Оплата по СБП в транспорте: как сэкономить перевозчику

В общественном транспорте все активнее начинают тестировать оплату по QR-кодам. И неудивительно: это позволяет перевозчику сэкономить на комиссиях банка, а также получать деньги моментально на счет и не терять средства из-за мошенничества персонала.

На чем перевозчики теряют деньги

В последние годы доля безналичных платежей растет, в том числе и в транспорте. С одной стороны, перевозчику это удобно.

При наличных платежах у персонала больше возможностей для злоупотреблений — ведь кто узнает, если часть выручки положить себе в карман?

Оплата по безналу снижает риск мошенничества со стороны водителя и кондуктора, обеспечивает прозрачность платежей, дает возможность контролировать финансы.

С другой стороны, при приеме безналичных платежей перевозчик, как и розничный магазин, должен подключать эквайринг. А значит, платить комиссию банку — обычно она составляет 1,5% и выше от суммы оплаты. Если увеличить стоимость проезда для клиентов, чтобы не терять в прибыли, это может снизить спрос на услуги перевозчика. К тому же завышение цен в общественном транспорте мониторит антимонопольная служба.

Также при использовании безналичного расчета периодически возникают проблемы с POS-терминалами, которые могут сломаться в самый неподходящий момент. У пассажиров не получится оплатить услугу, а компания потеряет выручку.

Как принимать платежи по безналу и экономить

Оплата по QR-коду распространена в розничных магазинах — для транспорта это пока новинка. Но такой способ приема платежей дает перевозчику значительные плюсы.

Экономия на комиссиях банка.

Прием оплат через СБП обойдется транспортному предприятию дешевле, чем платежи банковскими картами.

Комиссия за транзакцию составляет всего 0,4%. Это гораздо ниже, чем при обычном банковском эквайринге — в среднем, комиссия тогда равна 1,5%.

Вот какую экономию можно получить за месяц:

1 автобус делает по 10 рейсов в день, стоимость проезда — 40 рублей. В каждом рейсе 50 пассажиров оплачивают проезда по QR-коду. Сумма выручки за месяц — 600 000 рублей.

Комиссия при оплате СБП составляет 2 400 рублей. Если бы не было СБП, пассажиры, вероятно, оплатили проезд безналичным способом. Тогда комиссия за эквайринг составила бы 10 200 рублей. Таким образом, экономия только с 1 автобуса будет равна 7 800 рублей.

Чем больше автобусов в парке и оборот платежей через СБП — тем больше вы сэкономите. И это только на комиссиях.

Экономия на бумажных чековых лентах и обслуживании терминалов.

При оплате по QR-коду перевозчику не нужно печатать чек. Такой способ совмещает финансовую транзакцию и подтверждение билета, что удобно для пассажиров и бизнеса. Чек сохранится в банковском приложении пассажира и будет служить подтверждением платежа.

Чтобы принимать оплату по QR, не требуется платежный терминал. Значит, не будет расходов на его аренду или покупку, обслуживание.

Деньги поступают на счет перевозчика мгновенно.

В отличие от оплаты через эквайринг, средства, перечисленные по СБП, окажутся на расчетном счете перевозчика мгновенно.

Еще один плюс СБП — надежность.

Оператор системы — Национальная система платежных карт — защищена от внешних факторов, так как она работает внутри России.

Оплата по QR-коду для пассажиров не будет непонятной новинкой. Многие оплачивают таким образом покупки в розничных магазинах. Для оплаты нужен только смартфон — банковскую карту носить с собой не придется.

Как подключить оплату по СБП в транспорте и что для этого нужно

QRService — это система, которая помогает бизнесу принимать платежи через СБП. С ее помощью можно подключить оплату по СБП в транспорте.

При оплате пассажир сканирует QR-код, размещенный в автобусе. В код зашита кассовая ссылка с активированной суммой за проезд. По ссылке пассажир переходит в приложение своего банка и оплачивает нужную сумму.

Водителю потребуется только смартфон — на него нужно установить приложение QRManager. Транспорт. В нем водитель видит, сколько пассажиров оплатили проезд и получает уведомления об оплате.

Все просто. Дополнительное оборудование не нужно: деньги поступают на счет перевозчика мгновенно, а все платежи находятся под контролем.

Отметим, что этот способ оплаты уже внедряют в разных регионах страны: например, в прошлом году такой пилотный проект запустили в Чувашии, в этом году — в Краснодаре.

Союз транспортников Кубани отмечает, что теперь пассажирам общественного транспорта, которые вошли через заднюю дверь, не нужно толкаться через весь автобус или передавать свою карточку посторонним. Водителю оплата через СБП тоже удобна — после перевода денег ему на телефон поступает уведомление с характерным сигналом, чтобы не отвлекаться от дороги.

Подключайте оплату по QR через QRService и принимайте платежи быстро и выгодно.

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