Разумное планирование бюджета для ГРБС и сети учреждений

Продолжаем цикл статей, посвященных разумному финансовому планированию. Сегодня поговорим о том, как организовать взаимоотношения между учредителем (ГРБС) и сетью подведомственных учреждений в части нормативного планирования. Допущенные ошибки, в том числе при заполнении соответствующей документации, могут обернуться сокращением финансирования и вопросами со стороны контролирующих органов об обоснованности примененных при расчете нормативов. Ускорить и упростить работу поможет автоматизация этой работы, в том числе с использованием системы «Отраслевой информационный ресурс» (ОИР) на базе ЭС РАМЗЭС 2.0.

Законодательное регулирование нормативного планирования

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 № 83-ФЗ изменил подход к финансированию и построению взаимоотношений между учредителем и подведомственными учреждениями.

Планово-экономические службы бюджетных и автономных учреждений работают с большим набором взаимосвязанных документов:

государственное (муниципальное) здание

соглашение о предоставлении субсидии

приказ об утверждении базовых нормативов и корректирующих коэффициентов

план финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД)

расчеты (обоснования) к ПФХД

сведения об операциях с целевыми субсидиями

другие

Казенные учреждения не ведут планов ФХД, для них существует бюджетная смета и обоснования к ней.

Разберемся, с какими проблемами нормативного планирования придется столкнуться специалисту и рассмотрим пути их решения.

Государственное задание и проблемы его финансирования

Госзадание (ГЗ) — базовый документ, определяющий плановые показатели объема и качества предоставляемых услуг (работ) госучреждения на очередной финансовый год и плановый период.

Показатели ГЗ определяют размер предоставляемой учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания.

Расчет финансового обеспечения по каждой услуге в ГЗ производится на основании:

базового норматива затрат на единицу услуги;

корректирующих коэффициентов (с учетом отраслевой и территориальной специфики учреждения).

Учредитель самостоятельно рассчитывает и устанавливает базовые нормативы и коэффициенты.

Для расчета нормативных затрат на оказание госуслуги (i) используетсяформула:

Норматив на оказание госуслуги = Базовый норматив затрат × Коэффициент отраслевой корректирующий × Коэффициент территориальный корректирующий

Где взять методы и инструменты расчета базовых нормативов? Основной регламентирующий документ — Постановление Правительства № 640 от 26 июня 2015 года. Но проблема в том, что у большинства ГРБС отсутствуют современные системы планирования, что затрудняет прохождение двух этапов расчета нормативов, предусмотренных указанным НПА:

сбор данных с учреждений для проведения расчетов; расчет по группам затрат.

Обычно работа по сбору данных ведется посредством обмена информацией, представленной в формате Excel, по e-mail. Это не только существенно затягивает сбор сведений, но и увеличивает риски технических ошибок при объединении и систематизации данных (различные форматы из-за версий ПО, различные форматы данных полей). И это при условии предоставления заведомо корректных данных со стороны учреждений, а если это не так?

В среднем в региональных ГРБС системы здравоохранения только на сбор статистики уходит до 4 человеко-часов на одно подведомственное учреждение, а это потеря до 10 рабочих дней при наличии небольшой подведомственной сети.

По второму пункту можно сказать тоже самое — после сбора неоднородных данных приходится тратить значительное время на их систематизацию, приведение в надлежащий вид.

В стремлении упростить себе работу некоторые ГРБС берут нормативы и коэффициенты у своих коллег (в том числе из иных отраслей), что в последующем при проверке вызывает вопросы об обоснованности. Но зачастую даже заимствовать базовые нормативы невозможно, их нужно считать на основании ресурсообеспечения учреждений.

Решение — автоматизированная система, которая позволяет собирать информацию с учреждений в реальном времени, систематизировать и использовать для расчета нормативов и составления госзадания.

Последующее изменение размера субсидии

Внесение изменений в существующее ГЗ и размер субсидирования — нередкий случай. При этом необходимо отразить произошедшие изменения в госзадании и по цепочке в других документах (соглашение, ПФХД), провести загрузку актуальных данных на bus.gov.ru.

Изменения объемов субсидии допускаются только при изменении объемов государственного (муниципального) задания и оформляются в виде допсоглашений к основному соглашению. Этот процесс тоже автоматизируется для защиты от ошибок, связанных с человеческим фактором и более быстрого прохождения процесса согласования.

