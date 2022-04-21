Произошел форс‑мажор: можно ли нарушить обязательства

Рассказывает Кристина Давыдова, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций системы Контур.Экстерн.

Что такое форс-мажор

По общему правилу, контрагент несет ответственность за то, что нарушил условия сделки. Не вовремя закончил ремонт, поставил некачественный товар, не оказал услугу — плати убытки или неустойку. Но бывают случаи, когда исполнить договор невозможно по объективным причинам. Такие ситуации называют форс-мажором.

Форс-мажор (фр. force majeure — «высшая сила») — это обстоятельство непреодолимой силы, из-за которого контрагент не может исполнить обязательство по сделке (п. 3 ст. 401 ГК).

У обстоятельств непреодолимой силы есть два главных признака (п. 3 ст. 401 ГК, п. 8 постановления Пленума Верховного суда от 24.03.2016 № 7):

Чрезвычайность. Это значит, что происшествие исключительное и необычное для конкретных условий. Никто не может предвидеть, что в здание попадет молния, начнется пожар или между городами размоет дорогу так, что передвигаться по ней будет невозможно. Непредотвратимость. Событие считается таким, если любая другая компания в похожей ситуации не смогла бы устранить его или наступившие последствия. Если весной река вышла из берегов и затопила полгорода, противостоять этому не получится.

По делу № А04-3423/2012 суд признал форс-мажором паводок. Компания «Стройсервис» и администрация Белогорска заключили договор на строительство многоэтажного дома. Подрядчик выполнил работу в срок, а вот заказчик вовремя не заплатил. За просрочку администрация должна была выплатить 3,8 млн рублей. В суде выяснилось, что в Белогорске полгода действовал режим чрезвычайной ситуации из-за паводка на реке Томь. Администрация эвакуировала людей, проводила спасательные операции, восстанавливала разрушенные здания. Все это потребовало больших вложений. Суд установил, что паводок — обстоятельство непреодолимой силы, поэтому освободил заказчика от уплаты неустойки за этот период и снизил ее на 700 тысяч рублей (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.11.2014 № Ф03-5191/2014).

В законе нет конкретного перечня форс-мажорных обстоятельств. Для внешнеторговых сделок обстоятельства непреодолимой силы перечислены в приложении к постановлению Правления торгово-промышленной палаты от 23.12.2015 № 173-14. К ним относятся:

стихийные бедствия (землетрясение, наводнения, ураганы);

пожары;

массовые заболевания (эпидемии);

забастовки;

военные действия;

террористические акты, диверсии;

ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, санкции и контрсанкции.

На практике суды следуют схожему принципу. Обстоятельствами непреодолимой силы они признают природные катаклизмы, неблагоприятные метеоусловия, штормовые предупреждения, схождение снежных лавин, масштабные забастовки.

Что суд не признает форс-мажором

Обстоятельства, которые не являются чрезвычайными и непредотвратимыми, форс-мажором не считаются. Нельзя отнести к обстоятельствам непреодолимой силы и события, зависящие от воли или действий контрагента.

Вот случаи, которые суд точно не признает форс-мажором:

На рынке нет товаров, которые нужны для исполнения сделки.

У должника нет денег.

Контрагент должника нарушил обязательство, из-за чего он сам теперь не может выполнить условия договора. Например, «Ромашка» обязалась починить крышу для компании «Василек». Но подрядчик не закончил ремонт в срок. «Ромашка» винит во всем недобросовестного поставщика металлочерепицы. Если бы поставили материал без опозданий, крыша была бы готова вовремя. Подрядчик настаивает, что из-за форс-мажора отвечать за просрочку не будет. Но здесь нет обстоятельств, которые нельзя предотвратить. Это обычные предпринимательские риски. «Ромашка» зря рассчитывает уйти от ответственности, «Василек» имеет право расторгнуть договор и требовать возмещения убытков.

Представитель организации поступил неправомерно. Допустим, человек с доверенностью заключил от имени компании невыгодный для нее договор. Фирма такого поручения давала, сделку совершать не планировала. Компании придется исполнить договор или нести ответственность перед контрагентом.

