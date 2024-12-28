РАМЗЭС 2.0 ПФХД

План финансово-хозяйственной деятельности — основной внутренний финансовый документ, который государственные и муниципальные учреждения бюджетного и автономного типа разрабатывают, утверждают и используют в процессе планирования и исполнения доходов и расходов. Необходимость разработки плана финансово- хозяйственной деятельности учреждения, а также обеспечение его открытости и доступности закреплено нормой подпункта 6 пункта 3.3 статьи 32 закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также частью 13 статьи 2 закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Видео разбирает ситуации, в результате которых рутинная работа по внесению изменений в план ускоряется в разы, любые изменения согласовываются и утверждаются в течение часа, учредитель контролирует работу учреждений в реальном времени, а итоговые документы доступны всем сторонам в электронном виде с использованием действующих сертификатов электронных подписей.

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