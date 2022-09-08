Кому и зачем нужен профстандарт бухгалтера

Трудовой кодекс в статье 195.3 утверждает, что работодатель вправе выдвигать требования к уровню образования и опыту, только если их устанавливает какой-либо нормативный акт. Для бухгалтеров бюджетной сферы такое требование появилось в постановлении Правительства от 27.06.2016 № 584.

К работодателям, которые обязаны учитывать соответствие сотрудника профстандарту, относятся:

ГУП и МУП,

госкорпорации и компании, где 50% акций в собственности у государства или муниципалитета,

государственные внебюджетные фонды.

Если вы не планируете работать в госсекторе, изучите закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Документ определяет требования к квалификации еще двух категорий специалистов, которые должны соответствовать профессиональному стандарту «Бухгалтер»:

главных бухгалтеров ПАО, некоммерческих пенсионных фондов, страховых и финансовых организаций ( п. 7 ст. 7 закона № 402-ФЗ ),

п. 7 ст. 7 закона № 402-ФЗ бухгалтеров-аутсорсеров и специалистов обслуживающих бухгалтерий ( п. 6 ст. 7 закона № 402-ФЗ ).

В иных случаях работодатель вправе установить собственные требования к квалификации сотрудников. Не запрещено использовать критерии из профстандарта. И здесь желание работодателя понятно: озвученные параметры создают фильтр, который на старте отсеет слабых соискателей.

Зачем самим бухгалтерам изучать профстандарт и стараться ему соответствовать?

Первый повод очевиден — устроиться на работу, где он обязателен. В остальном — это профессиональный ориентир, который поможет определить свою позицию на рынке труда как бюджетным бухгалтерам, так и коммерческим.

Если вы только планируете искать работу, ваши шансы на получение места увеличат удостоверение о повышении квалификации или диплом о профпереподготовке. HR-менеджеры всегда выделяют таких кандидатов.

Кроме того, специалист по подбору персонала может и не знать о тонкостях работы бухгалтера. Описание опыта или рассказ о сложных кейсах из практики ему ничего не скажут, а вот перечень пройденных обучений станет вашим козырем.

Если вы уже трудоустроены, сравните уровень образования, опыт и выполняемые обязанности с положениями профстандарта. Вполне вероятно, что вы давно можете претендовать на повышение. А может наоборот, стоит подучиться, чтобы не оказаться неконкурентным среди коллег.

Ведь работа бухгалтера требует постоянного обновления знаний — столько изменений, сколько происходит в налоговом и бухгалтерском учете, кажется, нет ни в одной сфере.

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