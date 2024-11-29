Департамент физической культуры и спорта СОЧИ в РАМЗЭСе

На базе ЭС «РАМЗЭС 2.0» реализована автоматизация процессов в сфере планирования и контроля за деятельностью подведомственных учреждений Департамента физической культуры и спорта администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи. Рассказываем в статье о результатах.

Прошедшая в 2014 году Олимпиада в городе Сочи дала серьезный импульс развитию как спортивной инфраструктуры, так и подведомственных учреждений. У Департамента физической культуры и спорта администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи стоит множество задач, так как работа идет не только с жителями региона, но и многочисленными туристами. Да и сотрудники компании ООО «ФИНАТЕК» регулярно посещают соревнования, в том числе своих детей.

Для решения вопросов в сфере планирования и контроля деятельности подведомственных учреждений, а также планирования затрат спортивных мероприятий реализован отраслевой информационный ресурс Департамента физической культуры и спорта администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи на базе ЭС «РАМЗЭС 2.0» с дополнительным отраслевым модулем «Календарный план спортивных мероприятий».

В автоматическом режиме выполняются:

импорт данных, необходимых для планирования доходов, с применением веб-технологий;

сбор данных по планированию затрат подведомственных учреждений в разрезе услуг, КБК, ЦС и т.д.;

сбор прогнозов по доходам с подведомственных организаций в части приносящей доход деятельности;

формирование отчетов по штатной численности сотрудников;

расчет/пересчет базовых нормативов затрат на оказание услуг (работ) в рамках государственного задания;

расчет обоснований расходов и доходов учреждений;

формирование муниципальных заданий и соглашений (допсоглашений) о предоставлении субсидий;

расчет субсидий бюджетов по натуральным нормам;

формирование соглашений (допсоглашений) о предоставлении субсидий на иные цели и ПНО;

формирование отчетов о выполнении государственных заданий, отчетов о результатх ЦС, расходах ЦС и т.д.;

автоматизация расчета норм материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальных услуг в сфере спорта (норм, выраженных в натуральных показателях), установленных НПА и стандартом оказания услуг;

формирование и ведение реестра спортсменов, тренеров и дополнительных участников спортивных мероприятий;

создание карточки спортивного мероприятия;

формирование редакций календаря спортивных мероприятий;

планирование нормативных затрат на проведение спортивного мероприятия;

фактический мониторинг произведенных кассовых выплат на проведение спортивного мероприятия.

В результате автоматизации обеспечены централизованное хранение, обработка данных и доступ к данным для всех участников процессов по планированию доходов, расходов, обоснований, расчету нормативных затрат в соответствии с методикой расчета ФОИВ и т.д.

Автоматизированный функционал доступен для пользователей за счет реализации пользовательских интерфейсов с применением веб-технологий и без необходимости установки специализированного программного обеспечения на их компьютеры.

Выполненные работы призваны повысить эффективность деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту физической культуры и спорта администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, и, как следствие, уровень финансового благополучия города-курорта в сфере спорта.

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