Изменились правила заполнения книг продаж при возврате товаров

В апреле правила заполнения книги продаж изменились. Теперь при возврате товара, принятого на учет, покупатели больше не обязаны составлять счета-фактуры для обратной реализации. Вместо этого поставщики формируют корректировочные счета-фактуры с указанием изменений по количеству позиций.

Что изменилось в правилах заполнения книги продаж

1 апреля вступила в силу новая редакция правил заполнения книги продаж (постановление Правительства РФ от 19.01.19 № 15). Поправки связаны в основном с увеличением ставки НДС, однако изменения коснулись и требований к оформлению возврата товара.

В новой редакции правил из третьего пункта второго раздела были исключены слова о возврате принятых на учет товаров. Прежняя формулировка третьего пункта обязывала регистрировать в книге продаж счета-фактуры, которые были выставлены при возврате таких товаров. Теперь это положение прекратило свое действие, и покупателям больше не нужно формировать счета-фактуры в таких случаях. Но как тогда следует оформлять возврат?

Разъяснения финансового ведомства

Согласно пояснениям специалистов Минфина, требования к оформлению возврата принятых товаров зависят от того, каким договором регламентирован возврат (Письмо от 08.04.19 № 03-07-09/24636):

1. Если возврат товара регламентирован первоначальным договором (по которому происходила отгрузка), то продавец составляет корректировочный счет-фактуру, в котором отмечает изменение по количеству позиций.

2. Если возврат регламентирован отдельным договором поставки, то счет-фактуру выставляет покупатель, так как теперь он превращается в поставщика товара, а продавец — в покупателя.

Что вызывает сомнения

Позиция финансового ведомства выглядит недостаточно убедительной. Если товар качественный и соответствует условиям договора, то при принятии его на учет право собственности переходит к покупателю (при условии, что в договоре не прописано иное). Получается, что по новым правилам продавец должен в корректировочном счете-фактуре указать чужой товар.

Кроме того, если право собственности переходит к покупателю при принятии товара, то последующий возврат можно осуществить только путем обратной реализации товара, независимо от того, как это происходит: в рамках отдельного договора поставки или первоначального договора.

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