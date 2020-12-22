Автоматизация внутреннего финансового контроля: выявляем нарушения до проверки

Бюджетный кодекс обязывает проводить внутренний финансовый аудит (ВФА) всех администраторов бюджетных средств, включая органы власти и местное самоуправление, с 2019 года требование относится и к получателям бюджетных средств. ВФА направлен на оценку исполнения бюджетных полномочий, подтверждение достоверности бюджетной отчетности, проверку ведения бюджетного учета и т.д. Чтобы ВФА прошел без сучка и задоринки, необходимо проводить регулярный внутренний контроль, о котором мы сегодня поговорим.

Как всегда, сложность в том, что осуществлять ВФК нужно, но не понятно как — Минфин России, по мере возможности, осуществляет только методическую поддержку, а вот единые нормативы и требования к организации и осуществлению внутреннего контроля отсутствуют. Определять порядок проведения ВФК администратору бюджетных средств придется самостоятельно.

Зачем вообще нужен внутренний контроль, если и так учреждениям хватает проверок от контролирующих органов? Когда мы рассказывали о составлении ПФХД на 2021, то говорили, что план стал более детализированным, появились формы обоснований, которые обязательны для заполнения в соответствии с новым Приказом № 168н. Обоснованность расходов — краеугольный камень бюджетной отчетности. Если вы не можете обосновать расходы по выделенным субсидиям в рамках госзадания, значит средства расходуются не по назначению.

Если подобные обстоятельства будут выявлены в процессе проверки, то мало того, что учреждение может пострадать финансово (урежут субсидирование), так еще и руководителю придется отвечать перед вышестоящим начальством и оправдываться в отсутствии коррупции в его подведомственном учреждении.

ВФК позволяет оперативно выявить и устранить недостатки до проведения аудита, а также пресечь нарушения бюджетного законодательства и неправомерные действий должностных лиц. Скажем так, ВФХ — это профилактика коррупции и путь к оптимизации расходования бюджетных средств.

Как и другие процессы в бюджетном учреждении, ВФК можно в значительно мере автоматизировать. Подсистема электронного сервиса РАМЗЭС «Внутренний финансовый контроль (ВФК)» представляет собой единое информационное пространство, где собраны все необходимые элементы ВФК:

Перечень бюджетных процедур (с расшифровкой включенных в них бюджетных процессов и операций);

Перечень бюджетных операций (с юридическим обоснованием и указанием исполнителей);

Контрольные действия, методы, способы и виды контроля;

Ответственные за контроль лица.

В Подсистеме пользователи могут автоматически формировать карты ВФКпо каждой бюджетной процедуре, которые отражают основные показатели контроля, контрольные действия и способы их осуществления.

В едином журнале ВФК регистрируются проведенные контрольные действия, выявленные нарушения и недостатки. В журнале могут работать пользователи из различных структурных подразделений, ведь РАМЗЭС — это облачный сервис, доступ к которому осуществляется через Интернет, прямо из веб-браузера.

По результатам ВФК в подсистеме формируется отчет о результатах внутреннего финансового контроля. Его можно представить как в табличном виде, так и в графическом. Так наглядно демонстрируется соотношение положительных и отрицательных результатов при проверке:

Несомненный плюс Подсистемы — гибкость настройки. Специалисты компании ФИНАТЕК проведут настройку системы в соответствие с требованиями по ВФК конкретного заказчика.