Что бухгалтеру важно знать об алкоголе, даже если он не пьет

До 20 июля нужно отправить алкогольную декларацию за 2 квартал 2020 года в ФСРАР. Напомним сроки подачи и форматы деклараций. А ещё расскажем, как сдать отчетность в срок и без ошибок.

Когда сдавать алкогольную отчетность в ФСРАР

В 2019 году дедлайн приходился на более поздние даты, потому что 20 апреля, июля и октября выпадали на выходные дни. В 2020 году крайние сроки отчетности не смещаются.

До 20 июля нужно подать в ФСРАР алкогольную декларацию за второй квартал и, если нужно, корректировочную декларацию за первый квартал.

Сохраните себе табличку со сроками:

Новые формы деклараций. Пора волноваться?

Пока в силе форма 11 для крепкого алкоголя и форма 12 для пива, сидра, медовухи, пуаре. В 2018 году правительство выпустило Постановление № 1719 о замене 11 формы на 7 (п. 10), а 12 формы на 8 (п. 11).

Однако ФСРАР не сообщала об обновлении методологии заполнения алкодеклараций. Когда это произойдет, формы деклараций в сервисах Контур.Алкодекларация и Контур.Маркет обновятся автоматически. Бухгалтеру не придется каждый квартал уточнять на портале ФСРАР, по какой форме сдавать отчетность.

Декларация на основе предыдущей

Бухгалтер Надежда уже сдавала алкодекларацию и хочет на ее основе создать новую. Надежде поможет облачный сервис Контур.Алкодекларация.

Бухгалтер загружает файл формата XML в Контур.Алкодекларацию и двигается последовательно от первого шага к шестому. Заметим, старую декларацию и накладные можно загрузить из любой программы по сдаче алкогольной отчетности, например, из «Декларант-Алко».

Контур.Алкодекларация автоматически заполняет реквизиты организации и лицензии поставщиков, которые хранятся в отдельной базе и ежедневно обновляются.

Далее сервис переносит сведения о контрагентах и остатках с прошлого периода на текущий. Надежде остается ввести поступления и расходную часть текущего отчетного периода.

Перед отправкой сервис проверяет алкодекларацию на ошибки и исправляет то, что можно обработать автоматически.

Готово.

Отчетность можно подписывать и отправлять ФСРАР, не переключаясь на госпортал. Протокол о приемке отчетности бухгалтер получит в Контур.Алкодекларации.

Подробнее о Контур.Алкодекларации

Декларация с нуля или по данным из ЕГАИС

Марии предстоит сделать декларацию с нуля. Для нее порядок действий такой же, только большинство данных нужно будет указывать вручную и пропустить второй шаг «Загрузка данных».

Есть способ проще и быстрее.

Мария может использовать для декларации данные из Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).

В ЕГАИС отражается ежедневная работа магазина с алкоголем: он принимает электронные накладные, отчитывается о продажах, списывает остатки… Бухгалтер может подключиться к этим данным в ЕГАИС и на их основе создать ежеквартальную отчетность об обороте алкоголя.

Создать алкодекларацию на основе данных из ЕГАИС помогает облачный сервис Контур.Маркет. Условие одно: магазин, ресторан или бар должны поработать в Маркете минимум квартал, чтобы сервис накопил историю обмена документами с ЕГАИС.

Мария подключает загрузку из Контур.Маркета, выбирает тип декларации, отчетный период и форму отчетности.

Сервис автоматически заполняет максимум информации из истории документооборота с ЕГАИС. Мария может сравнить остатки алкоголя, которые числятся в ЕГАИС, с остатками в Маркете. Если найдутся расхождения, сервис подскажет, как их устранить.

Контур.Маркет тоже проверяет алкодекларацию перед отправкой и подсказывает, как исправить возможные ошибки.

Готово.

Остается отправить декларацию и получить положительный ответ от ФСРАР, он придет в Контур.Маркет.

Подробнее о работе Контур.Маркета с ЕГАИС и подготовке отчетности в ФСРАР.