Теперь оплату по СБП можно получать на счета в любые банки через QRService

Платформа QRService, которая помогает организациям, предпринимателям и самозанятым принимать оплаты через Систему быстрых платежей, запустила новый проект. С его помощью вы сможете получать оплату по СБП через сервис куаринга на счета, открытые в любых банках. Рассказываем обо всем подробнее.

Возможности платформы QRService

QRService — это мультибанковский сервис бесконтактной оплаты по QR-коду. Платеж по QR-коду проходит через СБП и моментально поступает на расчетный счет продавца. При этом комиссии по операциям, которые проводятся через систему, минимальны и составляют 0,4–0,7%, но не больше 1500 рублей за одну транзакцию.

QRService — это инновационный продукт, который может заменить или дополнить функционал торгового и интернет-эквайринга, работающего с использованием банковских карт.

Чтобы принимать оплату в торговой точке, достаточно распечатать QR-код и разместить его в прикассовой зоне или сгенерировать код на смарт-терминале при выборе способа платежа. Кроме того, принимать оплаты через СБП также можно касанием телефона — с помощью специального NFC-микрочипа, который вызывает приложение банка на смартфоне покупателя.

Экономьте на эквайринговой комиссии и получайте оплату от покупателя через СБП мгновенно с помощью QRService. Подключить оплату по СБП

Что такое агент ТСП

Компания QRService имеет статус агента ТСП. Это позволяет сервису взаимодействовать с НСПК (Национальная система платежных карт — это организационно-техническая структура, которая обеспечивает обработку операций по банковским картам внутри России) напрямую, без интеграции с банком.

С помощью агента ТСП внедрить оплату через СБП собственники бизнеса могут еще быстрее. Им не приходится интегрироваться с платежными шлюзами банков для корректного приема платежей по QR-коду.

Как работает транзитный счет

Платформа QRService — официальный агент СБП, который применяет для взаимодействия с другими участниками платежной инфраструктуры «доверенную» зону НСПК.

«Доверенная» зона НСПК — это сегмент платежной инфраструктуры СБП, который обеспечивает высокий уровень безопасности и контроля при обработке платежных операций. QRService работает с банками доверенной зоны НСПК, а также имеет свой список банков-партнеров.

При этом агенты ТСП не могут напрямую работать с банками, с которыми у них нет прямых взаимоотношений, и с банками, которые не входят в доверенную зону. Чтобы это исправить, платформа QRService запустила возможность принимать оплату через СБП через транзитные счета.

Если компания хочет настроить прием платежей по СБП через QRService, но у нее открыт счет в банке, с которым напрямую платформа не работает, то она может сделать это через транзитный счет. Тогда все деньги, которые компания будет получать через СБП, сначала аккумулируются на транзитном счете и в течение одного–двух дней зачислятся на счет в нужном клиенту банке.

Подключить прием платежей по СБП в QRService можно таким образом:

Скачайте приложение «QRManager»

Проверьте, есть ли ваш банк в списке тех, с которыми можно настроить прямое подключение.

Если банка нет в списке, можно отправить заявку на открытие транзитного счета. Для этого перейдите по ссылке «В списке нет вашего банка?» и получите подробную инструкцию.

После открытия транзитного счета можно подключить СБП. В поле «Вы работаете через Агента ТСП» нужно указать «QRService-QRManager».

Теперь можно добавить точку продаж и принимать платежи.

Комиссия по СБП при работе через транзитный счет будет точно такой же, как и в любом другом банке — она жестко установлена ЦБ. Открытие и обслуживание транзитного счета — бесплатное.

Подключите транзитный счет через приложение QRManager уже сегодня и принимайте оплату по СБП через QRService на счета в любые банки.

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