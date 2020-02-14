15 горячих вопросов про СЗВ-ТД от бухгалтера

Контур.Экстерн ответил на частые вопросы бухгалтеров о новой форме. Посмотрите, а вдруг вы чего-то еще про нее не знаете.

1. Если сотрудник уволился 31 декабря 2019 года, надо ли подавать отчет СЗВ-ТД

Поскольку работник с 1 января 2020 года уже не состоит с организацией в трудовых отношениях, то сведения о нем по форме СЗВ-ТД подавать не нужно.

2. Надо ли подавать «нулевую» СЗВ-ТД?

Если за отчетный месяц по сотрудникам организации не было кадровых мероприятий:

приема на работу;

переводов;

установления (присвоения) второй или последующей профессии;

увольнений;

запрета занимать должность или осуществлять определенный вид деятельности (в соответствии с приговором суда)

и никто не подал заявление о выборе формы трудовой книжки, а также не было переименования вашей организации, то СЗВ-ТД подавать не надо.

3. Если сотрудник подал заявление 12 февраля, когда надо подать СЗВ-ТД? До 17 февраля или до 15 марта?

Надо подать до 15 марта, так как СЗВ-ТД подается по итогам предшествующего отчетного месяца.

4. Если последняя запись в трудовой по состоянию на 1 января 2020 года — переименование, что включать в СЗВ-ТД?

В этом случае в СЗВ-ТД надо отразить запись, которая была до переименования, где есть указание должности и профессии сотрудника. Например, это может быть запись о приеме сотрудника, если после приема и до переименования организации никаких записей в трудовой у этого сотрудника больше не было. И кроме этого нужно внести в СЗВ-ТД сведения о переименовании.

Важный момент: если последняя запись из трудовой не входит в список кадровых изменений, о которых надо сообщать в СЗВ-ТД, то ее не нужно включать в форму — надо отразить предыдущую запись, где есть данные о занимаемой должности.

5. При первой подаче СЗВ-ТД надо включить в форму последнюю запись о кадровом мероприятии по состоянию на 1 января 2020 года в этой организации. Кто подаст сведения по предыдущему месту работы?

Никто, законодательство не предусматривает подачу сведений из трудовых книжек за период с 2002 по 2019 год.

6. Как подать заявление о подключении к электронному документообороту ПФР?

Сделать это можно в электронном виде — через ту же систему, с помощью которой вы сдаете отчетность. Заявление нужно заверить квалифицированной электронной подписью, выданной на имя руководителя организации.

7. Если за весь год у работника не будет кадровых изменений и он не напишет заявления о выборе формы трудовой, когда надо подать СЗВ-ТД?

В этом случае отчет СЗВ-ТД надо сдать не позднее 15 февраля 2021 года. В нем приводится последняя запись из трудовой книжки по состоянию на 1 января 2020 года.

8. Как заполнять форму СЗВ-ТД на совместителей?

По совместителям на трудовом договоре записи передаются с признаком «Является совместителем». При заполнении формы будет возможность поставить отметку о том, что сотрудника взяли на работу по совместительству.

Отметим, что в форме СЗВ-ТД нет разделения для внутреннего и внешнего совместителя, есть просто признак совместителя.

9. Нужно ли отражать в СЗВ-ТД данные на сотрудников, с которыми заключены договоры ГПХ?

Сведения по сотрудникам, с которыми заключены договоры ГПХ, не нужно включать в СЗВ-ТД. На лиц, заключивших договор ГПХ, требования ТК РФ, в том числе и о ведении трудовой книжки, не распространяются (ч. 8 ст. 11, ст. 15 ТК РФ). Таким образом, в СЗВ-ТД работника вносятся только сведения о работе по трудовому договору.

10. Что надо сделать, чтобы сдавать СЗВ-ТД за своих клиентов могли уполномоченные организации?

Если компания отчитывается в ПФР через уполномоченного представителя, директору надо подать в ПФР заявление на подключение к ЭДО — ЗПЭД, а также доверенность (о необходимости доверенности уточните в отделении) и уведомление о предоставлении полномочий представителю. Эти документы должен представить сам страхователь — отнести в ПФР или, если есть сертификат ЭП, передать в электронном виде через оператора или в личном кабинете страхователя.

11. 12 февраля выпустили приказ об увольнении, работник увольняется 15 февраля. Сведения об уволенном нужно подавать 13 февраля или 16 февраля — на следующий день после увольнения?

ПФР рекомендует в 2020 году включать сведения в отчет по дате мероприятия. В этом примере обе даты относятся к февралю, значит, сведения нужно передавать не позднее 15 марта за отчетный месяц — февраль.

Напоминаем, что в 2020 году СЗВ-ТД передается раз в месяц, а с 2021 года отчитываться по приемам и увольнениям надо будет не позднее рабочего дня, который следует за изданием приказа/распоряжения.

12. Если сотрудник устроился на работу в феврале 2020 года, какие сведения должна подать на него организация до 15 марта?

Вам нужно отразить в форме СЗВ-ТД только прием сотрудника на работу. Поскольку до приема на работу никаких действий в вашей организации с данным сотрудником не осуществлялось, то дополнительную информацию включать в форму не нужно.

13. Нужно ли указывать в СЗВ-ТД обучение работника? Изменение названия должности? Переименование подразделения?

Из перечисленного в СЗВ-ТД надо внести новую должность и подразделение с видом мероприятия ПЕРЕВОД. Информацию об обучении в СЗВ-ТД отражать не надо.

14. Как отражать в СЗВ-ТД награды и поощрения?

Награды и поощрения отражать в СЗВ-ТД не нужно, такого раздела в электронной трудовой книжке нет, в отличие от бумажной.

15. Как удалить ошибочно сделанную запись в уже переданной форме СЗВ-ТД?

Если надо отменить конкретное кадровое мероприятие, указанное в ранее отправленном отчете, то вслед надо подать СЗВ-ТД с отменяющим мероприятием.