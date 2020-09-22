Результаты использования системы РАМЗЭС 2.0 на реальном примере внедрения

На прошлой неделе мы опубликовали статью о Разумном планировании бюджета для ГРБС и сети учреждений, где, в числе прочего, обещали показать на «живом» примере аналитику — во сколько раз сокращается выполнение типовых операций.

На примере одного из наших Заказчиков — Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области — опубликуем интересную статистику, вот она:

Результаты внедрения системы были серьезно проанализированы Заказчиком и показаны в презентации для обоснования затрат на систему РАМЗЭС 2.0 и дальнейших интеграционных проектов. Выводы относительно ЭС РАМЗЭС очень позитивные.

Из всей презентации разберем только показанный выше слайд, на котором видна реальная экономия на трудозатратах специалистов.

Если сделать короткий вывод, то затраты на РАМЗЭС окупаются в первый же месяц строго за счет глобального сокращения трудозатрат. Пользователи начинают экономить МИНИМУМ 20 % рабочего времени. Это относится ко всей подведомственной сети, а не только к Министерству, экономится время десятков специалистов.

Кроме этого, весь процесс бюджетного планирования становится управляемым и контролируемым по сравнению с дорамзэсовскими временами, за счет внедрения СЭД в разы облегчается процесс согласования документов, для этого и внедряется РАМЗЭС.

Тут же хотелось показать только время, стоимость которого за время работы Министерства уже многократно превысила РАМЗЭС.

В общем, спасибо нашим Заказчикам за отличный анализ, мы сами не умеем пока так себя рекламировать.