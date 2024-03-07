QRService
Система быстрых платежей

Динамический, статический QR-коды и кассовая ссылка для оплаты: чем различаются и кому подходят

Оплата через СБП — вид безналичного платежа, альтернатива банковскому эквайрингу. Сегодня подробнее разберем, как настроить оплату с помощью СБП, какой вариант лучше выбрать и почему.
22 5
Динамический, статический QR-коды и кассовая ссылка для оплаты: чем различаются и кому подходят
Иллюстрация: QRService

Как работает СБП

Система быстрых платежей (СБП) — это сервис для совершения мгновенных денежных переводов по номеру телефона или QR-коду. Системой могут пользоваться физлица — переводить средства друг другу, или бизнес — получать оплату от покупателей.

Для работы с СБП банк и продавца, и покупателя должен подключиться к ней. Все крупные банки уже работают с СБП. Так что риск того, что предпринимателю попадется покупатель с банком, не подключенным к СБП, минимален.

Также бизнесу важно понимать, что СБП — не замена онлайн-кассе, скорее, это замена банковскому терминалу. Проводить платежи от клиентов-физлиц через онлайн-кассу все равно нужно. 

Для фискализации платежей удобно использовать облачную кассу — с ней интегрируется QRService. Облачная касса работает 24/7 и заменяет несколько стационарных касс. Когда мест расчетов много, применять ее выгоднее, чем обеспечивать кассовым аппаратом каждого выездного специалиста. За облачную кассу нужно платить одинаковую сумму в месяц — то есть расходы на нее предсказуемы.

Подробнее о том, какая касса нужна при оплате QR-кодом, можно узнать из этой статьи.

Работает система так: покупатель сканирует QR-код и переходит по специальной ссылке, попадает в онлайн-приложение своего банка. В нем клиент оплачивает покупку. 

С точки зрения банковского приложения платеж по QR-коду не сильно отличен от обычного перевода денег. Код дает приложению данные о получателе платежа и сумму, а затем проводит транзакцию. Приложение идентифицирует такой платеж как оплату товара в магазине — на основании этого можно потом оформить возврат.

Максимальная комиссия, которую банк берет с продавца за проведение транзакций через СБП, — 0,7%, максимально 1 500 рублей за одну операцию. Суммы комиссии для бизнеса получаются значительно ниже, чем при платежах через эквайринг. За эквайринг нужно отдавать банку от 1 до 3% с каждой транзакции. Дополнительно к этому придется оплачивать аренду терминала. Для приема платежей по СБП дополнительное оборудование не понадобится.

Как настроить оплату через СБП

Чтобы начать принимать платежи через СБП, нужно убедиться в том, что банк подключен к системе. Дальше нужно будет настроить прием платежей. Можно сделать это через банк, а можно через специальный сервис куаринга. 

QRService поможет подключиться к СБП и начать принимать оплату по QR-кодам представителям любого бизнеса: в стационарной торговой точке, на выезде, в кафе и ресторанах, гостиницах, интернет-магазинах, транспорте и др.

Узнать подробнее

Принимать оплату через СБП можно с помощью разных видов кодов или кассовой ссылки:

  • Статический QR-код. 

Такой код содержит платежные реквизиты продавца, которые невозможно отредактировать. Покупатель, который сканирует статический QR-код, попадает в свое банковское приложение, вводит сумму и подтверждает платеж. Такой QR-код продавец может распечатать и разместить в прикассовой зоне. 

Но покупателю нужно каждый раз вводить сумму вручную — это замедляет процесс оплаты и увеличивает риск ошибок и злоупотреблений. При оплате по статическому коду продавец формирует кассовый чек отдельно и тоже может ошибиться.

Такой способ подойдет тем бизнесам, у которых небольшой поток клиентов, и скорость обслуживания не так важна. Если очереди покупателей нет, то можно спокойно разъяснить клиенту, как провести платеж, и отследить поступление средств. 

Также такие коды подойдут компаниям с небольшим количеством товаров или услуг. Тогда можно сформировать коды с фиксированной стоимостью на каждую услугу.

  • Динамический QR-код. 

В таком коде содержатся все данные о покупке — товары, сумма, назначение и реквизиты платежа. Динамические коды создают для каждой оплаты в отдельности. Обычно код действует в течение определенного времени. 

В этом случае покупатель проводит оплату быстрее: ему нужно не вручную набирать сумму, а только подтвердить платеж. Однако продавцу необходимо каждый раз создавать код на компьютере или смартфоне и показывать клиенту.

