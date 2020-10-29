Инструменты для расчета нормативов затрат в бюджетном планировании

Продолжаем освещать вопросы, связанные с бюджетным планированием. В одной из первых статей в блоге мы рассказывали о разумном финансовом планировании для сети учреждений и касались темы расчета нормативов. Сегодня попробуем немного глубже в ней разобраться.

Главный документ, из которого можно взять методы и инструменты расчета нормативов — Постановление Правительства № 640 от 26 июня 2015 года.

Но конкретный порядок расчетов должны устанавливать учредители и профильные министерства, учитывая отраслевые правила и рекомендации.

К примеру, муниципальный отдел образования для расчета нормативов затрат будет использовать несколько законодательных актов:

Постановлением Правительства от 26.06.2015 № 640;

Порядок формирования и обеспечения государственного задания, утвержденный на региональном и муниципальном уровнях;

Приказы Минпросвещения России от 20.11.2018 № 235 и № 237 — в качестве отраслевых рекомендаций.

Расчет нормативов возложен на учредителей, но и подведомственные учреждения не остаются в стороне. Они дают информацию, данные для более точных расчетов, с учетом собственных потребностей в финансировании, специфики деятельности, местонахождения и т.д.

Для расчета нормативов затрат используются различные подходы. Например, в основу можно взять ресурсные нормы — материальные, технические, трудовые. Их придется искать в СНиП, СанПиН, различных стандартах и регламентах. Если подобных законодательных актов нет вообще или нет именно для данной отрасли, то придется либо прибегать к применительным нормам, проще говоря — брать чужие нормативы и подгонять под свои нужды, или использовать другой метод.

На практике сбор информации для проведения расчетов нормативов затрат часто представляет собой хаотический обмен данными между подразделениями и учредителем. Нет единых форм и таблиц для заполнения и систематизации, сложно анализировать поступающие сведения и собирать в единую систему, цифры подгоняются, искажаются, и в итоге при проверке учредитель не в состоянии их как-либо объяснить и обосновать.

Автоматизация расчета нормативных затрат

Естественным выходом является использование специальной программы для расчетов. Необходимо, чтобы данные не только можно было обрабатывать в программе, но и оперативно в нее подгружать, формировать специализированную документацию, например, для обоснования состава затрат для той или иной государственной услуги.

Т.е. нужно решение, в котором смогут работать сразу много пользователей независимо друг от друга, вносить изменения, загружать и выгружать данные, и все это будет контролироваться учредителем.

Компания ФИНАТЕК обладает таким решением. Это уже известный вам РАМЗЭС 2.0.

Что позволяет делать сервис всей сети подведомственных учреждений и их учредителю:

производить расчеты нормативных затрат (базовых нормативов затрат) на оказание государственных услуг (выполнение работ), на основании актуальной статистики по всей сети учреждений;

вести планирование нормативных затрат в целях формирования госзадания на очередной год и плановый период;

не только рассчитывать, но и обосновывать каждый вид расхода, в том числе в целях проверки вышестоящими органами;

контролировать исполнение госзаданий, показатели ПФХД;

автоматизировать согласование документов при помощи электронного документооборота и электронной подписи;

сократить до минимума бумажный документооборот или полностью отказаться от него.

С помощью РАМЗЭС 2.0 рассчитываются отраслевые и территориальные коэффициенты, а схема расчета предельно понятна.

Однако, это лишь один из методов расчета, позволяющий получить расчетный норматив. Плюс ко всему — огромное множество различных аналитических форм отчетов представлены и разработаны в системе РАМЗЭС 2.0. Пример расчетов и отчетных форм можно увидеть на рисунке 1:

Рисунок 1

Расчет нормативных затрат с использованием материальных, технических, трудовых ресурсных норм наиболее часто встречается у представителей отраслей, в которых нет возможности позаимствовать базовые нормативы у профильных федеральных органов исполнительной власти. Для этого приходится проводить детализированный расчет нормативов по группам затрат для каждой услуги.

Подобный расчет представлен на рисунке 2.

Рисунок 2

Все эти цифры собираются из подробных мельчайших деталей, то есть необходимо рассчитать норму ресурса на единицу каждой услуги, количество ресурса, задействованного в оказании услуги, затраты на каждую услугу, количество услуг и т.д. Подробную детализацию норматива можно увидеть на рисунках 3 и 4.

Рисунок 3

Рисунок 4

РАМЗЭС позволяет не только детализировать расчеты нормативов и провести их в гораздо более короткие сроки по сравнению с использованием, к примеру, таблиц Excel (по нашим данным временные затраты сокращаются в 10 и более раз), но и подготовить документацию, обосновывающую расчеты для проверяющих.

Решаются главные задачи — расчет и обоснование. Кроме того, РАМЗЭС взаимодействует с внешними системами, позволяя создавать отчеты, согласно требованиям Счетной Палаты и других контролирующих органов, загружать необходимые данные на bus.gov.ru, в Электронный бюджет, а также обмениваться данными с 1С, Парус, Криста и другими программами.

Мы предлагаем вам поделиться с нами информацией — как в вашем учреждении ведется расчет нормативов затрат? Сколько времени занимает? Как вы относитесь к автоматизации этого процесса?

И, конечно, как всегда, ждем ваши вопросы по РАМЗЭС 2.0, в том числе методические, мы с радостью ответим на них в комментариях.