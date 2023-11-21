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Онлайн-кассы

Какая онлайн-касса нужна при оплате QR-кодом. Можно ли обойтись без кассы 

С помощью QR-кода, который включает реквизиты продавца и магазина, можно удобно и быстро принимать платежи от покупателей. QRService рассказывает, в чем особенность такого способа оплаты, как его подключить и в каком случае нужна касса.
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Какая онлайн-касса нужна при оплате QR-кодом. Можно ли обойтись без кассы 
Иллюстрация: QRService

Что такое СБП и как через нее происходит платеж

Система быстрых платежей — это оплата покупок по QR-кодам без использования банковской карты. Покупателю понадобится только смартфон с установленным мобильным приложением банка. Клиент сканирует код, переходит в приложение, проводит оплату, и деньги мгновенно — независимо от времени суток, выходных и праздничных дней — зачисляют на расчетный счет продавца. 

Важное преимущество СБП перед безналичной оплатой с помощью банковской карты — низкая комиссия за переводы. В то время как при обычном эквайринге она составляет 2,5%, при СБП комиссия равна 0,4–0,7% в зависимости от вида деятельности. К тому же при этом виде оплаты не придется приобретать или брать в аренду терминал для приема безналичных платежей.

Кто может пользоваться СБП

Подключить оплату по СБП может организация независимо от сферы ее деятельности:

  • Это отличное решение для любого представителя малого бизнеса, который, как правило, ограничен в средствах. С помощью СБП предприниматель существенно экономит на эквайринге и избегает кассовых разрывов.

  • СБП отлично подходит для курьерских служб и выездных сотрудников, потому что позволяет обходиться без терминала. Сразу после оплаты ссылка на электронный фискальный чек становится доступна покупателю в назначении платежа.

  • СБП также подойдет ИП, которые используют деньги с расчетного счета на личные нужды. Деньги за разные типы безналичных платежей можно перечислять на счета в разных банках. Значит, получится перевести больше средств, и при этом предприниматель избежит подозрений в нарушении закона 115-ФЗ.

  • Сервисы оплаты СБП легко можно встроить практически в любые системы управления предприятием и сайты, например, 1С, r_keeper, iiko, Libra Hospitality, CRM, любые системы собственной разработки и т.д. Таким образом прием платежей можно довести практически до автоматизма.

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Как подключить СБП

Стандартная схема подключения СБП такова:

  1. Зарегистрировать точку продаж в СБП может только банк. Нужно выбрать банк, который работает с СБП, и заключить с ним договор. 

  2. Приобрести или взять в аренду онлайн-кассу. А можно ничего не покупать и сделать онлайн-кассу практически из любого смартфона.

  3. Выбрать, какой QR-код вы будете использовать — статический, динамический или кассовую ссылку. 

Статический QR-код вы получите сразу после регистрации в СБП. В него зашифровывают только реквизиты, а сумму клиент указывает сам. Статический код обычно распечатывают и размещают в любом удобном месте.

Так как статический код содержит только реквизиты продавца, его используют в основном, если в компании мало платежей или, например, при приеме пожертвований.

Динамический QR-код создают каждый раз под каждую конкретную покупку. Он имеет ограниченный срок действия, но зато риск ошибок минимален. Он формируется автоматически или его формирует продавец, показывая покупателю на экране терминала или мобильного приложения.

Динамический код удобен практически во всех остальных случаях, если нужно на каждый заказ формировать код с конкретной суммой. Его часто используют на сайте интернет-магазина, точки питания и любые предприятия сегмента HoReCa.

Кассовая ссылка похожа на статический код, но перед оплатой этот код активируется из системы управления предприятием с нужной суммой и назначением платежа. Кассовую ссылку можно запрограммировать на любую NFC-метку. Поэтому прием платежа станет еще удобнее — достаточно приложить к ней смартфон покупателя.

Чаще всего, код кассовой ссылки с NFC-меткой изготавливают типографским способом в виде таблички и размещают в кассовой зоне.

Кассовую ссылку используют в тех случаях, если нет возможности или неудобно каждый раз выводить на дополнительный экран динамический QR-код или где есть большой поток покупателей.

При использовании QR Service все еще проще: достаточно оставить заявку на сайте и загрузить удобное приложение QRManaqer, с помощью которого вы будете принимать платежи через систему СБП. При оплате годовой подписки можно получить табличку с кассовой ссылкой и NFC-меткой совершенно бесплатно.

