Автоматизация финансового учета в Министерстве спорта Хабаровского края и его подведомственных учреждениях

Объектами автоматизации по согласованию с функциональным заказчиком выбраны следующие направления деятельности Министерства:

перевод плана ФХД в систему электронного документооборота (СЭД) с применением электронной подписи (ЭП);

согласование изменений плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и учредителя с использованием СЭД;

обоснование расходов и доходов учреждений в соответствии с приказом Минфина от 31августа 2018 г. №186н и требованиями региональных ОГВ;

формирование государственного задания и соглашения (допсоглашения) о предоставлении субсидии;

формирование соглашения (допсоглашения) о предоставлении субсидий на иные цели;

расчет/пересчет базовых нормативов затрат на оказание услуг (работ) в рамках государственного задания и др.;