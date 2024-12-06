Автоматизация финансового учета в Министерстве спорта Хабаровского края и его подведомственных учреждениях

Объектами автоматизации по согласованию с функциональным заказчиком выбраны следующие направления деятельности Министерства:
перевод плана ФХД в систему электронного документооборота (СЭД) с применением электронной подписи (ЭП);
согласование изменений плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и учредителя с использованием СЭД;
обоснование расходов и доходов учреждений в соответствии с приказом Минфина от 31августа 2018 г. №186н и требованиями региональных ОГВ;
формирование государственного задания и соглашения (допсоглашения) о предоставлении субсидии;
формирование соглашения (допсоглашения) о предоставлении субсидий на иные цели;
расчет/пересчет базовых нормативов затрат на оказание услуг (работ) в рамках государственного задания и др.;
расчет ресурсообеспечения — норм материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания государственной услуги в сфере спорта (норм, выраженных в натуральных показателях), установленных НПА и стандартом оказания услуги.
Кроме всех преимуществ системы компания ФИНАТЕК организовала выездное обучение специалистов Министерства и подведомственных учреждений. Семинар проводил Белов Роман Олегович, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве России, директор по развитию ООО «ФИНАТЕК».
РАМЗЭС 2.0 — разумное финансовое планирование
Электронный сервис автоматизации финансового планирования в государственном секторе
Реклама: ООО «ФИНАТЕК», ИНН 7731475901, erid: LjN8K5eT3
Начать дискуссию