Такой код подойдет компаниям со множеством разных товаров и услуг, у которых клиенты совершают покупки на различные суммы, а также бизнесам с высокой проходимостью на кассе.

  • Кассовая платежная ссылка.

Это нечто среднее между динамическим и статическим QR-кодами. Такой способ компенсирует недостатки предыдущих и представляет собой универсальное решение. С одной стороны, покупателю не нужно вводить сумму платежа, а продавцу — приобретать дополнительный экран на кассу, чтобы отобразить динамические коды. 

По умолчанию в кассовой ссылке нет вшитого платежа, через нее продавец отправляет необходимую сумму для оплаты, которую вводит в кассовом ПО. При этом кассовую ссылку можно распечатать всего один раз в виде QR-кода и разместить на удобной поверхности.

Технология кассовых ссылок лежит в основе NFC-табличек — полимерных табличек, которые устанавливаются в прикассовой зоне. Покупатель подносит смартфон к NFC-табличке, проходит по ссылке на экране, переходит в мобильный банк и подтверждает платеж. 

Через QRService можно подключить оплату с помощью статических, динамических кодов и с помощью кассовых ссылок. Также вы можете заказать брендированную NFC-табличку и разместить ее на кассе.

А чтобы контролировать все показатели бизнеса, установите приложение QRManager. Его можно интегрировать с облачной онлайн-кассой и пробивать чеки. Сумму продажи можно набрать с помощью калькулятора, а нужный товар — выбрать из номенклатуры.

Приложение QRManager принимает платежи не только через СБП, но и с обычной банковской карты с помощью SoftPOS: достаточно просто приложить карту к смартфону с установленным на нем приложением.

Узнайте больше о выгоде СБП

Дадим бесплатную консультацию, узнаете, как экономить на комиссиях и соблюдать закон при приеме платежей

Расскажем как быстро внедрить СБП в вашем бизнесе

Оставьте ваши данные для связи, менеджер вам перезвонит:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «КУАРСЕРВИС», ИНН 9726001378, erid: LjN8KVHbc

Начать дискуссию

ПрощеБизнес
Охрана труда

Реально ли выполнить требования по электробезопасности руководителю малой компании

Электробезопасность — один из основных разделов системы охраны труда. Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны контролировать, чтобы требования электробезопасности и инструкции по охране труда неукоснительно соблюдались. Нарушение требований влечет ответственность согласно действующему законодательству.

Реально ли выполнить требования по электробезопасности руководителю малой компании
2

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
MasterTMS
Перевозка

Как снизить расходы на логистику: памятка для финдиректора 

В текущих условиях, когда себестоимость перевозок растет, вопрос оптимизации издержек становится особенно актуальным для грузоотправителей. Перестройка логистических схем также вносит свои коррективы: необходимо быстро адаптироваться к новым условиям, внимательно относиться к расходам и избегать ненужных затрат.

Как снизить расходы на логистику: памятка для финдиректора 
12
Банки

Сбер: минимальная сумма перевода в Индию снизилась до 100 рупий

Если раньше клиенты Сбера могли отправлять в Индию минимум 50 тысяч рупий, то теперь эту сумму снизили до 100 рупий. Комиссия за перевод — 1%.

5

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день
Модульбанк
Валютный контроль

Валютный контроль: какие сведения нужно подавать в банк в 2024 году

Для расчетов с иностранными партнерами экспортеры и импортеры обязаны предоставлять в обслуживающий банк сведения, чтобы пройти валютный контроль, даже если расчеты по контракту ведутся в рублях. Характер информации и состав пакета документов зависит от вида и суммы сделки.

Валютный контроль: какие сведения нужно подавать в банк в 2024 году
20
НДС

Власти не будут отменять НДС с авансов, чтобы не страдали покупатели

В Минфин в очередной раз поступило новое предложение отменить авансовый НДС. Но ведомство идею не поддержало.

3
54
DAS Group
Трудовые отношения

Привлечение к дисциплинарной ответственности

Если работник совершил дисциплинарный проступок, его можно привлечь к нематериальной — дисциплинарной ответственности. Однако и ТК, и судебная практика ориентируется на защиту трудящихся, поэтому работодатель, который нарушает процедуру применения этих санкций, рискует сам оказаться виноватым, получить штрафы от ГИТ или судебное решение.

