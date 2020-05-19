С 21 мая изменятся правила получения субсидии

Скорректирован перечень отраслей малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших из-за коронавируса, которые имеют право на господдержку, а также обновлены критерии для получения субсидий. Рассказываем подробности и размещаем пошаговую инструкцию, как подать заявление на субсидию в Экстерне.

Народные промыслы и вендинг

Постановлением Правительства РФ от 12.05.2020 № 657 утверждены изменения в перечень отраслей малого и среднего бизнеса, которые в наибольшей степени пострадали из-за распространения COVID-19.

В раздел 2 «Культура, организация досуга и развлечений» включили тех, кто занимается производством изделий народных художественных промыслов (код по ОКВЭД 32.99.8).

В раздел 11 «Розничная торговля непродовольственными товарами» добавили деятельность по осуществлению торговли через автоматы (код по ОКВЭД 47.99.2).

Еще одно изменение в разделе 11: розничную торговлю большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.19.1) и деятельность универмагов, торгующих товарами общего ассортимента (код по ОКВЭД 47.19.2) объединили в одну позицию «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах» (код по ОКВЭД 47.19).

Изменения вступят в силу с 21 мая 2020 года.

Недоимка и численность сотрудников

Постановлением Правительства от 12.05.2020 № 658 внесены изменения в условия предоставления субсидий, которые утверждены постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576.

В частности, скорректированы следующие критерии:

Сохранение не менее 90 % сотрудников по сравнению с мартом 2020 года. На 01.03.2020 нет недоимки по налогам и взносам более 3000 рублей.

С 21 мая 2020 года критерии будут действовать в следующей редакции:

Сохранение не менее 90 % сотрудников по сравнению с мартом 2020 года или сокращение штата не более чем на 1 человека по отношению к количеству работников в марте 2020 г. На 01.03.2020 нет недоимки по налогам и взносам (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) более 3000 рублей. При расчете суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи заявления о предоставлении субсидии.

Определите, подходит ли ваша компания под критерии для получения субсидии, с помощью шпаргалки.

Как подать заявление о предоставлении субсидии в Экстерне

Чтобы воспользоваться сервисом Контур.Экстерн для подачи заявления о предоставлении субсидии — перейдите на сайт и заполните заявку.

1. Зайдите в раздел «ФНС».

2. В «Отчетах» выберите «Создать новый».

3. Найдите в поиске форму «Заявление о предоставлении субсидии» (КНД 1150102) и заполните заявление:

Наименование организации, ИНН-КПП подтянутся автоматически.

«Инспекция»: выберите из выпадающего списка.

«Номер заявления»: по умолчанию номер 1. Можете скорректировать при необходимости.

«Период получения субсидии»: выберите из выпадающего списка.

Укажите номер счета для перечисления субсидий. В поле ниже можете скорректировать название счета (по умолчанию — «Расчетный»).

«Банк»: начните вводить название или БИК. Система автоматически распознает значение и даcт подсказки.

«Отправитель»: выберите из выпадающего списка руководителя или представителя организации.

4. После заполнения формы заявления нажмите на кнопку «Проверить». Система укажет на ошибки, если они были допущены.

5. Далее нажмите на кнопку «Перейти к отправке».

6. Система еще раз проверит заявление на наличие ошибок. Затем вновь нажмите на «Перейти к отправке».

7. В появившемся окне необходимо нажать на кнопку «Подписать и отправить».

8. После отправки заявления в Экстерн придет уведомление о приеме или отказ в рассмотрении заявки. Когда казначейство переведет деньги, от налоговой поступит еще одно сообщение. Если будет решено не давать субсидию, ФНС отправит отказ.