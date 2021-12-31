Бухгалтерские страхи, или Против кого на самом деле бунтуют машины

С мая 2019 года, когда неосторожно заявили о том, что бухгалтеры станут не нужны, наше сообщество кипит апокалиптикой. Уделите нам 7,5 минут, и мы расскажем, почему эти страхи необоснованны, а роботы бухгалтерам только в помощь. Итак, против кого (или чего) бунтуют машины?

Против безруких счетоводов

Никаких калькуляторов, всем считать только в уме! Никаких учетных программ — только шахматки и самолетики. Никаких ТКС — только личные походы в налоговые! Никаких электронных подписей — только пером по бумаге!

Проблема в том, что нагрузка на современного бухгалтера куда выше, чем даже 5–10 лет назад, а в сутках по-прежнему только 24 часа, и не все они рабочие. Так что или придется заниматься текучкой самостоятельно, оставляя важные дела на потом, или же набирать штат начинающих, но тогда придется контролировать их всех. Ибо за все отвечает не калькулятор, а бухгалтер.

Как в этой ситуации может помочь машина (здесь и далее под этим будем понимать бухгалтерские программы и сервисы)? Она может монотонно, без эмоций, обедов и перекуров:

обрабатывать первичку и банковские документы;

формировать отчетность на основе заданных показателей;

проверять проводки по ОСВ;

вести учет на всех участках;

рассчитывать зарплату, отпускные, больничные;

формировать кадровые документы;

распознавать и переносить данные в базу и т. п.

Машина с успехом заменит человека в работе, где интеллект нужен лишь для контроля. Да и проследить за машиной проще: она не станет заниматься подчистками-приписками и плакаться на то, что под нее «копают».

В экосистеме Контур созданы все условия для спокойной работы без ошибок. Программы возьмут на себя расчет налогов, зарплаты, больничных и отпускных, подготовку отчетности, работу с первичкой.

Против требований и запросов контролирующих органов

Бесспорно, теперь бухгалтерам не надо стоять в очередях по сдаче отчетности. Им вообще из офиса незачем выходить, если есть ЭДО. Но вменять машинам бунт против бухгалтеров в этом аспекте неправильно. Многие с ностальгией вспоминают «своих» налоговых инспекторов, которые знали все про свои подопечные компании, советовали и консультировали (если с инспектором повезло).

Теперь так просто не пообщаешься, ибо видишь не инспектора, а его контакты в требовании. Да и требование нам порой шлет не живой человек, а та же машина.

Между тем лишь опытный бухгалтер с хорошей интуицией и способностью читать «между строк» сможет разглядеть логическую неувязку в нормативке или обосновании запроса.

А уж электронный секретарь возьмет на себя рутинную работу:

подгрузить нужный документ;

подобрать судебную практику;

напомнить о необходимости дать ответ в такой-то срок;

собрать и систематизировать документы.

А если человек совершил ошибку — машина сформирует платежку на налоги-штрафы-пени и отправит в банк.

Против страдающих манией преследования

Да, с автоматизацией расчетов уже не ощутишь в руке приятную тяжесть дипломата с наличными. Стали не нужны ни пачки платежек, ни запасные бланки, ни печать в сумочке «на всякий пожарный», ни даже директор, чтобы просто совершить платеж.

А какие взгляды были у сотрудников, сверявших подпись с карточкой с образцом — рентген! На глаз определяли «подделки» и отправляли восвояси — получать новую, правильную подпись руководителя.

Банковские отделения тоже обезлюдели, некому теперь даже заплатить за профессиональное вбивание реквизитов. Программы взяли на себя безошибочное заполнение всех необходимых данных (ИНН, счета, БИК и проч.), отправку платежек, получение банковских выписок. Сама по себе машина не переведет деньги фирмы на свой счет в Швейцарии и не ошибется в свою пользу, поэтому от бухгалтера минимальный контроль, своевременная смена паролей и щелканье по правильной кнопке. И кто в здравом уме доверит эти операции кому-то, кроме бухгалтера?

Против ненадежных посредников

Бумажный документооборот требовал массу усилий и тонны погибших деревьев, но главное — нервов. Доверяясь курьерам и почте, мы ежедневно рисковали тем, что документ, даже если и не пропадет, окажется подписан невесть кем. Или вообще не подписан. Претензии ушлых потребителей и поставщиков сводились к тому, что «я — не я и подпись не моя». Плюс еще первичка и ее мерзкое свойство теряться — на почте, в машинах, бездонных сумках.

Теперь есть ЭДО, который бережно хранит все документы и выдает сколько угодно копий по первому требованию (с архивом, который регулярно делает бэкапы). Все сразу сгореть может только по прямому злому умыслу — человека, разумеется. Подпись неуполномоченного лица не будет проставлена там, где ее не должно быть.

Роковые ошибки в счетах-фактурах, исключающие получение вычета, сведены к нулю — не говоря уже о том, что не нужно по сто раз гонять своего курьера или платить профессиональному, чтобы получить от контрагента учетный документ. Машина сама его подгрузит, получив от такой же машины.

Сократить многодневный цикл документооборота до нескольких часов или даже минут под руководством даже одного бухгалтера возможно в экосистеме Контур.

Против фальшивых гуру и инфоцыган

Меняется все — нормативка, требования контролеров, системы госконтроля, правила ведения того-то и того-то. Чтобы отследить все это, не проворонив главного, требуется светлая и свободная от всего дзен-голова. Если такой нет, на этой плодородной почве расцветают цветы зла — финансовые консультанты, псевдо-гуру, коучи и обновляторы, которые легко убедят в том, что они будут регулярно информировать вас о самом главном, только платите денежки. Тоже регулярно.

Машина, точнее бухгалтерская система, обновляется сама и регулярно, представляя не информацию к размышлению, а результаты и инструменты:

свежие формы;

данные о сути изменений;

консультации и комментарии экспертов.

В наших реалиях, когда бухгалтер — это априори человек-оркестр (он и экономист, и кадровик, и юрисконсульт) такая помощь неоценима. Она позволяет сохранить ту самую светлую и свободную дзен-голову, которая нужна для решения важных задач, а не дергаться по поводу того, что поменялось, пока мы спали.

Итак, резюме: машина не заменит бухгалтера до тех пор, пока законы пишут люди. Но машина, точнее бухгалтерская система, позволит управляться с задачами быстрее, дешевле и правильнее. Да, делая ненужными ряд профессий, которые по-настоящему не нужны, как стали не нужны фонарщики и прочие аналогичные профессии. Но что касается российских бухгалтеров, то машинам до них еще очень далеко.

Экосистема для бухгалтеров Контур позволит работать по всем направлениям из одного интерфейса. Работайте в ЭДО, проверяйте контрагентов, ведите учет и сдавайте отчетность, свободно оперируйте данными, будьте в курсе всех изменений.