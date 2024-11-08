РАМЗЭС для студентов Финансового университета

Финансовый университет при Правительстве России и ООО «ФИНАТЕК» заключили договор о практической подготовке.

Предметом договора является организация практической подготовки обучающихся Финансового университета, при освоении образовательной программы, в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций.

Договор о практической подготовке обучающихся заключили директор Дирекции трудоустройства, развития карьеры и работы с выпускниками Охтова Ирина Мухадиновна и генеральный директор Вшивков Филипп Михайлович.​​

Данный договор является расширением давнего сотрудничества между Финансовым университетом и ООО «ФИНАТЕК».

Сотрудники «ФИНАТЕК» являются преподавателями-практиками Финуниверситета, регулярно участвуют в мероприятиях вуза, выступают на научно-практических конференциях.