В приложении есть личный кабинет для владельца бизнеса, где можно установить различные уровни допуска для сотрудников, чтобы они получали только нужную им информацию. Вы можете ограничить сотрудника работой на определенном QRТерминале.

Для покупателя процесс оплаты с помощью СБП практически всегда одинаковый — разве что сумма покупки появляется автоматически или ее нужно вводить вручную. Чтобы помочь клиенту разобраться, продавец может распечатать небольшую инструкцию о том, как платить по QR-коду.

Когда нужна онлайн-касса

Оплата через СБПэто безналичный расчет, поэтому для приема платежей от физлиц потребуется применять онлайн-кассу в соответствии с законом 54-ФЗ. А еще необходимо формировать чек и передавать его покупателю — можно в электронном виде на email, в назначении платежа или в смс. 

В ст. 2 закона № 54-ФЗ есть некоторые категории предпринимателей, которые имеют право онлайн-кассу не использовать, например:

  • продавцы в киосках с мороженым;

  • няни и сиделки;

  • торговцы из автоцистерн квасом;

  • те, кто занимается ремонтом металлической галантереи и ключей;

  • изготовители изделий народных художественных промыслов;

  • носильщики;

  • продавцы газет и журналов и др.

Также использовать ККТ не требуется при расчетах с юрлицами. 

Обращаем ваше внимание, что согласно проекту Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 24.09.2020 № 732-П “О платежной системе Банка России”» банки с универсальной лицензией обязаны предоставить В2В переводы по СБП к 1 апреля 2024 года.

В остальных случаях онлайн-касса обязательна, в том числе и при оплате с помощью СБП — об этом сообщает Минфин в письме от 08.11.2021 № 30-01-15/89950. В другом случае компании грозят штрафы по ст. 14.5 КоАП. Например, штраф за невыдачу чека, в том числе в электронной форме, для ИП составляет 2 тысячи рублей, а для компании — 10 тысяч рублей.

В QRService есть интеграция с облачной кассой АТОЛ и ОФД.ру. Но если требуется подключить какого-то другого оператора фискальных данных, то QRService сделает это по вашему запросу. Благодаря такой интеграции вы сможете принимать платежи и выдавать фискальные чеки покупателям в полном соответствии с 54-ФЗ. При этом вам не придется покупать и устанавливать в торговой точке дополнительное оборудование. В QRService все готово для В2В платежей через СБП, осталось дождаться готовности банков предоставить эту возможность своим клиентам.

Как проверить платеж

В СБП можно подключить уведомление о поступлении денег

  • Push-уведомление на смартфон, если на телефоне установлено мобильное приложение вашего банка и оно поддерживает эту функцию.

  • В выписке в интернет-банке.

  • Если вы используете QRService, то дополнительно к уже перечисленным способам, уведомление можно получить в приложении QRManaqer, на смарт-часы или в телеграм-бот. Так продавец убедится, что деньги действительно зачислили на счет.

Можно ли вернуть деньги через СБП

Такой вопрос часто беспокоит продавцов. Отвечаем: да, можно, если ваш банк поддерживает эту функцию. Также убедитесь, что товар подлежит возврату по закону «О защите прав потребителей».

Для получения денег покупатель предоставляет продавцу чек с деталями операции. Продавец проверяет сведения и проводит возврат. Средства перечисляют покупателю по номеру телефона. В отличие от возврата при оплате картой, перевод через СБП мгновенный — то есть покупатель получает свои деньги сразу же.

Заключение

СБП подходит для любой компании, вне зависимости от сферы бизнеса, количества работников и системы налогообложения. Главные преимущества сервиса — низкие комиссии, быстрая обработка платежей, мгновенное поступление денег на расчетный счет продавца и быстрый возврат средств покупателю.

Принимайте платежи через СБП с помощью платформы QRService. Одна из возможностей сервиса — подключение бонусной системы. Вы можете настроить программу лояльности для бонусов через СБП: для всего бизнеса или для каждой из торговых точек отдельно. Без интеграции с банком доступно пополнение и списание баллов со счета программы лояльности.

Прием СБП–платежей для бизнеса

Комиссия на Куаринг — 0,4–0,7%

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Онлайн-кассы

    Какая онлайн-касса нужна при оплате QR-кодом. Можно ли обойтись без кассы 

    С помощью QR-кода, который включает реквизиты продавца и магазина, можно удобно и быстро принимать платежи от покупателей. QRService рассказывает, в чем особенность такого способа оплаты, как его подключить и в каком случае нужна касса.

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