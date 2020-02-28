Я думаю, что Экстерн - это...

Пара мыслей: налоговики радостно рапортуют о сумме сборов, но вот что смущает.(1) Администрирован...
Посмотрел. Можно будет платить прямо из ЛК. Удобно. Больше, собственно, никаких изменений нет....
Это которых убили в 1979-1989 неизвестно зачем."Точное число погибших в войне афганцев неизвестно...
Оговорка по Фрейду)Видимо, не судьба все-таки.
Он член банды и не может говорить иначе, дже если иначе думает....
Путин не прав во внутренней политике, но во внешней делает всё верно. Могущество и богатство США ...
и это говорит начальник аналитического управления? Одни нецензурные слова о его профессионализме....
Давно пора, все равно деньги уходят в песок.... и пенсию не дождёшься. А государство пусть сидит ...
Путину Ленин не нравится, у него любимый философ Иван Ильин. Ищите цитаты оттуда, что бы к Вам пр...
Налогооблагать/грабить бедных выгоднее, чем богатых. Бедных больше и они беззащитнее.Люди всегда ...
Отдыхать будем, голосовать не будем, потому что предлагается голосовать пакетом либо за всё либо ...
Вы бы сразу сказали, что социальный дарвинизм рулит, кто выжил и всех нагнул - тот и молодец. А т...
А кто спонсировал (вот тут точно ваша фраза подходит) духов во время афганской войны?...
Перед тем, как писать такое, вы бы на рынок оружия посмотрели, кто там стабильно на первых местах...
Гуманитарые бомбардировки. Как выяснилось, не такие уж они и гуманитарные....
Прогрессивная ставка не выгодна только богатым, но именно они-то и имеют регрессивную ставку. Вед...
А зачем штат? Это программное решение. У них же сейчас лампочки зажигаються в случае нестыковок п...
Да, именно так прописали в законе
Поднять - это они с радостью поддержат, а нормальные вычеты сделать - дудки, у нас же большинство...
Население не хочет маски покупать, так решили принудительно их впаривать торгашам? А чиновникам в...
суду нынче плевать, что сотрудников не было или они не работали с этими контрагентами по вполне о...
А кто его мнение вообще спрашивал по этому поводу?)
Как связан факт нахождения на обеспечении родителей со вступлением в брак? Особенно если вступил ...
Не за поправки, а против поправок будем голосовать!
Утопия и популизм. Лучше на обучение ребенка ограничения вовсе снять....
Чтобы вернуть из бюджета 13 тысяч, надо потратить миллион! А денег нет. Но вы держитесь!...
А поднять единую ставку и сделать нормальные вычеты (МРОТ на самого налогоплательщика вне зависим...
Страна Объяснений.Раньше была страна советов, теперь - вот.Ежедневно мне объясняют, почему да как...
Да не блокировали они счет. Была заблокирована определенная сумма. Сейчас уже, наверное, нет орга...
Вот здесь я однозначно согласен, если отслеживать все поступающие суммы на всех КБК, и плюс однов...
Неспроста эти крысы так дружно переобуваются. Они точно что-то знают. Не догадываются, а знают на...
А чего последнее предложение не дописали-то?
Мдяяяя... признание собственной никчемности