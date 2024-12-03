Интеграция РАМЗЭС 2.0 с ГИС РЭБ Московской области

Очередной вехой в повышении уровня интеграционного взаимодействия ЭС «РАМЗЭС 2.0» стал прямой обмен сведениями о показателях финансово-хозяйственой деятельности по муниципальным учреждениям сферы образования и благоустройства территорий Подмосковья.
Предоставленные Министерством экономики и финансов Московской области сервисы SOAP-обмена с ГИС «Региональный электронный бюджет Московской области» позволили значительно снизить объем ручных операций при согласовании и утверждении показателей плана ФХД на муниципальном уровне.
РАМЗЭС 2.0 — разумное финансовое планирование
Электронный сервис автоматизации финансового планирования в государственном секторе
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