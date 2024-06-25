РАМЗЭС 2.0 обзор

Требования к этикеткам и биркам для одежды

Если вы планируете создать собственный бренд одежды и продавать ее на Ozon, стоит позаботиться о каждой детали, включая этикетки. Ведь если на изделиях не будет торговых ярлыков и вшивных лент, можно получить штраф от Роспотребнадзора. В статье рассказали, как сделать хорошие этикетки и что на них нужно написать.