НДС: как вернуть из бюджета максимум?

Компании нередко заявляют к вычету не весь доступный НДС сразу. Как отследить, по каким счетам-фактурам вычет уже получен, а по каким нет?

Почему организации заявляют вычет не сразу

Принять НДС к вычету можно в течение трех лет с постановки товаров, услуг и работ на учет (п. 1.1 ст. 172 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 12.05.2015 № 03-07-11/27161). По истечении этого срока – в особом порядке.

На практике компании действительно редко заявляют положенный вычет в том же квартале. Чаще всего это происходит по двум причинам:

Бухгалтеры переносят получение вычета на другие кварталы, чтобы в рамках одного квартала не превысить «безопасную долю» вычетов по НДС относительно уплаченного налога. Такое превышение может повлечь выездную проверку и вызов в налоговую во время камеральной. Один и тот же счет-фактуру покупатель может несколько раз включать в книгу покупок, принимая НДС к вычету по частям. Счета-фактуры могут долго идти до адресата либо потеряться из-за несовершенства почтовых служб, халатности сотрудников или хищения партии товара в пути.

Иногда при переносе вычетов теряется информация о том, по каким счетам-фактурам вычет уже получен, а по каким нет – или не в полном объеме. Как это проконтролировать?

Чем поможет Контур.НДС+

В сервисе Контур.НДС+ есть информация о счетах-фактурах, которые контрагенты заносят в свои книги продаж и покупок. Сервис отслеживает ситуации, когда продавец отметил счет-фактуру в 9 книге (то есть заплатил налог), а покупатель в свою книгу покупок налог еще не включил (то есть вычет еще не получил).

Как работать с вычетом в Контур.НДС+

На главной появился новый блок «Доступный к вычету НДС». В нем можно посмотреть:

Сумму доступного вычета за «сгорающий квартал». Это счета-фактуры по тем сделкам, которые состоялись три года назад. У покупателя остался последний квартал, чтобы получить вычет по ним в общем порядке. Также можно выбрать последний год, три года или любой конкретный квартал.

Сумму доступного вычета за последние три года, то есть весь доступный вычет.

В разделе «Вычеты» список счетов-фактур можно разделить с помощью фильтров:

Счета-фактуры с полным вычетом – это те счета-фактуры, которые ни разу не встречались в книгах покупок;

Счета-фактуры с частичным вычетом – это счета-фактуры, НДС по которым частично уже был принят к вычету.

В случае с частичным вычетом первичные документы, скорее всего, уже есть в учетной системе. По счетам-фактурам с полным вычетом бухгалтеру, возможно, придется дополнительно искать информацию по сделкам.

Счета-фактуры можно сортировать по сумме НДС, чтобы начать работать с самых существенных сумм, КВО, дате, кварталу. Список можно сохранить в Excel.

Как действовать, обнаружив доступный вычет

Эксперты сервиса Контур.НДС+ рекомендуют прежде всего искать оригиналы документов по сделке, чтобы убедиться, что она действительно была. Дальше – вносить счет-фактуру в учетную систему (если её там нет), книгу покупок и получать вычет в очередном налоговом периоде.

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