Для внешнеторговых сделок ТПП добавляет следующие случаи:

финансово-экономический кризис;

изменение валютного курса;

девальвация национальной валюты;

преступные действия третьих лиц.

Вот некоторые обстоятельства, которые суды не признавали форс-мажорными:

Если ситуация не соответствует двум признакам, указанным в законе, суд не признает ее форс-мажором. Даже если стороны прописали ее в договоре.

ООО «УСТРА» заключило договор долевого строительства с гражданами и юрлицами. Дольщики оплатили работу вовремя, а застройщик не закончил ее в срок. Один из дольщиков, ООО «Справедливость», подал на нарушителя в суд. Застройщик оправдывался тем, что муниципальный орган выдал разрешение на строительство с задержкой. Причина — недостатки в градостроительном плане на землю. «УСТРА» ссылалась на то, что в договоре среди форс-мажорных обстоятельств прописаны действия и бездействие органов. Значит, суд должен освободить застройщика от ответственности за нарушение договора. Но суд указал, что стороны не могут назвать форс-мажором любые ситуации на свое усмотрение. В этом случае действия муниципального органа нельзя считать чрезвычайными и непредотвратимыми. Договором это положение изменить нельзя. Поэтому суд взыскал неустойку с застройщика в пользу «Справедливости» (постановление Первого арбитражного апелляционного суда по делу №А79-9288/2016 от 14.04.2017).

Что происходит с договором и обязательствами при форс-мажоре

Если контрагент нарушил условия договора, ему придется нести ответственность: выплачивать кредитору убытки, неустойку или проценты. Но в случае форс-мажора все иначе. Если партнер не исполнил обязательство или сорвал сроки из-за обстоятельств непреодолимой силы, он освобождается от ответственности. Это значит, что контрагент не будет выплачивать кредитору убытки. Другие санкции тоже не будут применяться. Хотя при обычных обстоятельствах это бы произошло.

Если у контрагента случился форс-мажор, он должен сообщить об этом партнеру и сделать все, чтобы минимизировать ущерб. Для суда важно, принимал ли должник необходимые меры для исполнения договора. Контрагент не сможет рассчитывать на освобождение от ответственности из-за форс-мажора, если он изначально выполнял обязанности недобросовестно.

По делу № 33-15830/2016 Ирина Иванова подала в суд на районную администрацию. Ответчик был собственником здания, с крыши которого ветер снес лист шифера. Он повредил припаркованные рядом машины. Администрация просила суд освободить ее ответственности. Доказывала, что сильные порывы ветра — обстоятельство непреодолимой силы. Однако суд установил, что еще до неблагоприятных погодных условий ответчик не следил за состоянием крыши. Если бы администрация содержала ее в исправном состоянии, ветер бы не снес фанеру, а машины Ивановой были целы. Суд вынес решение в пользу истца и обязал администрацию оплатить ущерб (апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Башкортостан от 29.08.2016 по делу № 33-15830/2016).

Сам по себе факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы не ведет к прекращению договора. Стороны могут прописать, что обязательства автоматически перестают действовать с наступлением форс-мажора или через определенное время после этого (п. 38 постановления Пленума Верховного суда от 11.06.2020 № 6). Но по общему правилу, если должник может исполнить сделку, несмотря на форс-мажор, он должен сделать это сразу или после того, как обстоятельства непреодолимой силы прекратились.

Например, поставщик не смог доставить груз в срок из-за размытой дороги. Через неделю проезд высох. Поставщик обязан привести товар покупателю, пусть и с опозданием.

Может случиться, что из-за просрочки кредитор больше не заинтересован в исполнении договора. Если машина должна была привезти торты и шары к городскому празднику, спустя неделю это уже не нужно. Кредитор может расторгнуть договор в одностороннем порядке. Но взыскать убытки с должника все равно не получится (п. 9 постановления Пленума Верховного суда от 24.03.2016 № 7).

Как подтвердить форс-мажор

В суде нужно доказать, что обстоятельство действительно было чрезвычайным и непредотвратимым и что договор пришлось нарушить именно из-за него. Доказательства форс-мажора для суда зависят от обстоятельства непреодолимой силы и конкретной ситуации.

