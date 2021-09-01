Что изменилось в бумажных трудовых книжках с 1 сентября 2021 года

Минтруд утвердил новую форму бумажной трудовой книжки, порядок её ведения и хранения. Самая главная новость — наконец однозначно определили срок, в который нужно выдать бумажную трудовую на руки сотруднику, если он выбрал электронную форму книжки. Приказ вступил в силу с 1 сентября 2021 года.

Что нового в форме бумажной трудовой книжки

Минтруд утвердил изменения приказом от 19.05.2021 № 320н. Он вступил в силу с 1 сентября 2021 года.

Содержание трудовой книжки не изменилось: вся информация, которая указывалась там ранее, останется на месте. Но пересмотрели количество страниц и добавили ещё пару маленьких изменений:

увеличили количество разворотов для сведений о работе — с 10 до 14 штук;

уменьшили количество разворотов для информации о награждении — с 10 до 7 штук;

прописали, что отчество сотрудника указывается при наличии;

прописали, что печать проставляется при наличии;

добавили в графу 3 возможность указать часть статьи закона, на основании которой уволен сотрудник.

Бумажные трудовые по новой форме надо будет оформлять с 1 января 2023 года только взамен утерянных или испорченных (Постановление Правительства РФ от 24.07.2021 № 1250). Имеющиеся у работников трудовые книжки образца 2003 года действительны: менять их на новые не нужно.

Тем, кто впервые устраивается на работу, нужно заводить электронные трудовые книжки в программе для сдачи отчётности в ПФР.

Как меняется порядок заполнения

По старой инструкции записи в книжку можно было вносить только ручкой, а с 1 сентября 2021 года можно использовать технические средства или ставить штампы и печати. Если сотрудник увольняется по причине перевода на другую постоянную работу, нужно будет указать наименование юридического лица или фамилию, имя и отчество ИП, который станет новым работодателем.

Прописали порядок действий в случае, когда работника временно перевели на другую работу, а затем признали такой перевод постоянным. В разделе «Сведения о работе» трудовой книжки нужно сделать следующие записи:

Образец записи в бумажной трудовой книжке при переводе на другую должность﻿

графа 1 — порядковый номер записи;

графа 2 — дата фактического начала исполнения работником обязанностей в связи со временным переводом;

графа 3 — наименование структурного подразделения организации, наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации;

графа 4 — дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения, на основании которого работник был переведён временно и переведён на постоянной основе.

Сведения о работе по совместительству работодатели могут вносить не только по основному месту работы, но и по совместительству. При этом записи о приеме и увольнении можно вносить как в хронологическом порядке, так и блоками (сразу о приеме и увольнении) после увольнения из каждой организации.

Как вести учёт бумажных трудовых

Раньше для учёта трудовых книжек нужно было применять утверждённые формы приходно-расходной книги по учёту бланков трудовой книжки и вкладыша в неё и книги учёта движения трудовых книжек и вкладышей в них. С 1 сентября они утратили силу вместе с приказом Минтруда, который их утверждал.

Теперь работодатели будут разрабатывать аналогичные формы самостоятельно. Учётные книги и журналы нужно будет пронумеровать, прошнуровать и заверить подписью руководителя организации или ИП, печатью (при наличии). Сургучная печать и опломбирование больше не требуются.

В какой срок и как выдать бумажную трудовую книжку на руки

Если сотрудник решил перейти с бумажной трудовой книжки на электронную, выдать ему трудовую книжку надо не позднее трёх рабочих дней со дня, когда он подал заявление о переходе. Но выдавайте документ в любом случае не позднее дня увольнения, чтобы избежать претензий от сотрудника.

«Ранее Минтруд неоднократно менял свою позицию, и по последним разъяснениям выдавать трудовую надо было в день подачи заявления.»

Ранее Минтруд неоднократно менял свою позицию, и по последним разъяснениям выдавать трудовую надо было в день подачи заявления. При выдаче в бумажной трудовой книжке сделайте следующие записи:

Образец записи в бумажной трудовой книжке при переходе на электронную форму

В графе 1 — порядковый номер записи.

В графе 2 — дата выдачи бумажной трудовой на руки.

В графе 3 раздела «Сведения о работе» — прописать «Подано письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ».

В графе 4 — заявление о переходе на ЭТК с датой и номером его регистрации.

Запись должна быть заверена подписью работодателя или сотрудника, ответственного за ведение трудовых книжек, с указанием его должности. Печать ставится при наличии. На следующей строчке работник ставит свою подпись.