Что касается платных услуг (работ), оказываемых учреждениями. Средства, полученные от такой деятельности, с учетом положений Федерального закона № 83-ФЗ, поступают в самостоятельное распоряжение учреждений и могут направляться на цели, ради которых создано учреждение. При этом необходимо скорректировать объем субсидии с учетом коэффициента платной деятельности и актуализировать сопутствующие документы. Об этом многие учреждения просто забывают.

Если учреждению предоставляются субсидии на для возмещения расходов целевого характера, например, для покупки оборудования, то между ГРБС и учреждением заключается соглашение и заполняются сведения об операциях с целевыми субсидиями (также размещаются на официальном сайте bus.gov.ru).

Все эти операции гораздо удобнее и быстрее проводятся через ОИР (на базе РАМЗЭС 2.0), включая распределение объемов субсидий (включая субсидии на иные цели и на капвложения) с учетом региональной и отраслевой специфики, базовых нормативов и поправочных коэффициентов.

Кратко о ПФХД

Мы несколько раз упоминали план финансово-хозяйственной деятельности. Этот документ и особенности его заполнения более подробно мы рассмотрим в других статьях. Отметим только, что это табличный документ, содержащий сведения о плановых объемах доходов и расходов учреждения по видам финансового обеспечения (госзадание, иные цели, платные услуги, ОМС) и кодам бюджетной классификации (КФО, КВР, КОСГУ и др.), включая детализированные обоснования запланированных поступлений и выплат.

Он формируется на основании общих требований Минфина (приказ № 186н от 31.08.2018) и порядка, утвержденного учредителем. В августе 2020 года внесены очередные изменения, о них тоже будем рассказывать (в настоящее время новый Приказ № 168н от 17.08.2020 находится на регистрации в Минюсте России).

При помощи ОИР (на базе ЭС РАМЗЭС 2.0) можно:

рассчитывать и обосновывать каждую статью расходов и доходов ПФХД (4-х уровневая детализация);

контролировать показатели ПФХД на протяжении всего бюджетного цикла в реальном времени;

автоматизировать процесс согласования, утверждения и подписания со стороны ГРБС изменений плана ФХД и других документов с использованием системы электронного документооборота (СЭД) с имеющимися сертификатами электронной подписи (ЭП).

Автоматизация бюджетного планирования с ОИР

В первую очередь автоматизированная система сокращает бумажный документооборот в сети учреждений и дает возможность вовсе от него отказаться в пользу более дешевой, скоростной и современной СЭД, уменьшает время обработки типовых операций по составлению, формированию, проверке и согласованию документов.

Как-нибудь на «живом» примере мы представим аналитику — во сколько раз сокращается выполнение типовых операций, или попросим рассказать об этом наших Заказчиков.

Что получают ГРБС и подведомственные учреждения, начиная работу в ОИР

Как разработчики программного продукта мы всегда придерживались принципа, что Пользователь должен пользоваться продуктом, а не заниматься его настройкой, загрузкой данных, длительным освоением.

Поэтому вот реальный пример объёма работ по подготовке информационной системы ОИР, выполненных за 3 дня (!) для одного из региональных министерств здравоохранения. В системе:

загружен перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными государственными учреждениями с указанием реквизитов — наименования услуги и учреждения, уникального номера услуги, показателей объема и качества;

создан реестр целевых субсидий (с указанием полного наименования, уникального кода, КБК);

проведена детализация статей затрат для каждого вида финансового обеспечения (субсидия на ГЗ, на иные цели, средства ОМС, приносящая доход деятельность);

кастомизирована актуальная форма ПФХД, применяемого на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для подведомственных учреждений соответствующего региона и ведомства.

Мы также наполнили информационную систему актуальными данными Заказчика. В частности были внесены сведения по четырем десятками подведомственных учреждений:

КБК, используемые для финансового обеспечения (КВР 611,612,621,622);

планируемые доходы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и остатки на начало года с детализацией по видам финансового обеспечения;

утвержденные ГЗ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;

утвержденные базовые нормативы затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ).

В системе ОИР этого Министерства созданы учетные записи.

ГРБС и все учреждения уже могут работать в сервисе, использовать свои реальные данные, обмениваться информацией, согласовывать документы и выполнять все задачи по планированию. Это и есть разумное финансовое планирование.