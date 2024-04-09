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Система быстрых платежей

NFC–таблички с кассовой ссылкой

Рассказываем, как легко оплатить покупки с помощью NFC-таблички с кассовой ссылкой и чем она отличается от других способов оплаты через систему быстрых платежей (СБП).
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NFC–таблички с кассовой ссылкой
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что представляет собой NFC-табличка

Принимать оплату по СБП продавец может с помощью разных типов кодов:

  • Статический QR-код. 

Включает реквизиты продавца, которые нельзя изменить. Покупатель, считавший такой код, переходит в онлайн–банк, вводит сумму и подтверждает оплату.

Продавец, как правило, распечатывает статический код и размещает его возле кассы. Однако у такого способа есть недостатки: покупателю приходится каждый раз самому указывать размер оплаты, а это замедляет процесс покупки и увеличивает вероятность ошибок. Кроме того, продавец, который формирует кассовый чек отдельно, может ошибиться в его реквизитах. Статический код неудобен, если в торговой точке большой поток покупателей.

  • Динамический QR-код. 

Включает все данные о покупке: товар, стоимость, назначение и реквизиты платежа. Такой код создается отдельно для каждой покупки и действует в течение определенного времени.

В этом случае покупателю не нужно вручную вводить сумму, достаточно просто подтвердить платеж. Зато продавцу придется каждый раз создавать новый QR-код на компьютере или смартфоне и показывать его клиенту.

  • Кассовая платежная ссылка.

Сочетает преимущества динамического и статического QR-кодов. Кассовая ссылка по умолчанию не содержит вшитого платежа. Через нее продавец отправляет необходимую для оплаты сумму, которую вводит в кассовом ПО.

Чтобы дать покупателям возможность проводить оплату по кассовой ссылке, продавец может сформировать и распечатать QR-код с ней и разместить его на удобной поверхности. Другой вариант — зашить ссылку в специальную NFC-табличку и прикрепить ее к кассовому боксу.

Благодаря полимерному покрытию, табличка устойчива к перепаду температур, попаданию воды и царапинам. А кассовая ссылка защищена от перезаписи.

Технология NFC позволяет осуществлять передачу данных между устройствами без физического контакта. Устройства с NFC-модулем могут обмениваться данными, если находятся рядом друг с другом. 

Поэтому покупателю достаточно поднести смартфон к NFC-табличке, пройти по ссылке на экране, выбрать из выпадающего списка банк, через который будет совершен платеж, и подтвердить операцию в банковском приложении. Уведомление о проведении платежа моментально поступает на смартфон покупателя и отражается на расчетном счете компании-продавца.

С помощью системы QRService вы можете подключить оплату по СБП с использованием статических, динамических кодов и кассовых ссылок. Кроме того, вы можете заказать брендированную NFC-табличку для размещения в прикассовой зоне.

А чтобы контролировать показатели бизнеса, используйте мобильное приложение QRManager. Для QRManager предусмотрена интеграция с облачной онлайн-кассой, благодаря которой можно формировать фискальные чеки согласно 54-ФЗ

Почему бизнес выбирает NFC-таблички

Аналитики «Делобанка» провели исследование и выяснили, что благодаря применению платежных NFC-табличек доля платежей через Систему быстрых платежей увеличилась на треть — с 15% до 19%. Чем больше доля платежей через СБП — тем больше выгода продавца: мы показали расчет в цифрах в этой статье.

Бизнесмены, принявшие участие в опросе, рассказали, что внедрение NFC-табличек помогает увеличить число оплат через СБП по трем основным причинам:

  • Во-первых, благодаря NFC-технологии оплату можно произвести не только с помощью QR-кода, но и простым прикосновением телефона. Покупатели воспринимают этот способ платежа как более удобный по сравнению со сканированием кода. 

  • Во-вторых, чтобы покупатели могли совершить платеж с помощью QR-кода, его нужно распечатать или держать терминал таким образом, чтобы код был виден покупателю. Это не всегда удобно. В то же время NFC-технология позволяет избежать этих сложностей. Также компании не придется приобретать и обслуживать дополнительные экраны для клиентов в прикассовых зонах.

  • В-третьих, платежная табличка привлекает внимание и выделяется среди других элементов кассовой зоны.

Согласно исследованию, 34,2% покупателей знают о NFC-технологии, применяли ее, чтобы оплатить покупки, и считают такой метод удобным.

При этом предприниматели, которые не просто устанавливают платежные таблички около касс, но также мотивируют своих продавцов рассказывать покупателям об этом способе платежа и показывать, как им пользоваться, получают больше выгоды. У таких бизнесменов увеличивается доход, поскольку расходы на банковские комиссии значительно сокращаются.

Прикассовые NFC-таблички подойдут разным типам бизнесов: например, их использует известная сеть книжных магазинов «Буквоед», более 60 заправок в Казани, гипермаркеты мебели и товаров для дома Hoff. Также таблички отлично подойдут кафе и ресторанам, салонам красоты и другие предприятиям сферы услуг.

Закажите NFC-табличку с логотипом вашего бренда в QRService, чтобы сделать оплату по СБП для ваших клиентов еще удобнее.

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Система быстрых платежей

NFC–таблички с кассовой ссылкой

Рассказываем, как легко оплатить покупки с помощью NFC-таблички с кассовой ссылкой и чем она отличается от других способов оплаты через систему быстрых платежей (СБП).

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