллы с первой покупки в ваших магазинах или ресторанах.

Система особенно актуальна для магазинов, ресторанов и кофеен: крупные сети давно сделали накопление баллов привычным действием.

В QRManager бонусная система настраивается в пару кликов. Количество точек продаж при этом не имеет значения.

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