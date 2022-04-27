Увеличились ли продажи российских товаров в продуктовых магазинах

Аналитики ОФД от Контур.Маркета проверили, как изменились продажи российских и зарубежных брендов с введением санкций. Изучили клиентские чеки за два периода: 1–15 февраля и 1–15 марта 2022 года.

Материал создан при участии экспертов «Контур Экстерн».

Газированная вода

Более 83% купленной в марте газировки — зарубежные бренды. Российские производители могут успешно участвовать в импортозамещении, и это заметно по увеличению количества чеков и росту продаж.

По количеству чеков

Лидеры по количеству чеков: Pepsi (42%), Coca Cola (35%), Schweppes (6%). Среди российских брендов больше всего чеков у «Ариант» (1%).

По приросту количества чеков лидируют российские бренды, но зарубежные не сильно отстают: «Ариант» (19%), Fresh Bar (18%), «Торнадо» и «Аквалайн» (16% каждый), Mirinda (15%), Redbull (14%), Schweppes (13%).

Снизилось количество чеков больше всего по данным ОФД от Контур.Маркета у отечественного Star Bar (-75%) и зарубежного BonAqua (-32%).

По росту продаж

Лидерами по росту продаж стали российские бренды «Фиеста» (31%) и «Торнадо» (28%). Среди зарубежных брендов больше всего выручка выросла у Schweppes (28%).

По данным ОФД от Контур.Маркета сильнее всего упали продажи у брендов Star Bar (-72%) и BonAqua (-38%). У зарубежных брендов продажи особо не падают: на втором месте после BonAqua по падению продаж — Dr. Pepper, выручка снизилась всего на 6%.

Алкоголь

Заметно, что рынку пива санкции не страшны: уходящие зарубежные бренды имеют долю рынка не больше 5%, и их продажи начали падать еще до санкций.

По количеству чеков

Больше всего чеков у бренда «Жигулевское», его доля рынка — 20%. Далее по списку идут «Балтика» (9%), «Чешское» и Heineken (по 5%), Bud (4%).

Самый большой прирост по количеству чеков — у российских брендов: Santo Stefano (67%), «Мягков» (65%) и Lavetti (58%).

Снижается количество чеков по данным ОФД от Контур.Маркета у зарубежных брендов: Gosser (-40%), Heineken (-27%), Leffe (-19%), Staropramen (-18%), Corona Extra (-11 %).

По росту продаж

Лидируют по росту выручки Lavetti (77%), «Мягков» (76%), «Жигулевское» и Santo Stefano (65% у обоих брендов). Все перечисленные бренды — отечественные. Среди зарубежных брендов выручка ощутимо увеличилась только у Jim Beam (62%).

По данным ОФД от Контур.Маркета сильнее всего продажи упали у зарубежных брендов: Gosser (-21%), Leffe (-14%) и Heineken (-12%).

Табак

Российских брендов сигарет почти нет. В топе продаж только «Ява», но и этот бренд на последнем месте в рейтинге по доле рынка. С импортозамещением табака могут возникнуть проблемы.

По количеству чеков

Лидируют по количеству чеков Rothmans (24%), Kent (12%), Marlboro и Phillip Morris (по 9%), Next и «Ява» (по 8%). Среди перечисленных брендов российский только «Ява».

Большого роста количества чеков нет. Самый высокий процент у зарубежного бренда Captain Black (12%), среди российский компаний — только снижение: «Ява» (-1%) и «Донской табак» (-5%).

По росту продаж

Больше всего растет выручка у зарубежных брендов: Captain Black (32%), Vogue (23%), Esse (16%), Chesterfield и Kent (12% каждый).

По данным ОФД от Контур.Маркета на 1% упали продажи российского бренда «Донской табак», и это единственный из всех проанализированных брендов, у кого выручка снизилась. У отечественного бренда «Ява» — рост 3%.

Шоколад

По количеству чеков

Больше всего чеков у бренда Kinder, его доля рынка в марте — 9%. Следующими в рейтинге идут «Аленка», Snickers, Alpen Gold и Nestle, их доля рынка — по 8%. Чуть меньше чеков у брендов «Россия» (7%), «Победа» (6%), «Яшкино», Twix и Mars (по 5% каждый).

Количество чеков в марте выросло у всех перечисленных брендов, кроме «Яшкино». Отметим увеличение количества чеков у российских брендов: у «Аленки» стало на 12% больше чеков, у «России» на 20%, у «Победы» на 5%.

По данным ОФД от Контур.Маркета сильнее всего упало количество чеков у бренда «Milka» (-11%). У большинства проанализированных брендов показатели растут.

По росту продаж

Сильно увеличилась выручка за первую половину марта у брендов «Коркунов» (прирост 469%), Merci (277%) и Lindt (148%). Среди российских брендов после «Коркунов» в рейтинге по росту продаж идет «Коммунарка» (прирост 70%) и «Россия» (52%).

Продажи увеличились у всех проанализированных брендов, и российских, и зарубежных. Самый маленький прирост у «Рот Фронт» (3%). Но стоит учесть, что во втором периоде был праздник — 8 Марта, а шоколадные конфеты — довольно популярный презент к этой дате.

Молочная продукция

Зарубежные бренды стали покупать чаще, но лидерами все равно остались компании отечественные. Угрозы исчезновения их с прилавков нет.

По количеству чеков

Больше всего чеков у бренда «Сыробогатов», его доля рынка — 11%. Чуть ниже по списку — «Подворье» и «Фрау Му» (по 7%), President, «Экомилк» и Alpenland (по 5%). Среди перечисленных брендов зарубежные — President и Alpenland.

Снизилось количество чеков по данным ОФД от Контур.Маркета в марте более чем у половины проанализированных брендов, среди них и российские, и зарубежные. Сильнее всего показатели упали у «Лужайкино» (-39%), Epica (-32%), Bonfesto (-26%).

Количество чеков выросло больше всего у President (67%), «Плавыч» (63%), «Алексеевское» (50%).

По росту продаж

Больше всего выросла выручка за первую половину марта у брендов «Плавыч» (87%), President (71%), «Алексеевское» (61%), «Милково» (43%). Сильного роста продаж у российских брендов нет, продажи зарубежных брендов тоже практически не падают.

По данным ОФД от Контур.Маркета максимальный показатель падения продаж среди всех брендов у «Лужайкино» (-32%).

Мнение эксперта

Ситуацию прокомментировал Михаил Добровольский, руководитель направления автоматизации малого и среднего бизнеса, Контур:

«Западные санкции стали катализатором работы по импортозамещению во всех отраслях промышленности, в том числе пищевой. Отечественные производители наращивают темпы поставок, разрабатывают новые продуктовые линейки, но несмотря на это, в марте многие зарубежные бренды по-прежнему продавались хорошо и в большом количестве.

Рост продаж российских товаров заметен во всех проанализированных категориях, кроме табака. Это связано с тем, что отечественные производители табачных изделий долгое время находились в неконкурентных позициях: на российском рынке доминировали иностранные компании. Поэтому для замещения товарной линейки требуется время.

В целом к середине марта продажи росли почти на все категории — это связано с тем, что потребитель опасается повышения цен и покупает что-то впрок.

На сегодняшний день доля импортных товаров занимает порядка 60% в разных категориях товаров. Спрос на все товары вырос в среднем на 15%. Если говорить про импорт, то пока рано делать прогнозы, так как на складах еще есть достаточный запас продукции.

Если говорить про динамику продаж, то обычно после резкого всплеска спроса идет ожидаемое снижение. Возможно оно случится уже в апреле».

Источник: новости СКБ Контур