Привлечение к дисциплинарной ответственности
18

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
QRService
Система быстрых платежей

Динамический, статический QR-коды и кассовая ссылка для оплаты: чем различаются и кому подходят

Оплата через СБП — вид безналичного платежа, альтернатива банковскому эквайрингу. Сегодня подробнее разберем, как настроить оплату с помощью СБП, какой вариант лучше выбрать и почему.

Динамический, статический QR-коды и кассовая ссылка для оплаты: чем различаются и кому подходят
23
Фиксированные взносы ИП

Адвокаты должны платить фиксированные взносы по ОМС, даже если они военные пенсионеры и у них нет дохода

Адвокаты из числа бывших военных освобождены от взносов на ОПС (по заявлению), но взносы на ОМС они должны платить.

18
IT-компании

Власти одобрили продажу Яндекса группе инвесторов из России

Итоговую сумму сделки уменьшили на 17,7 млрд рублей. Российская часть Яндекса достанется инвесторам из «Консорциума.Первый» за 457,3 млрд рублей.

11
Перевозка

Электронные транспортные накладные станут обязательными. Как перейти на новый вид документов

Представители алкогольной отрасли обязаны с 1 июня 2024 года перейти на электронные сопроводительные документы, в которых будет информация о лицензиях и перевозках продукции. Минтранс хочет внедрить электронные документы для всех видов перевозок.

60
Дробление бизнеса

👔 Эксперт: закон об амнистии для дробления бизнеса будет не раньше 2025 г. И всё зависит от его формулировок

29 февраля 2024 года в обращении к Федеральному собранию В. Путин заявил о необходимости проведения амнистии для участников схем дробления бизнеса.

54
Сальдо ЕНС

Как избежать штрафа за уточненку: разъяснения ФНС

Чтобы не было штрафа за уточненную декларацию с налогом к доплате, надо чтобы на момент ее сдачи на вашем ЕНС хватало денег как на сам налог, так и на пени по нему.

66

Разборы законов

1 194
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Bukovkin-it
Ведение бизнеса

Регистрация компании в Дубае ОАЭ. Куда, когда, зачем и сколько

Самые часто задаваемые вопросы о регистрации компании в Дубае ОАЭ — Отвечаем.

Регистрация компании в Дубае ОАЭ. Куда, когда, зачем и сколько
21
Бухгалтеры

🔔Как за один день разобраться с проблемами в бухучете, кадрах и налогах. Узнайте на конференции «Клерка»

Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с новыми изменениями в законодательстве. Сейчас вы можете сэкономить и купить 2 билета по цене одного.

32
Отчетность в СФР

Кто и когда должен сдать ЕФС-1 в марте 2024 года

Очередной срок сдачи ЕФС-1 – 26 марта. Но с 2024 года случаев, когда надо сдать отчет, стало больше.

106
Правовой эксперт
Прослеживаемость товаров

Как прослеживаемость товаров повлияет на НДС

В России действует система прослеживаемости товаров. Расскажем, как отражать информацию о прослеживаемости в отчетности по НДС.

Как прослеживаемость товаров повлияет на НДС
38
Страховые взносы

🔥Росстат: Социальный фонд не получает страховые взносы от каждого 4-го трудоспособного россиянина

Соцфонд не получает страховые взносы от каждого четвертого трудоспособного россиянина, следует из статистики Социального фонда России и Росстата.

12
224
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Чем ближе день X — тем интереснее! Осталось всего 8 дней до IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Осталось всего 8 дней до самого яркого бухгалтерского события весны — уже 14 марта состоится IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»! Сегодня мы расскажем про то, что вас ждет в следующий четверг, все, кроме докладов!

Чем ближе день X — тем интереснее! Осталось всего 8 дней до IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
8
93

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Трудовое право

Для обеда сотрудникам хватит и 30 минут, даже если они работают по 12 часов в день

Продолжительность обеденного перерыва по норме ТК составляет от 30 минут до 2 часов и никак не зависит от продолжительности рабочего дня.

8
291

Интересные материалы

ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

ТОП-15 курсов по обучению торговле на фондовом рынке в 2024 году

Трейдинг на фондовых рынках выгодно для новичков по причине низкого порога входа и возможности защитить деньги от инфляции. При этом сейчас для россиян сложилась уникальная ситуация, когда заниматься инвестициями можно с минимальными рисками. И это будет приносить намного больше прибыли, чем депозиты. 

ТОП-15 курсов по обучению торговле на фондовом рынке в 2024 году
28