Осталось полмесяца до новой волны «Прямых выплат»

Кто подключается к «Прямым выплатам» в июле 2020 и январе 2021, как работает этот проект ФСС, в чем его отличие от зачетной системы и как отправить электронный реестр?

С 2011 года систему прямых выплат постепенно внедряли по стране, и в ближайшее время на нее перейдут абсолютно все регионы. С 1 июля 2020 года к Прямым выплатам присоединятся Республики Башкортостан и Дагестан, Красноярский и Ставропольский края, Волгоградская, Ленинградская, Тюменская и Ярославская области. А с 1 января 2021 года участниками проекта станут Санкт-Петербург, Москва, Московская, Челябинская и Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Краснодарский и Пермский края.

Таким образом, с 2021 года в России для большинства страховых случаев перестанет действовать зачетный механизм страховых выплат. Зачетная схема сохранится только для выплат пособий по погребению и оплаты четырех дополнительных выходных по уходу за детьми-инвалидами.

В чем суть проекта

При «Прямых выплатах» пособия для работающих граждан назначают и выплачивают не работодатели, а напрямую региональные отделения ФСС. Речь идет о следующих пособиях:

по временной нетрудоспособности — в том числе в связи с несчастными случаями на производстве;

по беременности и родам;

при постановке на учет в ранние сроки беременности;

при рождении ребенка;

по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;

за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

Обратите внимание, что для оформления пособий в связи с несчастными случаями на производстве, а также за дополнительный отпуск пострадавшим на производстве документы можно передать в ФСС только на бумаге.

Как работает проект «Прямые выплаты» и чем он отличается от зачетной системы

Работник отдает работодателю заявление и документы, подтверждающие его право на получение пособия. Что касается заявления, то, в отличие от зачетной системы, оно требуется во всех страховых случаях, в том числе для периода временной нетрудоспособности. Форма заявления, которая действует в регионах с «Прямыми выплатами», установлена Приказом ФСС от 24 ноября 2017 года № 578. Работодатель может сформировать и распечатать такое заявление за сотрудника и отдать ему на подпись. Подать заявление работник может в течение 6 месяцев по окончании страхового случая. Работодатель, получив заявление и документы от работника, должен в течение 5 календарных дней представить в ФСС данные расчета для выплаты пособия. Организации с численностью сотрудников свыше 25 человек обязаны сделать это в формате электронного реестра. Филиал регионального отделения ФСС в течение 10 рабочих дней рассматривает реестр и, если находит ошибки или возникают вопросы, направляет извещение. После чего работодателю надо отправить перерасчет. Если все в порядке, ФСС перечисляет работнику сумму пособия на банковский счет или почтовым переводом. При этом, как и раньше, за первые три дня нетрудоспособности больничный лист оплачивает работодатель.

Также обратите внимание, что с 1 июля 2020 года выплата пособий по беременности и родам, по ежемесячному уходу за ребенком до полутора лет, единовременного пособия при рождении ребенка, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности осуществляется только на карту «МИР».

Как заполнить и сдать электронный реестр

В Экстерне вы можете сформировать реестр или загрузить готовый и отправить его в ФСС.

Чтобы заполнить реестр в Экстерне, выберите тип пособия и сотрудника. Затем внесите данные о сотруднике, о документах, подтверждающих его право на получение пособия, и сведения, необходимые для расчета пособия. Если сотрудник оформил электронный больничный, загрузите в Экстерн данные листка нетрудоспособности с портала ФСС — вводить их вручную, как в случае с бумажным больничным, вам не придется. Проверьте, какие данные в больничный внесло медучреждение. Если есть ошибки, можно прямо в Экстерне по номеру электронного листка нетрудоспособности найти контакты больницы, чтобы связаться по поводу исправления ошибок. Перед тем как отправить реестр, распечатайте заявление на пособие и дайте сотруднику на подпись. Экстерн сформирует реестр в электронном виде и проверит его на ошибки. Передайте реестр в ФСС, после этого прямо в системе можно отслеживать его статус. Если реестр не приняли, зайдите в протокол ошибок и посмотрите, по какой причине. Узнать, в чем ошибка, можно и на портале ФСС.

Если реестр принят, но, к примеру, вы указали данные не по всем справкам, вы можете сделать перерасчет и отправить реестр снова. А если пришло извещение из ФСС, что есть ошибки или требуются дополнительные сведения, внесите корректировки и в течение 5 рабочих дней отправьте новый реестр.

Подробную инструкцию по работе с электронными реестрами вы найдете здесь.

За месяц до перехода на «Прямые выплаты» в Экстерне можно в тестовом режиме поучиться формировать реестры и загружать их на тестовый шлюз ФСС.