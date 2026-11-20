Министерство образования Приморского края перевело подведомственные учреждения на работу в электронном сервисе «РАМЗЭС 2.0». В единой среде специалисты уже формируют планы финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД), бланки государственных заданий, отчеты об их исполнении, отчеты о результатах деятельности и т.д. Хотя речь идет об образовательной сфере, задачи, которые решает ведомство, универсальны и знакомы любому главному распорядителю бюджетных средств.

Отдельный пласт работы, который автоматизирован в системе, касается расчета базовых нормативов затрат. В качестве примера ведомство рассчитывает нормативы по группам услуг (например, основное общее образование) с детализацией по нозологическим группам обучающихся. Здесь могут применяться разные подходы. К примеру, для детей с ограниченными возможностями здоровья (могут быть как стандартные классы, так и коррекционные группы для детей с задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи и другими особенностями здоровья) детализация ведется в соответствии с примерной методикой и инструментарием, направленными письмом Минпросвещения России от 31.01.2023 № АБ-356/07 (разработанными согласно приказу Минпросвещения России от 22.09.2021 № 662): регион берет за основу общероссийские показатели-константы и корректирует их под свои местные условия. Для остальных обучающихся нормативы рассчитываются по натуральным нормам ресурсов вне зависимости от нозологических групп.

Система позволяет детализировать эти нормативы по конкретным группам затрат: оплата труда, коммунальные услуги, приобретение материальных запасов и прочим. Специалистам не нужно сводить эти объемные таблицы, что исключает арифметические ошибки при планировании субсидий на выполнение государственного задания. Логика такого расчета универсальна: вместо образовательных услуг могут быть социальные, медицинские и другие услуги, но принцип детализации по категориям получателей и группам затрат остается тем же.

При этом электронный сервис помогает не только с текущими расчетами, но и с адаптацией к общим изменениям нормативной базы. Согласно приказу Минфина России от 30.06.2026 № 84н, полномочия по установлению порядка и формы ПФХД перешли от органа-учредителя к финансовому органу субъекта РФ, и приказы по субъектам должны быть подготовлены до конца 2026 года, так как ПФХД на 2027 год составляется уже по новым правилам. С этой задачей может столкнуться любое ведомство в любом регионе, и Приморский край – один из примеров такого перехода. Приказ Министерства финансов Приморского края от 27.08.2026 № 162, согласно которому при составлении ПФХД на 2027 год учреждения будут использовать формы обоснований, утвержденные приказом субъекта, – как раз один из случаев такой адаптации. Для ведомства этот переход проходит проще, поскольку учреждения уже работают в ЭС «РАМЗЭС 2.0»: формы обоснований, утвержденные приказом субъекта, уже реализованы в едином интерфейсе, что избавляет специалистов от механического переноса данных и помогает быстрее освоить обновленные правила.