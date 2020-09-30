РАМЗЭС 2.0 решает отраслевые задачи: с нами теперь Минспорта Республики Крым

Все отлично сказано на картинке новости — «РАМЗЭС 2.0» теперь есть и в Крыму. Министерство спорта Республики Крым и его подведомственные учреждения стало первым ГРБС региона, чьи специалисты получили все преимущества использования системы.

В данном случае выгода двойная, так как система не только автоматизирует бюджетное планирование, но и решает отраслевые задачи спортивной отрасли — ведет Календарный план спортивных мероприятий, учет участников соревнований. Система способна рассчитывать стоимость спортивного мероприятия, стоимость участия отдельных спортсменов, тренеров, рассчитывать стоимость спортивной подготовки участников, а также решает вечную для отрасли проблему «дублирования» участников соревнований, из-за которой происходит скрытое необоснованное увеличение финансирования, приводящее к растрате бюджетных средств.

Объектами автоматизации выбраны следующие направления деятельности Министерства:

перевод плана ФХД в систему электронного документооборота (СЭД) с применением электронной подписи (ЭП);

согласование изменений плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и учредителя с использованием СЭД;

обоснование расходов и доходов учреждений в соответствии с Приказом Минфина России от 31 августа 2018г. № 186Н и требованиями региональных ОГВ;

формирование государственного задания и соглашения (допсоглашения) о предоставлении субсидии;

формирование соглашения (допсоглашения) о предоставлении субсидий на иные цели;

расчет/пересчет базовых нормативов затрат на оказание услуг (работ) в рамках государственного задания и др.;

формирование и ведение реестра спортсменов, тренеров и дополнительных (медики, помощники тренеров и др.) участников спортивных мероприятий;

создание карточки спортивного мероприятия (наименование, дата проведения, виды спорта, дисциплины, город, код из ЕКП и др.);

расчет плановых и фактических затрат по группам расходов (проезд, проживание, суточные, судейство, видеосъемка и др.) на проведение соревнований, сборов;

мониторинг результатов по индивидуальным и командным видам спорта (протокол соревнований);

формирование календаря спортивных мероприятий в режиме электронного документооборота (с возможностью применения электронной подписи) с журнализацией истории изменений.

Кроме доступа Учредителя каждое подведомственное учреждение будет иметь двух пользователей системы с разделенными правами, ответственных за экономический и спортивный блок.

15 сентября прошел первый обучающий вебинар для учреждений (по спортивному блоку), 2 октября планируется второй (по экономическому блоку).