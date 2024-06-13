10 вопросов и ответов про СБП

В одном материале ответили на 10 распространенных вопросов, которые часто задают новые клиенты, планирующие подключить Систему быстрых платежей (СБП).

Сколько я сэкономлю по сравнению с эквайрингом?

В среднем, банки берут комиссию за прием безналичных платежей по банковским картам в размере 1,5–2,5%, в то время как комиссия за оплату по СБП гораздо ниже — всего 0,4–0,7% от суммы платежа. Какая будет ставка, зависит от вида бизнеса.

Ставка 0,4% действительна для таких сфер бизнеса:

медицинские услуги;

товары повседневного спроса, лекарства, БАДы;

образование, транспортные услуги;

телекоммуникационные, информационные и почтовые услуги;

страховые компании;

управляющие компании;

ПИФы, инвестиционные, пенсионные и благотворительные фонды;

0,4% также платят самозанятые. Для остальных видов бизнеса комиссия составляет 0,7% от перевода. При этом она не может быть больше 1500 рублей за операцию.

Какое оборудование мне понадобится, чтобы подключить СБП?

Специальное оборудование для приема оплат по СБП не требуется — это преимущество этой системы перед эквайрингом, где нужен банковский терминал. QR-код можно распечатать и разместить возле кассы, а если нужно формировать код для каждой покупки — достаточно смартфона, на котором установлено специальное приложение для приема оплат по СБП.

Например, подойдет приложение QRManager. Если ваш банк предоставляет услугу SoftPos и смартфон поддерживает технологию бесконтактной оплаты, QRManager может принять платеж по банковской карте.

Чтобы принимать платежи в интернете, нужно добавить на сайт платежную ссылку, по которой пользователь переходит и оплачивает покупку.

Нужно ли для каждой покупки выпускать новый QR-код или можно распечатать один и использовать его всегда?

Все зависит от того, как вам удобнее — можно работать и так, и так. Два основных вида QR-кодов — статический и динамический. Сравнили их в таблице ниже:

Статический QR-код Динамический QR-код Постоянный код для всех покупателей и покупок Единоразовый код для конкретного покупателя и определенной покупки Бизнес получает статический код, когда подключает СБП Код формируется на кассе Продавец распечатывает такой код и размещает в прикассовой зоне Такой код покупатель может считать с экрана кассового терминала В банковском приложении покупатель указывает сумму самостоятельно Размер оплаты уже указан в ссылке, покупателю его вводить не нужно Статический QR-код не имеет срока действия Период действия продавец может выбрать по желанию: от 5 минут до 90 дней

Еще есть третий способ — кассовая платежная ссылка. Это промежуточный вариант между статическим и динамическим кодами. Представляет собой QR-код, в котором можно менять размер и назначение платежа при каждой транзакции. Покупателю не нужно указывать сумму покупки в приложении банка.

Нужна ли онлайн-касса, чтобы принимать платежи через СБП?

При ответе на этот вопрос нужно руководствоваться положением закона, регулирующего использование онлайн-касс — это закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Практически все представители торговли, а также сферы HoReCa (кафе, рестораны, фитнес-клубы) — то есть те, кто работает с физлицами — обязаны при приеме оплаты от клиента пробивать на онлайн-кассе чек. Неважно, каким способом покупатель вносит платеж — наличным или безналичным. Оплата по СБП относится к безналичным платежам.

В ст. 2 закона № 54-ФЗ перечислены случаи, когда онлайн-кассу можно не применять. Например, если расчеты проводят ИП и юрлица между собой или предприниматели занимаются определенными видами бизнеса.

QRService поддерживает автоматическую работу с ОФД, поэтому продавец может формировать электронные чеки в соответствии с 54-ФЗ. Если у бизнеса меньше 1000 платежей в месяц, выгодно подключить услугу «1 чек — 1 рубль». QRService выступает как поверенный и фискализирует чеки на своем облачном оборудовании. На них будет отмечено, что платеж совершается в пользу вашей организации. Каждый чек обойдется вам всего в 1 рубль.

Как убедить покупателей оплачивать товары и услуги по СБП?

Клиенты привыкли к безналичной оплате картой и к расчетам через СБП могут относиться настороженно. Для некоторых стоп-фактор — то, что не всегда при оплате через СБП есть кешбэк. К сожалению, сейчас мало кто из предпринимателей и покупателей знает, что НСПК (оператор СБП) запустила систему лояльности. Достаточно просто зарегистрироваться в сервисе, пользоваться скидками и получать кэшбек.

Кроме этого, можно предложить покупателям небольшую скидку или кешбэк, например, в виде бонусов при оплате через систему. Во всяком случае, так можно делать на первых порах, пока покупатели еще не привыкли к ней.

Также, система QRService интегрируется с конструктором программ лояльности Benefitty. Из QRManager можно настроить бонусную систему для любого числа торговых точек. Бонусная система работает эффективнее, чем скидка, потому что мотивирует клиента возвращаться за покупками именно к вам, чтобы потратить начисленные баллы.

Можно ли вернуть покупателю деньги, если он оплатил товар по СБП

Здесь все зависит от политики продавца и обслуживающего банка. Если финансовой политикой разрешено проводить возвраты непосредственно продавцу, то средства перечислить обратно покупателю можно в режиме онлайн, причем как частично — если, например, из общей корзины покупок клиент вернул только один продукт, так и полностью.

Деньги возвращаются так же, как и при эквайринге, но при этом не понадобится терминал и банковская карта покупателя:

Клиент обращается к продавцу с чеком на приобретенные товары или сообщает дату, время, сумму покупки (эти сведения доступны в перечне операций в банковском приложении).

В чеке отмечен номер телефона покупателя, с помощью которого он оплатил товар.

По номеру телефона продавец проводит отмену оплаты, а средства поступают на тот же счет, с которого и приходили.

При эквайринге деньги вернутся клиенту в течение 30 дней, а при оплате СБП возврат произойдет мгновенно.

Если политика банка или продавца не предусматривает онлайн возврат на точке продаж, то используется стандартная схема возврата через соответствующее заявление покупателя.

Как при платежах по СБП продавцу понять, что оплата от покупателя прошла успешно?

Банк продавца мгновенно сообщает о проведенной транзакции. Данные о сумме зачисленных средств поступают таким способом, который определен в договоре с банком или с компанией, которая интегрирует кассовое ПО. Это может быть уведомление, смс-сообщение, сообщение в CRM-системе, в кассовой программе, в банковском приложении. Для тех, кто пользуется системой QRService, все проведенные платежи можно посмотреть в приложении QRManager, на смарт-часах или в телеграмм-боте.

Может ли покупатель оплачивать товары и услуги через СБП с помощью кредитной карты?

Это зависит от условий конкретного банка, который выдал клиенту кредитную карту. Так, часть банков приравнивают платежи по СБП к переводам между физлицами и берут с владельцев кредитных карт комиссию при оплате.

Какие есть лимиты при оплате через систему?

Есть только одно ограничение — максимальная сумма одной операции не должна превышать 1 млн рублей. В случае, если сумма сделки больше, рекомендуется разделить ее на несколько отдельных операций.

Важно ли при оплате по СБП, через какой банк клиент ее проводит?

Совершать оплату товаров и услуг через СБП могут клиенты всех банков, которые подключены к этой системе. А это — большинство банков России. Для оплаты нужен только смартфон с установленным банковским приложением.

Подключите прием платежей по СБП, чтобы клиенты оплачивали покупки смартфоном Оставьте контакты, наш менеджер с вами свяжется: Отправить

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