ПФХД: экономим время и нервы

При формировании плана финансово-хозяйственной деятельности существуют две главные проблемы: отсутствие полноценных инструментов для его формирования и отсутствие средств автоматизации процессов. Имеющиеся в распоряжении учреждений государственные системы (Электронный бюджет, bus.gov.ru, www.cbias.ru и другие ГИС), способны работать только с готовыми цифрами (набивалки). Но ведь цифры еще нужно как-то получить, а, самое главное, — обосновать!

А что делать, если у учреждения есть филиалы? Согласно Приказу Министерства финансов № 186н от 31.08.2018 ПФХД необходимо формировать с учетом взаиморасчетов между головным учреждениями и филиалами. Также по каждому филиалу нужно сформировать отдельный ПФХД, затем проверить, утвердить и разместить на портале открытых данных bus.gov.ru. Непростая задача, если процесс затягивается из-за отсутствия автоматизации.

Давайте разберемся в этапах формирования ПФХД и тех решениях, которые сократят трудозатраты в разы и позволят избежать многих ненужных ошибок.

Нормативка

Основополагающий документ по ПФХД — вышеуказанный Приказ № 186н. При этом каждый учредитель должен составить внутренний приказ, определяющий особенности формирования ПФХД в конкретной сети учреждений, сроки предоставления плана и его утверждения.

Показатели ПФХД и обоснования (расчеты) плановых показателей формируются по соответствующим кодам бюджетной классификации в части: планируемых поступлений, планируемых выплат, перечислений средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Приказом № 168н (зарегистрирован в Минюсте РФ 11.09.2020) вносится требование к федеральным бюджетным и автономным учреждениям размещать ПФХД в системе «Электронный бюджет». Однако, это также работа с готовыми цифрами, и для того, чтобы их рассчитать и обосновать, инструментов автоматизации у учреждений не имеется. Особенно трудоемкий процесс — расчет обоснований доходов и расходов, который является неотъемлемой частью ПФХД (отметим, что на момент написания статьи даже верхний уровень обоснований, утвержденный Приказом 158н (Приложение 2) в системе Электронный бюджет, просто отсутствует).

Обоснования доходов

Обоснования необходимо формировать в разрезе видов доходов. Для этого данные оформляются в виде таблиц.

В таблицах, в частности, отражаются доходы: от использования собственности (например, арендная плата), оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждений (включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания), безвозмездные поступления, целевые субсидии и другие.

То есть требуется детально просчитать получение доходов учреждения от различных источников на текущий/следующий год и плановый период. А это достаточно трудоемкий процесс, отнимающий определенную часть времени специалиста.

Обоснования расходов

Обоснования плановых показателей выплат также формируются на основании расчетов соответствующих расходов.

Конечно, и эти данные необходимо формировать в виде таблиц в разрезе КОСГУ и видов расходов. В план включают информацию о таких расходах как: оплата труда и страховых взносов, выплаты по социальному обеспечению и иные выплаты населению, налоги, сборы, другие аналогичные платежи в бюджет, приобретение товаров, работ, услуг и прочие расходы.

Чтобы расчет расходов был обоснованным, необходимо применять нормы трудовых, материальных и иных ресурсов. При этом соблюдая требования, установленные законодательством, к примеру, ГОСТами, СНиПами, различными порядками и регламентами оказания госуслуг (работ). Также необходимо детально просчитать расходы учреждения в разрезе КВР и КОСГУ по различным источникам финансирования на текущий/следующий год и плановый период. Это еще более трудоемкий процесс, для которого, по нашему мнению, существует только одно средство автоматизации в настоящее время, вы сейчас о нем читаете.

Разработчики системы РАМЗЭС постоянно проводят анализ актуальных требований различных федеральных НПА, Приказов Минфина РФ, Постановлений Правительства РФ и т.д., и регулярно обновляют систему, поддерживая актуальные изменения.

Благодаря ежедневной методологической работе создан инструмент, который подойдет любому ведомству и сети подведомственных учреждений. Если же понадобятся индивидуальные настройки, связанные с территориальными или отраслевыми особенностями, это займет минимум времени. Специалисты РАМЗЭС в самые короткие сроки произведут настройку системы под отраслевые требования, требования субъекта РФ или муниципалитета.

Автоматизация формирования ПФХД

Формировать, обосновывать, загружать в bus.gov.ru ПФХД учреждение может с помощью системы РАМЗЭС 2.0, если точнее, с электронным веб-сервисом ПФХД-2020. А если финансовое планирование построено совсем разумно, и ваше учреждение работает в ОИР, то согласование и утверждение плана учредителем — тоже вопрос нашей системы.

Система позволяет проводить качественное планирование, учитывая распределение финансового обеспечения по филиалам и взаиморасчеты внутри сети учреждений в разрезе видов финансового обеспечения. Аналогов данному функционалу мы пока не видели.

РАМЗЭС 2.0 не только рассчитывает, но и обосновывает (детализирует) каждую из статей расходов и доходов ПФХД. (рис. 1-3)

Рисунок 1

При этом сведения загружаются в систему в автоматическом режиме с помощью импорта словарей и уже имеющихся расчетов в таблицах Excel. Это позволяет значительно сократить время работы, по сравнению с ручным вводом информации.

Заполнив лишь раздел «Обоснования расходов», все данные можно перенести в ПЛАН ФХД и в раздел «Закупки» с помощью Импорта данных (рис.1). Автоматизация процесса налицо и никакой двойной работы.

Рисунок 2

Рисунок 3

Ускорение процессов по работе над ПФХД

Насколько можно ускорить процесс формирования ПФХД, давайте посмотрим на примере внедрения системы в Министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области. Мы писали об этом проекте недавно в нашем блоге.

Вот как выглядит процесс формирования ПФХД до внедрения РАМЗЭСа:

Затраченное время — от 17-ти (минимум) до 24-х дней.

А теперь посмотрим, что происходит после внедрения системы в Министерстве:

Теперь минимальный срок составляет 1 день 8 часов! Экономия в 14 раз!

Плюс ушел ряд серьезных проблем, которые носят постоянный характер, если нет средств автоматизации этого процесса.

Все благодаря тому, что с РАМЗЭС 2.0 можно:

вносить корректировки в ПФХД, сохраняя историю изменений и все предыдущие редакции плана;

проводить моментальный системный анализ;

сократить объем бумажного документооборота при переходе на ЭДО;

в десятки раз сократить время обработки типовых операций по составлению, формированию, проверке и согласованию документов (если работаете в ОИР).

Исключены ошибки при планировании закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ и законодательных изменениях. Работать над планом ФХД можно с любого устройства, имеющего доступ в интернет. Система может использоваться как отдельным учреждением, так и ГРБС со всей подведомственной сетью (ОИР, о чем мы уже писали).

РАМЗЭС 2.0 совместим с другими системами и, конечно, из него можно провести выгрузку на портал bus.gov.ru.

По стоимости система РАМЗЭС 2.0 ПФХД-2020 сравнима с услугами консультантов 1C, при этом вы получаете не только сам веб-сервис, но и круглосуточную поддержку наших экспертов. На «горячей линии» вам ответят специалисты с высшим экономическим образованием, отлично знающие специфику бюджетного учета.

Внедрение

Система проста и интуитивно понятна, мы пока не видели экономистов, у которых бы возникали сложности в работе. Но главный плюс в другом. Экономист, как мы считаем, должен заниматься в системе именно планированием, а не настройкой, загрузкой справочников, форм и т.п. кастомизацией.

Всю настройку, в том числе для отдельного учреждения, делает наша команда. Это означает следующее: