Что бухгалтеру важно знать об алкоголе, даже если он не пьет

До 20 июля нужно отправить алкогольную декларацию за 2 квартал 2020 года в ФСРАР. Напомним сроки подачи и форматы деклараций. А ещё расскажем, как сдать отчетность в срок и без ошибок.
Когда сдавать алкогольную отчетность в ФСРАР
В 2019 году дедлайн приходился на более поздние даты, потому что 20 апреля, июля и октября выпадали на выходные дни. В 2020 году крайние сроки отчетности не смещаются.
До 20 июля нужно подать в ФСРАР алкогольную декларацию за второй квартал и, если нужно, корректировочную декларацию за первый квартал.
Сохраните себе табличку со сроками:
Новые формы деклараций. Пора волноваться?
Пока в силе форма 11 для крепкого алкоголя и форма 12 для пива, сидра, медовухи, пуаре. В 2018 году правительство выпустило Постановление № 1719 о замене 11 формы на 7 (п. 10), а 12 формы на 8 (п. 11).
Однако ФСРАР не сообщала об обновлении методологии заполнения алкодеклараций. Когда это произойдет, формы деклараций в сервисах Контур.Алкодекларация и Контур.Маркет обновятся автоматически. Бухгалтеру не придется каждый квартал уточнять на портале ФСРАР, по какой форме сдавать отчетность.
Декларация на основе предыдущей
Бухгалтер Надежда уже сдавала алкодекларацию и хочет на ее основе создать новую. Надежде поможет облачный сервис Контур.Алкодекларация.
Бухгалтер загружает файл формата XML в Контур.Алкодекларацию и двигается последовательно от первого шага к шестому. Заметим, старую декларацию и накладные можно загрузить из любой программы по сдаче алкогольной отчетности, например, из «Декларант-Алко».
Контур.Алкодекларация автоматически заполняет реквизиты организации и лицензии поставщиков, которые хранятся в отдельной базе и ежедневно обновляются.
Далее сервис переносит сведения о контрагентах и остатках с прошлого периода на текущий. Надежде остается ввести поступления и расходную часть текущего отчетного периода.
Перед отправкой сервис проверяет алкодекларацию на ошибки и исправляет то, что можно обработать автоматически.
Готово.
Отчетность можно подписывать и отправлять ФСРАР, не переключаясь на госпортал. Протокол о приемке отчетности бухгалтер получит в Контур.Алкодекларации.
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Декларация с нуля или по данным из ЕГАИС
Марии предстоит сделать декларацию с нуля. Для нее порядок действий такой же, только большинство данных нужно будет указывать вручную и пропустить второй шаг «Загрузка данных».
Есть способ проще и быстрее.
Мария может использовать для декларации данные из Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).
В ЕГАИС отражается ежедневная работа магазина с алкоголем: он принимает электронные накладные, отчитывается о продажах, списывает остатки… Бухгалтер может подключиться к этим данным в ЕГАИС и на их основе создать ежеквартальную отчетность об обороте алкоголя.
Создать алкодекларацию на основе данных из ЕГАИС помогает облачный сервис Контур.Маркет. Условие одно: магазин, ресторан или бар должны поработать в Маркете минимум квартал, чтобы сервис накопил историю обмена документами с ЕГАИС.
Мария подключает загрузку из Контур.Маркета, выбирает тип декларации, отчетный период и форму отчетности.
Сервис автоматически заполняет максимум информации из истории документооборота с ЕГАИС. Мария может сравнить остатки алкоголя, которые числятся в ЕГАИС, с остатками в Маркете. Если найдутся расхождения, сервис подскажет, как их устранить.
Контур.Маркет тоже проверяет алкодекларацию перед отправкой и подсказывает, как исправить возможные ошибки.
Готово.
Остается отправить декларацию и получить положительный ответ от ФСРАР, он придет в Контур.Маркет.
Подробнее о работе Контур.Маркета с ЕГАИС и подготовке отчетности в ФСРАР.