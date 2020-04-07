7 ошибок при заполнении СЗВ-ТД

Сотрудники Пенсионного фонда назвали ошибки, которые допустили страхователи при заполнении формы СЗВ-ТД. Команда Контур.Экстерна подготовила для вас разбор опасных моментов. Запомните их, чтобы не ошибиться в дальнейшем.

Первая ошибка

В форме СЗВ-ТД нельзя одновременно указывать одинаковую дату подачи сразу двух заявлений: и о ведении трудовой книжки на бумаге, и о ведении трудовой книжки в электронном виде.

В крайнем случае, если за отчетный период сотрудник подал два заявления, то тогда у них обязательно должны быть разные даты. Причем у заявления на бумажную трудовую дата должна быть раньше, чем у заявления на электронную трудовую — потому что после перехода на электронную книжку уже нельзя вернуться на бумажную.

Ошибка: указана одинаковая дата для двух типов заявлений.

Вторая ошибка

Не должно быть признака отмены одновременно по двум заявлениям — и о ведении трудовой книжки на бумаге, и о ведении трудовой книжки в электронном виде, если заявление о выборе формы ведения трудовой книжки в принципе не подавалось.

Подать форму СЗВ-ТД с признаком отмены заявления можно в том случае, когда были ошибочно представлены сведения о подаче заявления.

Ошибка: по двум заявлениям о ведении трудовой книжки стоят признаки отмены при отсутствии сведений о подаче в информационной системе ПФР.

Третья ошибка

Когда СЗВ-ТД подается на сотрудника в первый раз, то сначала надо отразить сведения о последнем кадровом мероприятии на 1 января 2020 года. Если указать только кадровое мероприятие, которое произошло за отчетный период, это будет ошибкой.

Исключение — прием на работу. Если вы подаете СЗВ-ТД на сотрудника и сообщаете о его приеме на работу, то указывать последнее кадровое мероприятие на 1 января 2020 года не нужно, ведь до приема на работу никаких кадровых мероприятий в вашей организации у данного сотрудника не было.

Ошибка: при первой подаче формы на сотрудника не указана последняя запись из трудовой по состоянию на 1 января 2020 года.

Четвёртая ошибка

Когда вы указываете документ, на основании которого было проведено кадровое мероприятие, проверяйте, что указали верный документ. Это должен быть кадровый документ работодателя (приказ, распоряжение и т.п.), а не документ, удостоверяющий личность работника.

Ошибка: в качестве основания для приема на работу указан паспорт вместо приказа (распоряжения).

Пятая ошибка

Указывая дату подачи заявления о выборе способа ведения трудовой книжки, проверяйте, чтобы она не предшествовала 1 января 2020 года, поскольку закон об электронных трудовых вступил в силу только с 1 января 2020 года.

Ошибка: дата подачи заявления более ранняя, чем 1 января 2020 года.

Шестая ошибка

Не используйте произвольных формулировок в графе 6, чтобы указать причину увольнения. Название причины должно совпадать с формулировкой в Трудовом кодексе.

Ошибка: причина увольнения указана в произвольной формулировке.

Седьмая ошибка

Период «с ...по...» указывается только для мероприятия «Запрет занимать должность». Для всех остальных кадровых мероприятий такого периода быть не должно.