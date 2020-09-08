Как рассчитать зарплату

Разбираемся с заработной платой. Когда ее надо платить и как правильно рассчитывать, каким должен быть аванс и как начислить НДФЛ. На эти вопросы ответили эксперты системы Контур.Экстерн.

﻿Как часто начислять и выплачивать зарплату

Размер зарплаты — это сумма, которую человек заработал за конкретный месяц. В основном зарплату начисляют по окончании каждого месяца. А вот выплачивать зарплату нужно не реже чем раз в полмесяца (ст. 136 ТК РФ). Для этого сумму за месяц разбивают на две части. Первую выдают сотрудникам до окончания месяца, то есть авансом. Вторую часть — после окончания месяца, когда будет известен итоговый размер зарплаты.

Работодатель вправе утвердить свои даты выдачи аванса и зарплаты. Например, можно перечислять аванс 25-го числа каждого месяца, а зарплату — 10-го числа месяца, который идет за отработанным. Главное выплатить деньги не позднее 15-ти календарных дней с даты окончания периода, за который они начислены. А еще важно зафиксировать даты выдачи аванса и зарплаты в приказе директора или в другом внутреннем документе и четко соблюдать их. Если день выплаты аванса или зарплаты выпадает на выходной или праздник, то деньги необходимо перечислить накануне.

Каким должен быть аванс и как его рассчитывать

Размер аванса работодатель может установить сам. Чтобы его рассчитать, обычно месячный заработок сотрудника умножают на 40 %, можно также на 30% или на 50%.

Другой способ — вычислить точную сумму зарплаты за фактически отработанную первую половину месяца.

Какая информация нужна для начисления зарплаты

Чтобы рассчитать зарплату работника за прошедший месяц, нужно знать:

размер оклада сотрудника или его тарифную ставку;

какая система оплаты труда установлена для сотрудника — повременная или сдельная;

сколько времени отработал сотрудник в течение месяца при повременной системе оплаты. Если система оплаты сдельная, то в каком объеме сотрудник произвел продукции или оказал услуг.

Для вновь принятого сотрудника также надо знать дату, с которой он приступил к работе. А по уволенному сотруднику — дату, с которой он прекратил работу.

Как рассчитать зарплату при окладной системе оплаты труда

При окладной системе работник получает оклад — фиксированную сумму денег за отработанный месяц. Если месяц отработан не полностью, то выплачивается часть оклада, пропорциональная фактически отработанному времени.

Разберем пример.

Оклад администратора Алены составляет 45 000 рублей.

Ноябрь она отработала не полностью: с 12 по 18 число Алена была в отпуске, а с 27 по 30 ноября брала больничный.

По табелю учета рабочего времени сотрудник находился на службе 12 рабочих дней. Всего в ноябре 21 рабочий день. Таким образом, зарплата Алены за ноябрь, не считая отпускных и пособия по болезни, составила 25 714 рублей (45 000 / 21×12).

Как рассчитать зарплату при тарифной системе оплаты труда

При тарифной системе оплаты труда работнику оплачивают количество фактически отработанных часов или дней, исходя из тарифа. За работу ночью — с 10 вечера до 6 утра — полагается доплата минимум 20 %. А если смена пришлась на праздничный день, то оплата должна быть как минимум в двойном размере.

Разберем пример.

Для официанта Максима установлена тарифная ставка 300 рублей в час.

В феврале он отработал 7 смен по 24 часа. То есть по факту 168 часов, из них 56 часов — в ночное время.

Умножим 168 часов на 300 рублей, получим 50 400.

Умножим 56 часов на 300 рублей и на 20%, и получим 3360.

Сложим 50 400 и 3360.

Итак, зарплата Максима за февраль составила 53 760 рублей.

Как начислить налог на доходы физических лиц

Компании и предприниматели, которые выплачивают зарплату своим сотрудникам, выступают по отношению к ним налоговыми агентами. Это значит, что им надо начислить НДФЛ, удержать его из доходов сотрудника и перечислить в бюджет.

Налог начисляется на зарплату, на отпускные, на пособия по больничным листам, кроме декретных пособий, а также на выплаты в натуральной форме: обеды, участие в корпоративных мероприятиях. Ставка налога на доходы физлиц в данном случае составляет 13 %. Если работник не является резидентом, то 30 %. Величина удержанного НДФЛ не должна превышать 50 % от суммы выплаты сотруднику.

Разберем пример.

В январе сотрудник получил от работодателя 35 000 рублей.

Умножим 35 000 рублей на 13 %, получим 4 550 рублей. Такова сумма налога с зарплаты сотрудника.

Вычтем из 35 000 рублей сумму налога, получим 30 450 рублей. Столько работник получил на руки.

То есть размер удержанного налога не превысил 50-процентный лимит.

Как перечислить НДФЛ и отчитаться в ФНС

Налог на доходы физического лица нужно перечислить в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода. Исключение только для отпускных и больничных, в том числе по уходу за ребенком, когда НДФЛ нужно уплатить до конца месяца, в котором выплачены пособия.

Чтобы отчитаться за удержанный НДФЛ, работодатель сдает две формы.