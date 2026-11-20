Министерство образования Приморского края перевело подведомственные учреждения на работу в электронном сервисе «РАМЗЭС 2.0». В единой среде специалисты уже формируют планы финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД), бланки государственных заданий, отчеты об их исполнении, отчеты о результатах деятельности и т.д. Хотя речь идет об образовательной сфере, задачи, которые решает ведомство, универсальны и знакомы любому главному распорядителю бюджетных средств.
Отдельный пласт работы, который автоматизирован в системе, касается расчета базовых нормативов затрат. В качестве примера ведомство рассчитывает нормативы по группам услуг (например, основное общее образование) с детализацией по нозологическим группам обучающихся. Здесь могут применяться разные подходы. К примеру, для детей с ограниченными возможностями здоровья (могут быть как стандартные классы, так и коррекционные группы для детей с задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи и другими особенностями здоровья) детализация ведется в соответствии с примерной методикой и инструментарием, направленными письмом Минпросвещения России от 31.01.2023 № АБ-356/07 (разработанными согласно приказу Минпросвещения России от 22.09.2021 № 662): регион берет за основу общероссийские показатели-константы и корректирует их под свои местные условия. Для остальных обучающихся нормативы рассчитываются по натуральным нормам ресурсов вне зависимости от нозологических групп.
Система позволяет детализировать эти нормативы по конкретным группам затрат: оплата труда, коммунальные услуги, приобретение материальных запасов и прочим. Специалистам не нужно сводить эти объемные таблицы, что исключает арифметические ошибки при планировании субсидий на выполнение государственного задания. Логика такого расчета универсальна: вместо образовательных услуг могут быть социальные, медицинские и другие услуги, но принцип детализации по категориям получателей и группам затрат остается тем же.
При этом электронный сервис помогает не только с текущими расчетами, но и с адаптацией к общим изменениям нормативной базы. Согласно приказу Минфина России от 30.06.2026 № 84н, полномочия по установлению порядка и формы ПФХД перешли от органа-учредителя к финансовому органу субъекта РФ, и приказы по субъектам должны быть подготовлены до конца 2026 года, так как ПФХД на 2027 год составляется уже по новым правилам. С этой задачей может столкнуться любое ведомство в любом регионе, и Приморский край – один из примеров такого перехода. Приказ Министерства финансов Приморского края от 27.08.2026 № 162, согласно которому при составлении ПФХД на 2027 год учреждения будут использовать формы обоснований, утвержденные приказом субъекта, – как раз один из случаев такой адаптации. Для ведомства этот переход проходит проще, поскольку учреждения уже работают в ЭС «РАМЗЭС 2.0»: формы обоснований, утвержденные приказом субъекта, уже реализованы в едином интерфейсе, что избавляет специалистов от механического переноса данных и помогает быстрее освоить обновленные правила.
Опыт коллег
Приморский край – не единственный регион, где ведомство автоматизировало финансовое планирование в ЭС «РАМЗЭС 2.0». В сервисе уже настроены механизмы для комплексной работы с ПФХД, государственными заданиями, нормативами, а также с формами обоснований, утвержденными приказами субъектов, и т.д. Подобные задачи успешно решают коллеги из Саратовской, Сахалинской, Ивановской, Рязанской областей и других регионов. Их опыт показывает: электронный сервис позволяет выстроить единые правила подготовки расчетов для всей подведомственной сети и пройти переход на новые требования синхронно, без задержек и лишних согласований.
Что это значит для специалистов учреждений?
Для специалистов подведомственных учреждений автоматизация финансового планирования в первую очередь означает снижение рутинной нагрузки. Вместо механического сведения разрозненных таблиц и подготовки множества файлов специалисты работают с готовыми формами и шаблонами в единой системе. Это позволяет сократить время на техническую подготовку документов и сосредоточиться на анализе отклонений фактических данных от плановых, оценке обоснованности затрат и подготовке управленческих решений. Учредитель при этом получает единую базу данных и прозрачную картину по всей подведомственной сети без необходимости собирать информацию по фрагментам.
Опыт Министерства образования Приморского края подтверждает общий тренд на цифровизацию финансового планирования в госсекторе. Ведомство получило единый инструмент для управления бюджетными процессами, а формы обоснований стали лишь одним из этапов этой работы. Помимо этого, система предоставляет новые возможности для аналитики благодаря инструментам искусственного интеллекта, которые внедряются в настоящее время в электронный сервис «РАМЗЭС 2.0».
Если говорить о масштабе, то помимо вышеперечисленных регионов, автоматизацию финансового планирования в ЭС «РАМЗЭС 2.0» уже давно и активно применяют в Камчатском крае, Мурманской области, Хабаровском крае и других субъектах РФ. Их опыт показывает, что централизованный подход позволяет вывести финансовое планирование на качественно новый уровень, независимо от отраслевой специфики учреждений.
РАМЗЭС 2.0 — разумное финансовое планирование
Электронный сервис автоматизации финансового планирования в государственном секторе