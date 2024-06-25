РАМЗЭС 2.0 обзор

Система финансового (бюджетного) планирования для бюджетных, автономных и казенных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней бюджета.
Госзадание, соглашения, согласование и утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности и других документов через электронный документооборот, расчет нормативов и ресурсообеспечения, и обоснование бюджетных ассигнований, анализ эффективности работы подведомственных учреждений и полный контроль со стороны ГРБС в реальном времени.
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