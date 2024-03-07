Динамический, статический QR-коды и кассовая ссылка для оплаты: чем различаются и кому подходят

Оплата через СБП — вид безналичного платежа, альтернатива банковскому эквайрингу. Сегодня подробнее разберем, как настроить оплату с помощью СБП, какой вариант лучше выбрать и почему.

Как работает СБП

Система быстрых платежей (СБП) — это сервис для совершения мгновенных денежных переводов по номеру телефона или QR-коду. Системой могут пользоваться физлица — переводить средства друг другу, или бизнес — получать оплату от покупателей.

Для работы с СБП банк и продавца, и покупателя должен подключиться к ней. Все крупные банки уже работают с СБП. Так что риск того, что предпринимателю попадется покупатель с банком, не подключенным к СБП, минимален.

Также бизнесу важно понимать, что СБП — не замена онлайн-кассе, скорее, это замена банковскому терминалу. Проводить платежи от клиентов-физлиц через онлайн-кассу все равно нужно.

Для фискализации платежей удобно использовать облачную кассу — с ней интегрируется QRService. Облачная касса работает 24/7 и заменяет несколько стационарных касс. Когда мест расчетов много, применять ее выгоднее, чем обеспечивать кассовым аппаратом каждого выездного специалиста. За облачную кассу нужно платить одинаковую сумму в месяц — то есть расходы на нее предсказуемы.

Подробнее о том, какая касса нужна при оплате QR-кодом, можно узнать из этой статьи.

Работает система так: покупатель сканирует QR-код и переходит по специальной ссылке, попадает в онлайн-приложение своего банка. В нем клиент оплачивает покупку.

С точки зрения банковского приложения платеж по QR-коду не сильно отличен от обычного перевода денег. Код дает приложению данные о получателе платежа и сумму, а затем проводит транзакцию. Приложение идентифицирует такой платеж как оплату товара в магазине — на основании этого можно потом оформить возврат.

Максимальная комиссия, которую банк берет с продавца за проведение транзакций через СБП, — 0,7%, максимально 1 500 рублей за одну операцию. Суммы комиссии для бизнеса получаются значительно ниже, чем при платежах через эквайринг. За эквайринг нужно отдавать банку от 1 до 3% с каждой транзакции. Дополнительно к этому придется оплачивать аренду терминала. Для приема платежей по СБП дополнительное оборудование не понадобится.

Как настроить оплату через СБП

Чтобы начать принимать платежи через СБП, нужно убедиться в том, что банк подключен к системе. Дальше нужно будет настроить прием платежей. Можно сделать это через банк, а можно через специальный сервис куаринга.

QRService поможет подключиться к СБП и начать принимать оплату по QR-кодам представителям любого бизнеса: в стационарной торговой точке, на выезде, в кафе и ресторанах, гостиницах, интернет-магазинах, транспорте и др. Узнать подробнее

Принимать оплату через СБП можно с помощью разных видов кодов или кассовой ссылки:

Статический QR-код.

Такой код содержит платежные реквизиты продавца, которые невозможно отредактировать. Покупатель, который сканирует статический QR-код, попадает в свое банковское приложение, вводит сумму и подтверждает платеж. Такой QR-код продавец может распечатать и разместить в прикассовой зоне.

Но покупателю нужно каждый раз вводить сумму вручную — это замедляет процесс оплаты и увеличивает риск ошибок и злоупотреблений. При оплате по статическому коду продавец формирует кассовый чек отдельно и тоже может ошибиться.

Такой способ подойдет тем бизнесам, у которых небольшой поток клиентов, и скорость обслуживания не так важна. Если очереди покупателей нет, то можно спокойно разъяснить клиенту, как провести платеж, и отследить поступление средств.

Также такие коды подойдут компаниям с небольшим количеством товаров или услуг. Тогда можно сформировать коды с фиксированной стоимостью на каждую услугу.

Динамический QR-код.

В таком коде содержатся все данные о покупке — товары, сумма, назначение и реквизиты платежа. Динамические коды создают для каждой оплаты в отдельности. Обычно код действует в течение определенного времени.

В этом случае покупатель проводит оплату быстрее: ему нужно не вручную набирать сумму, а только подтвердить платеж. Однако продавцу необходимо каждый раз создавать код на компьютере или смартфоне и показывать клиенту.

Такой код подойдет компаниям со множеством разных товаров и услуг, у которых клиенты совершают покупки на различные суммы, а также бизнесам с высокой проходимостью на кассе.

Кассовая платежная ссылка.

Это нечто среднее между динамическим и статическим QR-кодами. Такой способ компенсирует недостатки предыдущих и представляет собой универсальное решение. С одной стороны, покупателю не нужно вводить сумму платежа, а продавцу — приобретать дополнительный экран на кассу, чтобы отобразить динамические коды.

По умолчанию в кассовой ссылке нет вшитого платежа, через нее продавец отправляет необходимую сумму для оплаты, которую вводит в кассовом ПО. При этом кассовую ссылку можно распечатать всего один раз в виде QR-кода и разместить на удобной поверхности.

Технология кассовых ссылок лежит в основе NFC-табличек — полимерных табличек, которые устанавливаются в прикассовой зоне. Покупатель подносит смартфон к NFC-табличке, проходит по ссылке на экране, переходит в мобильный банк и подтверждает платеж.

Через QRService можно подключить оплату с помощью статических, динамических кодов и с помощью кассовых ссылок. Также вы можете заказать брендированную NFC-табличку и разместить ее на кассе.

А чтобы контролировать все показатели бизнеса, установите приложение QRManager. Его можно интегрировать с облачной онлайн-кассой и пробивать чеки. Сумму продажи можно набрать с помощью калькулятора, а нужный товар — выбрать из номенклатуры.

Приложение QRManager принимает платежи не только через СБП, но и с обычной банковской карты с помощью SoftPOS: достаточно просто приложить карту к смартфону с установленным на нем приложением.

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