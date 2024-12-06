РАМЗЭС 2.0
Автоматизация финансового планирования

Автоматизация финансового учета в Министерстве спорта Хабаровского края и его подведомственных учреждениях

Министерство спорта Хабаровского края и его подведомственные учреждения стали вторым Министерством в регионе, чьи специалисты получили все преимущества использования электронного сервиса «РАМЗЭС».
Автоматизация финансового учета в Министерстве спорта Хабаровского края и его подведомственных учреждениях
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Объектами автоматизации по согласованию с функциональным заказчиком выбраны следующие направления деятельности Министерства:

  • перевод плана ФХД в систему электронного документооборота (СЭД) с применением электронной подписи (ЭП);

  • согласование изменений плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и учредителя с использованием СЭД;

  • обоснование расходов и доходов учреждений в соответствии с приказом Минфина от 31августа 2018 г. №186н и требованиями региональных ОГВ;

  • формирование государственного задания и соглашения (допсоглашения) о предоставлении субсидии;

  • формирование соглашения (допсоглашения) о предоставлении субсидий на иные цели;

  • расчет/пересчет базовых нормативов затрат на оказание услуг (работ) в рамках государственного задания и др.;

  • расчет ресурсообеспечения — норм материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания государственной услуги в сфере спорта (норм, выраженных в натуральных показателях), установленных НПА и стандартом оказания услуги.

Кроме всех преимуществ системы компания ФИНАТЕК организовала выездное обучение специалистов Министерства и подведомственных учреждений. Семинар проводил Белов Роман Олегович, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве России, директор по развитию ООО «ФИНАТЕК».

РАМЗЭС 2.0 — разумное финансовое планирование

Электронный сервис автоматизации финансового планирования в государственном секторе

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