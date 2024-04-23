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QRService

Теперь подключить оплату по СБП через QRService могут клиенты СБЕРа и ВТБ

Два крупнейших банка — СБЕР и ВТБ — вошли в доверенную зону НСПК. Теперь огромное число клиентов этих банков могут подключить прием платежей по СБП через QRService и пользоваться всеми преимуществами сервиса — о них расскажем подробнее.
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Теперь подключить оплату по СБП через QRService могут клиенты СБЕРа и ВТБ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

СБЕР и ВТБ вошли в доверенную зону НСПК

Представьте ситуацию: бизнесмен обратился в банк, чтобы найти инструмент для приема платежей. Ему предложили онлайн-кассу, которая может решить его задачу. Казалось бы, можно работать… Но не все так просто.

Возможно, у предпринимателя есть собственная система автоматизации бизнеса. Ему нужно интегрированное с его CRM или другой системой решение, которое обеспечивало бы удобство для клиентов.

В связи с этим возникает вопрос: может ли каждый банк интегрироваться со всеми существующими CRM-системами? Или же есть другой путь?

Не всем розничным предпринимателям нужны сложные и дорогостоящие решения торгового и интернет-эквайринга. Они ищут более простые способы приема платежей, например, через СБП. А услуги СБП предоставляет агент ТСП (ТСП — это торгово-сервисное предприятие).

Если говорить о банках, то он при приеме платежей через СБП выступает в двух ролях.

  • Первая роль — финансовая. А именно, банк перечисляет деньги с одного счета на другой.

Когда покупатель совершает платеж через СБП, деньги списываются с его счета в одном банке и зачисляются на расчетный счет в банке продавца.

  • Вторая роль — роль агента ТСП. Сюда входят услуги, которые касаются непосредственно обеспечения платежей через СБП. К таким услугам относятся, например:

    • запрос на регистрацию динамического QR-кода; 

    • запрос на активацию кассовой ссылки;

    • запрос на возврат;

    • получение уведомления о том, что платеж прошел. 

Таким образом, агент ТСП осуществляет информационно-технологическое взаимодействие между предпринимателем и НСПК.

Агентом ТСП не обязательно должен быть банк. Компания QRService также выступает как агент ТСП — только, соответственно, небанковский.

Доверенная зона НСПК — это общие правила взаимодействия для агента ТСП, банка и НСПК, в рамках которых агент ТСП получает возможность обслуживать клиентов банка без каких-либо дополнительных документов и договоров. Недавно в доверенную зону вошли еще два крупных банка — ВТБ и СБЕР. Тем самым, эти банки предоставили компании QRService возможность обслуживать их клиентов в рамках СБП без дополнительных условий, интеграций и т.д.

Если у компании стоит сложная задача по интеграции сервиса СБП в свой бизнес — например, она использует какое-либо 1С решение и хочет принимать платежи через эту программу, или планирует получать оплаты по QR-коду на сайте, ей необязательно идти в банк. Тем более что интегрировать СБП в текущую деятельность предпринимателя — не задача банка, а как раз задача Агента ТСП. Деньги будут зачисляться на счета предпринимателя в ВТБ и СБЕРе, а весь сопутствующий сервис обеспечит платформа QRService.

Почему бизнес выбирает QRService

  • QRService оказывает полный комплекс услуг по подключению компаний и индивидуальных предпринимателей к СБП. QRService помогает подать заявку в банк на регистрацию в СБП, подключить и настроить терминалы для приема платежей по QR-коду. 

  • Система поддерживает интеграцию с разными кассовыми решениями через системы управления предприятием. Есть интеграции с системами автоматизации кафе и ресторанов R Keeper, iiko, системой управления гостиницами Libra Hospitality, решениями на платформе 1С и другими.

  • Приложение QRManager принимает платежи не только по QR-коду, но и с обычной банковской карты. В приложении работает функция SoftPOS. Благодаря ей принимать любые платежи можно с помощью обычного смартфона и приложения.

  • QRService поддерживает интеграцию с облачными кассами Атол и ОФД.ру. С ее помощью можно принимать оплату и выдавать покупателям фискальные чеки в полном соответствии с 54-ФЗ

А если в месяц у предпринимателя проходит меньше 1000 платежей, то для него есть специальное выгодное решение. Можно выбрать QRService в качестве поверенного и проводить платежи через фискальное оборудование компании. При этом каждый чек будет стоить вам всего 1 рубль.

  • В QRService можно заказать брендированные NFC-таблички, в которых будет зашита кассовая ссылка. Индивидуальное оформление выделит вашу компанию среди конкурентов. Считать информацию с таблички покупатели могут двумя способами: сканированием QR-кода камерой телефона или с помощью смартфона с NFC-функцией.

  • Приложение QRManager интегрировано с программой лояльности BenefittY. Благодаря ей покупатели могут копить баллы и тратить их в ваших торговых точках, кафе и ресторанах. Это выгодный способ стимулирования клиентов: после покупки они получают не скидку, а бонусы, которые начисляются на персональный счет. А значит, растет вероятность, что покупатели вернутся к вам за покупками (в том числе и чтобы потратить свои баллы).

Подключите QRService — удобный сервис бесконтактной оплаты для своего бизнеса — и принимайте платежи с минимальной комиссией.

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