Бизнес в запретной сети: что можно, что нельзя

Вопрос

Инстаграм* сейчас считается экстремистским ресурсом, но у меня в этой соцсети есть популярный аккаунт для бизнеса.

Что будет, если я продолжу публиковать посты? Не признают ли меня экстремистом?

Мнение эксперта

Тверской районный суд признал компанию Meta экстремистской. После завершения апелляции об этом будет необходимо сообщать при любом упоминании Инстаграма* и Фейсбука*.

Уже сейчас запрещено пользоваться логотипами этих соцсетей — они считаются экстремистской символикой, и размещать ссылки с приглашениями — их могут рассматривать как вовлечение в экстремистскую организацию — ст. 20.3 КоАП и ст. 282.2 УК.

Само использование Инстаграма* не запрещено — ни для обычных людей, ни для бизнеса. Вы можете размещать новые посты, в том числе рекламные — главное не пользоваться рекламным кабинетом (но Meta* и так заблокировала его для россиян). Публикация поста про новый напиток в кофейне или новый график работы никак не связаны с участием в экстремистской деятельности.

Поскольку Инстаграм* заблокирован на территории России, вам понадобится VPN. Использование VPN-сервисов не запрещено — есть только требование о том, что они должны передавать информацию о трафике российским властям. Но в будущем запрет возможен, поэтому стоит следить за новостями.

* Инстаграм и Фейсбук принадлежат компании Meta, которую российский суд признал экстремистской.

Ответ подготовил Михаил Носков, эксперт сервиса для предпринимателей Контур.Эльба