СБП в цифрах: комиссии, лимиты, экономия

Как растет аудитория СБП

Система быстрых платежей становится все более востребованной: только за первые три месяца 2024 года товары и услуги этим способом оплатил каждый третий. Переводы через СБП — еще более популярная услуга. Деньги через систему быстрый платежей переводит каждый второй житель страны.

В среднем в начале 2024 года один человек оплачивал через СБП 13 покупок (данные ЦБ за I квартал). В прошлом году за этот же период через систему быстрых платежей оплачивалось всего 6 покупок.

Всего же за первые три месяца 2024 года было оплачено 0,6 млрд покупок на 1,15 трлн рублей (здесь учитываются и покупка товаров, и услуги, оплаченные через СБП). По данным ЦБ, за год доля этой разновидности операций выросла на 12 пунктов и достигла 27%.

В 2024 году бизнес также все чаще делает выбор в пользу СБП. Только за январь-март количество магазинов и компаний, которые принимают платежи через СБП, выросло на 16%. Это означает, что через СБП оплатить товары или услуги возможно в 1,5 млн торговых точек и компаний.

Система быстрых платежей для бизнеса — это:

экономия на эквайринге;

моментальное поступление денег на расчетный счет;

сокращение затрат на оборудование.

Активно развивающееся направление — переводы юридических лиц гражданам. В начале 2024 года их количество увеличилось в 2,5 раза. Услугой пользуются страховщики, брокеры и т.д.

Что нужно знать о комиссии

На размер комиссии влияет вид деятельности бизнеса. В зависимости от того, что продает торговая точка или какие услуги оказывает компания, комиссия может быть или 0,4%, или 0,7% При совершении операции она списывается с расчетного счета на следующие рабочий день.

Комиссия 0,4%

Потребительские товары.

Товары повседневного спроса.

Медицинские и образовательные учреждения.

Транспорт.

Инвестиционные фонды, ПИФы и управляющие компании.

Благотворительные организации.

Лекарства и товары медицинского назначения, БАДы.

Страховщики.

Пенсионные фонды.

Информационные, телекоммуникационные и почтовые услуги.

Самозанятые.

Комиссия 0,7%

Все остальные категории бизнеса.

Важно: установлен максимальный размер комиссии за операцию. Она не может быть более 1500 рублей.

Платформа QRService помогает компаниям и ИП получать и фискализировать платежи по СБП в соответствии с 54-ФЗ. Благодаря сервису можно принимать оплаты в онлайн-магазинах и офлайн торговых точках. QRService подойдет для любых сфер бизнеса. Подключите СБП и пользуйтесь всеми преимуществами этого способа принимать платежи!

Существуют ли ограничения

Основное ограничение для платежей через СБП — сумма одной операции, для которой установлена верхняя планка. Она составляет 1 млн рублей. При необходимости более крупную сумму можно разбить на несколько чеков.

Еще одним препятствием может стать счет в банке, который не работает с системой быстрых платежей. Но эта проблема легко решаема: достаточно открыть новый счет в банке, включенном в СБП.

Определенные ограничения установлены и для B2B-переводов (но не по размеру платежа!). Переводы через СБП будут недоступны в случае, если:

у компании есть только один счет — счет по вкладу;

лицевой счет получателя открыт в казначействе;

платеж нужно провести по поручению.

Сколько можно сэкономить

Прием оплаты по СБП намного экономичнее эквайринга. В банках за прием безналичных платежей придется заплатить в среднем 2,5%. В СБП — от 0,4% до 0,7%.

Заработок цветочного магазина — 1,5 млн рублей. При комиссии за эквайринг в банке 2,5% ее размер за месяц составит 37 500 рублей. Если же магазин начнет принимать платежи по СБП, комиссия будет всего 10 500 рублей.

Торговые точки и компании, принимающие платежи через СБП, снижают расходы на комиссию в несколько раз. Именно поэтому система быстрых платежей востребована как малым, так и средним бизнесом.

Принимать платежи через СБП просто — достаточно установить приложение QRManager от QRService. Для его установки подойдет смартфон с технологией бесконтактной оплаты. При поддержке банком технологии SoftPos клиенты могут платить не только своим смартфоном, но и банковской картой в одно касание.

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