Это могут быть:

письмо МЧС;

справка метеостанции;

справка о пожаре;

переписка сторон, из которой видно, что должник предупреждает кредитора о форс-мажоре;

указ президента о введении военного положения в РФ или субъекте;

акт органа местного самоуправления о введении режима ЧС;

размещение на сайте МЧС сообщения о штормовом предупреждении;

размещение предупреждения водителям на сайте ГИБДД о неблагоприятных погодных условиях;

материалы СМИ, видео, фотографии;

заключение региональной ТПП об обстоятельствах непреодолимой силы. ТПП субъектов РФ вправе выдавать заключения о форс-мажоре по внутрироссийским контрактам. В документе указывают само обстоятельство непреодолимой силы, его характер как чрезвычайного и непредотвратимого, длительность, документальное подтверждение другими органами, причинно-следственную связь между форс-мажором и неисполнением договора (постановление Торгово-промышленной палаты от 24.06.2021 № 7-2). Срок выдачи заключения — 10 рабочих дней. Стоимость — 13 500 рублей. С 10 марта по 30 апреля 2022 года заключения выдают бесплатно (приказ Торгово-промышленной палаты от 09.03.2022 № 24).

Часто договоры заключаются между юрлицами из разных стран, а товары по ним перевозят через границу в другое государство. Это внешнеторговые сделки. Если из-за обстоятельства непреодолимой силы на территории России сторона не может исполнить обязательство, она имеет право обратиться в ТПП. Она выдаст сертификат о форс-мажоре (приложение к постановлению Правления Торгово-промышленной палаты от 23.12.2015 № 173-14). Стоимость и сроки изготовления те же. Подробная информация есть на сайте ТПП России.

Сертификат ТПП России и заключение региональной ТПП — веские аргументы для суда. Однако стоит помнить, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Суд рассмотрит их наряду с другими доводами сторон.

Является ли коронавирус или другая болезнь форс-мажором

Сама по себе пандемия форс-мажором не является. Однако за это время мы пережили многое: нерабочие дни, локдаун, запрет вывозить некоторые товары за пределы РФ. Такие меры могли помешать контрагентам исполнять сделки.

Верховный суд в обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2 (утвержден Президиумом Верховного суда 21.12.2020) указал, что распространение коронавируса не может быть обстоятельством непреодолимой силы для всех. Нужно анализировать вид деятельности должника, регион его работы, суть обязательств по договору, срок их исполнения, введенные ограничительные меры.

ФГУП подал в суд на ООО «Динакс». Истец просил взыскать с ответчика 4,5 млн неустойки за то, что он не поставил трубы. Продавец доказывал, что он не исполнил договор из-за обстоятельств непреодолимой силы: в России объявили локдаун, всех сотрудников отправили в отпуск, въезд в регион истца, Мурманск, был ограничен. Суд встал на сторону ответчика и освободил его от уплаты неустойки ( постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2020 № 09АП-45559/20 по делу № А40-76623/2020 ).

Общее правило в случае с короновирусом не меняется. Если обстоятельство, из-за которого должник нарушил договор, чрезвычайное и непредотвратимое, — это форс-мажор. Если нет, должник не освобождается от ответственности.

Является ли форс-мажором текущая ситуация в России

Собрали в таблицу ситуации, которые могут стать причиной нарушения договора. Судебная практика сформироваться еще не успела, поэтому в третьем столбце приводим решения со схожими обстоятельствам в прошлом. Новая практика может отличаться от этих подходов.

Данные в таблице актуальны для внешнеторговых сделок. Но ТПП уже обратилась в Верховный суд за разъяснением, будут ли применяться эти обстоятельства к внутрироссийским сделкам.

Напомним, что в суде нужно доказать чрезвычайность и непредотвратимость события, а также причинную связь между ним и нарушением договора. Только тогда суд признает ситуацию форс-мажором и освободит должника от ответственности.

Форс-мажор — обстоятельство исключительное. Доказать его в суде непросто. И не зря: если большинство спорных ситуаций будет признаваться обстоятельствами непреодолимой силы, само явление утратит смысл.

Источник: СКБ Контур