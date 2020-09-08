Разумное финансовое планирование. Знакомство с системой РАМЗЭС 2.0

Наш блог будет интересен экономистам, руководителям и главным бухгалтерам государственного сектора любого уровня — от ГРБС до учреждений. Мы рассказываем о том, что процесс бюджетного планирования можно автоматизировать при помощи современного веб-сервиса РАМЗЭС 2.0, после чего работа становится гораздо комфортнее, а количество проблем радикально сокращается.

Это первая статья из цикла «Разумное финансовое планирование» и посвящена краткому описанию продукта.

Разработчик и правообладатель Системы — компания ФИНАТЕК — начала работу в 2011 году и за несколько лет достигла того, что системой РАМЗЭС 2.0 пользуется уже более 1000 учреждений различных уровней бюджетной системы РФ.

К системе подключены Минздрав и Минспорт Московской области, Росавиация, Росморречфлот, несколько региональных министерств Сахалина, Рязанской области, Крыма, других регионов, многие учреждения ДЗМ, Минобрнауки, Минкультуры и Минприроды РФ, другие. Все они довольны и счастливы с нами.

РАМЗЭС 2.0 — комплексный веб-сервис, включающий следующие решения:

‒ Отраслевой информационный ресурс (ОИР) органа исполнительной власти (федерального, регионального, муниципального);

‒ ПФХД 2.0;

‒ Эффективный контракт (ЭК);

‒ Внутренний финансовый контроль (ВФК);

‒ Календарный план спортивных мероприятий;

‒ Иные решения.

ОИР — решение для ГРБС и всей сети подведомственных учреждений

Автоматизирует процессы нормативного планирования бюджета по сети подведомственных учреждений, оптимизирует процессы по расчету нормативных затрат и корректирующих коэффициентов по учреждениям.

С его помощью выполняются нормативное планирование, моделирование и расчет бюджетных ассигнований (государственное задание, иные цели, капитальные вложения, госпрограммы и др.), планирование, расчет, обоснование и контроль финансово-хозяйственной деятельности учреждений, а также мониторинг выполнения натуральных и стоимостных показателей государственного (муниципального) задания.

С помощью системы формируется, согласуется и утверждается вся положенная документация (госзадание, соглашения, план ФХД и др.), данные которой можно загрузить в соответствующие государственные информационные системы (Электронный бюджет, bus.gov.ru, ГИС РЭБ МО и другие).

ПФХД 2.0 — решение для отдельных учреждений по формированию плана ФХД с обоснованиями

Одно из самых востребованных решений ФИНАТЕК для отдельных федеральных и региональных учреждений без подключения ГРБС. Предназначено для планирования финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений с учетом филиалов, подготовки обоснований доходов и расходов. Сервис учитывает не только приказ 186н, но и отраслевые особенности ГРБС.

Эффективный Контракт

Это решение для расчета стимулирующих выплат в крупнейших учреждениях, в том числе с сотнями и тысячами сотрудников.

Умеет контролировать целевые показатели труда работников учреждений, которые используются для проведения расчета размера стимулирующей (премиальной) части оплаты труда. Поддерживает несколько методологий.

Балльная система, ведение единого реестра критериев оценки с гибкой настройкой параметров — максимальный балл, коэффициенты значимости, диапазоны и т.п. Умеет рассчитывать стимулирующие выплаты в рамках определенных параметров, например, при установлении лимита размера ФЗП и других. Имеет явную политическую ценность — сводит к минимуму непонимание сотрудников в части расчета выплат, дает полную и прозрачную картину. Как — спрашивайте, расскажем.

Календарный план спортивных мероприятий

Автоматизирует процесс составления, согласования и утверждения календарного плана спортивных мероприятий учреждений, отчетности об исполнении спортивных мероприятий, сводного календарного плана спортивных мероприятий с учетом плановых нормативных затрат. Решает главную проблему — дублирования участников соревнований. Считаем. что пока этот продукт уникален для спортивной отрасли.

Об этих и других продуктах мы будем рассказывать в следующих наших статьях, не забудьте подписаться на блог.

Ролевая модель. Система предусматривает разделение ролей между пользователями ГРБС и учреждений, использование квалифицированных сертификатов электронной подписи (любых уполномоченных УЦ) для процедур согласования движения бюджетных средств и утверждения документации.

Как можно подключиться к РАМЗЭС 2.0

Мы никогда не продаем кота в мешке, всегда готовы показать систему в удаленном режиме. Если Вы представитель ГРБС или крупного учреждения — мы сделаем бесплатный пилотный проект.

Пилотный проект — это не демо, не «пустышка». Это полноценная настройка системы для вашего учреждения со всеми актуальными данными с bus.gov.ru или более актуальными данными, которые вы нам дадите. Для ГРБС подключаем пару-тройку подведомственных учреждений, чтоб были понятны все процессы нормативного планирования и контроля.

РАМЗЭС 2.0 — облачный сервис. Доступ к системе осуществляется через интернет из веб-браузера — достаточно создать учетные записи для будущих пользователей и определить уровни их доступа в систему. Он всегда актуален, соответствует законодательству и позволяет работать с любого места с доступом в интернет.

В отличие от многих ГИС система РАМЗЭС 2.0 всегда работает, телефоны и другие каналы связи доступны, на линии поддержки у нас работают специалисты с отличным знанием бюджетного учета, говорящие с вами на одном языке.